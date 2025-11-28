Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump


Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Pode tiskových agentur to ve čtvrtek večer oznámil prezident Donald Trump. Z útoku je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, dodal šéf Bílého domu.

„Sarah Beckstromová ze Západní Virginie... velmi respektovaná, mladá, úžasná osoba, vstoupila do služby v červnu 2023, mimořádná v každém směru, právě zemřela,“ oznámil Trump. O život v nemocnici bojuje její čtyřiadvacetiletý kolega Andrew Wolfe z téhož státu, podle šéfa Bílého domu podstoupil operaci.

Útok úřady vyšetřují jako teroristický čin. Podezřelým útočníkem je podle nich devětadvacetiletý Afghánec, který ve své zemi spolupracoval s americkou armádou a Ústřední zpravodajskou službou (CIA) v boji proti islamistickému hnutí Taliban. Po americkém odchodu ze země byl v roce 2021 mezi desítkami tisíc Afghánců, které nechala vláda Trumpva předchůdce Joea Bidena přesídlit v zájmu jejich bezpečí do USA. Trumpova administrativa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí o imigraci občanů Afghánistánu.

FBI v rámci vyšetřování prohledala několik nemovitostí, včetně domu ve státě Washington, který je spojen s podezřelým. Agenti zabavili v bydlišti podezřelého řadu elektronických zařízení, včetně mobilních telefonů, notebooků a iPadů, a vyslechli jeho příbuzné, uvedl na tiskové konferenci ředitel FBI Kash Patel.

Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu
Zajištěná oblast poblíž Bílého domu, kde byli ve středu zastřeleni vojáci Národní gardy

Americká prokurátorka pro Washington, D.C. Jeanine Pirroová uvedla, že podezřelý jel autem napříč USA, poté ve středu odpoledne přepadl členy gardy, když hlídkovali poblíž Bílého domu. Střelec byl zraněn při přestřelce s členy gardy, než byl zatčen. Ve čtvrtek byl v nemocnici pod přísnou ostrahou, popsal Trump, podle nějž je podezřelý ve vážném stavu.

Americký prezident prohlásil, že „zvěrstvo podezřelého nám připomíná, že nemáme větší prioritu národní bezpečnosti, než zajistit plnou kontrolu nad lidmi, kteří vstupují do naší země a zůstávají v ní“.

Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová sdělila televizi Fox News, že americká vláda plánuje vznést proti střelci obvinění z terorismu a požadovat „minimálně“ doživotní trest odnětí svobody. Po smrti členky Národní gardy naznačila, že bude požadovat trest smrti.

Nedaleko Bílého domu byli postřeleni příslušníci Národní gardy
Zajištěné místo činu po střelbě na členy Národní gardy ve Washingtonu

