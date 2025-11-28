Trump: USA zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států. Chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA. Uvedl to na své síti Truth Social krátce poté, co zemřela členka Národní gardy, kterou podle úřadů nedaleko Bílého domu ve středu postřelil muž původem z Afghánistánu.
„Permanentně pozastavím migraci ze všech zemí třetího světa, aby se mohl americký systém plně zotavit,“ napsal Trump v dalším z řady svých příspěvků na téma migrace. Přislíbil také, že z USA deportuje miliony lidí, které podle něho „nelegálně přijal“ jeho předchůdce Joe Biden. Deportace čeká také cizince, kteří jsou závislí na podpoře úřadů, představují veřejné nebezpečí nebo jsou „nekompatibilní se západní civilizací“.
Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období. Na hranici USA s Mexikem od Trumpova lednového nástupu do úřadu počet nelegálních překročení hranic dramaticky poklesl, a to i v důsledku nasazení armády.
Bílý dům pak letos v říjnu oznámil, že dramaticky sníží i počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících dvanácti měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Bidena to bylo až 125 tisíc.
Zároveň se americká administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou ve Spojených státech bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v USA už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.