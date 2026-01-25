Demokraté hodlají po další střelbě ICE zablokovat financování části vlády


Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu ve státě Minnesota. Informovala o tom agentura AP.

Financování značné části federální vlády, včetně DHS a ministerstva obrany, vyprší 31. ledna. Prodloužení financování do září již schválila Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu republikáni. Zapotřebí je ale také schválení stočlenným Senátem. I tam mají republikáni většinu, avšak nemají dost křesel na schválení zákonů bez podpory demokratů.

Lídr senátních demokratů Chuck Schumer uvedl, že senátní demokraté zákony o výdajích, které se týkají i DHS, pod něž ICE spadá, nepodpoří. To by na konci ledna mohlo vést k částečnému shutdownu, tedy částečnému omezení chodu federální vlády.

Federální agenti v Minneapolisu zastřelili muže
Federální agenti zasahují v Minneapolisu, kde postřelili již druhého člověka

Demokraté tvrdí, že legislativa, která zahrnuje financování široké škály vládních agentur, neobsahuje dostatečná omezení vztahující se na ICE.

Schumer řekl, že to, co se děje v Minnesotě, je „otřesné“. Demokraté usilovali o rozumné reformy v návrhu zákona o financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, ale kvůli odmítnutí republikánů postavit se prezidentu Donaldu Trumpovi je návrh zákona o DHS „žalostně nedostatečný“, dodal.

Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů
Agenti ICE v Minneapolisu, ilustrační snímek

Zabití Alexe Prettiho

V sobotu byl při potyčce s ICE v Minneapolisu zastřelen 37letý Alex Pretti. Stalo se tak méně než tři týdny poté, co jiný agent ICE v Minneapolisu zastřelil Renee Goodovou.

Federální a státní úřady zastřelení Prettiho popisují odlišně. DHS tvrdí, že agenti ICE stříleli v sebeobraně a že Pretti měl zbraň a odmítal se nechat odzbrojit. To ale odmítají očití svědci, minnesotské úřady a rodina zastřeleného s tím, že Pretti měl v ruce mobil, nikoliv zbraň. Jejich slovům odpovídají i videa z incidentu.

Pretti, který byl zdravotní bratr na jednotce intenzivní péče a staral se o válečné veterány, se k protestům proti ICE připojil po zastřelení Goodové. „Byl to člověk, kterému opravdu záleželo na druhých. To, co se děje v Minneapolisu i po celých Spojených státech v souvislosti s ICE, ho velmi trápilo — stejně jako miliony dalších lidí,“ řekl jeho otec Michael Pretti agentuře AP.

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně
Členové ICE a policisté na místě střelby v Minneapolisu (7. ledna 2026)

Maskovaný příslušník ICE 7. ledna zastřelil Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají.

Americký ministr obrany Pete Hegseth mezitím na X zveřejnil obrázek s „návodem“, jak se vyhnout ICE. „Nebuďte zde nelegálně, neútočte na agenty ICE a dodržujte federální a státní zákony,“ uvádí se v příspěvku. Pretti i Goodová přitom byli oba občané Spojených států.

