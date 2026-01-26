Média: Svědci zpochybňují oficiální popis střelby v Minneapolisu

Oficiální popis okolností střelby, při které federální agenti v sobotu zastřelili ve městě Minneapolis muže, zpochybňují i některá svědectví zaznamenaná u soudu. Píší o tom stanice CBS News a list The New York Times. Svědci tvrdí, že neviděli, že by zastřelený muž na federální agenty útočil, nebo že by jim vyhrožoval zbraní, což naopak tvrdili krátce po události představitelé federálních úřadů.
Střelby se dopustili agenti pohraniční stráže v sobotu ráno místního času v Minneapolis. Vládní představitelé původně tvrdili, že zastřelený muž, zdravotník Alex Pretti, chtěl na agenty zaútočit a spáchat mezi nimi masakr. Podle prohlášení ministerstva pro vnitřní bezpečnost jeden z agentů střílel v sebeobraně, protože měl obavu o život svůj i kolegů.
Podle médií ovšem záběry z doby střelby ukazují, že Pretti agentům nevyhrožoval zbraní. Jejich zásah zpočátku filmoval, následně se vložil do potyčky mezi jednou ženu a jedním z agentů. Agenti ho povalili na zem a obestoupili. Pak zaznělo několik výstřelů.
To potvrzují i dvě výpovědi svědků, které byly podány u soudu krátce po střelbě. „Viděla jsem ho, jak křičí na agenty ICE (podle úřadů zasahovala na místě jiná jednotka, agenti ale nemají standardní uniformy, pozn. red.), ale neviděla jsem, že by útočil na agenty či se oháněl nějakou zbraní,“ popsala dětská lékařka.
Dodala, že poté, co byl Pretti na zemi, byli kolem něj nejméně čtyři agenti. „Viděla jsem agenty střílet na muže šestkrát či sedmkrát,“ uvedla lékařka. Ta Prettimu poskytla i první pomoc a na jeho zádech viděla tři vstřely. Po otočení muže viděla jeden další vstřel na prsou a možná jedno další střelné zranění na krku.
Podobně popsal celou událost i další svědek. „Neviděl jsem ho se zbraní. Povalili ho na zem. Čtyři nebo pět agentů ho drželo na zemi a začali na něj prostě střílet. Vystřelili na něj mnohokrát,“ stojí ve výpovědi. Podle svědka je popis události ze strany ministerstva pro vnitřní bezpečnost mylný. „Muž se nepřiblížil k agentům se zbraní,“ stojí ve výpovědi.
Příslušník ICE o zbrani před soudem nehovořil
Operační náčelník pohraniční stráže Gregory Bovino na tiskové konferenci podle deníku The New York Times nechtěl odpovědět na otázku, zda Pretti držel před střelbou agentů zbraň. Podle něj o této věci kolují spekulace, a vyzval k tomu, aby se počkalo na výsledky vyšetřování, které objasní dynamiku střelby.
Bovino a federální představitelé při tom již v sobotu krátce po střelbě uvedli, že agenti jednali v sebeobraně. Bovino také uvedl, že agenti zapojení do zásahu nebyli postavení mimo službu, ale jen převeleni do jiného města. O Prettim řekl, že se snažil narušit policejní akci. „Tyto akce a tato rozhodnutí mohou mít samozřejmě tragické důsledky,“ prohlásil.
V neděli se pak podle amerických médií uskutečnila v centru Minneapolisu demonstrace proti působení imigračních federálních agentů ve městě. Zhruba tisícovka lidí shromážděných před budovou radnice skandovala heslo „ICE out“ – pryč s ICE, což je zkratka Úřadu pro imigraci a cla, jehož agent v Minneapolisu zastřelil na začátku ledna ženu. Shromáždění se uskutečnila i v dalších amerických městech, například v Chicagu.
Obě výpovědi byly podle médií učiněny před soudem, to znamená, že za křivá tvrzení by svědkům hrozilo stíhání a postih.