Trump čelí výzvám k vyšetření střelby v Minneapolisu

Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podle stanice NBC News podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.
Zdravotníka Prettiho imigrační agenti zastřelili necelé tři týdny poté, co agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE), rovněž v Minneapolisu, zastřelil 37letou Renée Goodovou.
Guvernér Minnesoty Tim Walz opakovaně vyzval Trumpovu administrativu, aby ze státu stáhla federální agenty, a poznamenal, že se USA nacházejí ve zlomovém bodě.
Trumpova administrativa agenta, jenž Prettiho zastřelil, hájí. Noemová tvrdí, že k zabití muže došlo, protože se oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a neodpovídá to ani videím svědků. Podle úřadů byl Pretti legálním držitelem zbraně a zastřelen byl poté, co mu byla odebrána. Na videozáznamech není vidět, že by Pretti se zbraní manipuloval, v pravé ruce držel telefon, levou měl prázdnou.
Po smrtící střelbě pokračovaly v Minneapolisu a dalších amerických městech protesty proti brutalitě imigračních agentů.
Kritika zní i od republikánů
Trump v nedělním rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal řekl, že jeho vláda přezkoumává vše týkající se střelby v Minneapolisu, a zároveň naznačil ochotu imigrační agenty stáhnout, aniž by uvedl konkrétní termín.
Ke kritickým hlasům opozičních demokratů se přidali i někteří republikáni. Řada republikánských senátorů, včetně Lisy Murkowské, Thoma Tillise, Davea McCormicka a Petea Rickettse vyzvala k transparentnímu vyšetřování.
Republikánský guvernér Vermontu Phil Scott v této souvislosti uvedl, že je nepřijatelné, aby federální agenti zabíjeli americké občany, kteří využívají své právo protestovat. „Při nejlepším představuje počínání imigračních agentů naprosté selhání koordinace a přijatelné ochrany veřejnosti,“ komentoval. „Čeho je moc, toho je příliš. Prezident by měl tyto operace pozastavit, zklidnit situaci a zaměřit pozornost federální vlády na skutečné zločinné nelegální migranty,“ dodal s tím, že Kongres a soudy by měly obnovit ústavní pořádek.
Zároveň přibývají podpisy vyzývající k odvolání ministryně vnitřní bezpečnosti Noemové. Petice za podání ústavní žaloby, tedy impeachmentu, získala již 120 podpisů, z toho osm dalších demokratů se připojilo po zabití Prettiho, napsala NBC News s odkazem na demokratickou členku Sněmovny reprezentantů Robin Kellyovou. Většinu ve Sněmovně reprezentantů nyní mají Trumpovi republikáni.