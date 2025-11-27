Muž podezřelý z útoku na gardisty ve Washingtonu spolupracoval s CIA v Afghánistánu


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, Fox News

Afghánec podezřelý z postřelení dvou gardistů nedaleko Bílého domu spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně CIA, oznámil podle televize Fox News ředitel CIA John Ratcliffe. Dodal, že nyní byl devětadvacetiletý muž příslušníkem partnerské síly v Kandaháru. Do USA přišel v rámci programu exprezidenta Joea Bidena. Jeho vláda nechala do Spojených států evakuovat desítky tisíc Afghánců po stažení amerických vojáků z Afghánistánu.

„Bidenova administrativa ospravedlnila převezení údajného střelce do Spojených států v září 2021 jeho předchozí spoluprací s americkou vládou včetně CIA,“ uvedl podle Fox News Ratcliffe. Doplnil, že muži podle něj vstup do USA nikdy neměl být povolen.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí o imigraci z Afghánistánu.

„Tento ohavný útok byl činem zla, činem nenávisti a činem teroru. Nyní musíme znovu prověřit každého cizince, který za Bidena přišel z Afghánistánu do naší země,“ prohlásil Trump v reakci na útok. „Pokud nedokážou milovat naši zemi, nechceme je (tady),“ řekl americký prezident, který byl v době útoku na Floridě.

Útočník zneškodněn

Útok na gardisty se stal ve středu okolo 14:15 místního času (20:15 SEČ) u náměstí Farragut Square nedaleko Bílého domu. Podezřelý vyšel zpoza rohu a oba gardisty „přepadl ze zálohy,“ popsal na tiskové konferenci zástupce šéfa metropolitní policie Jeff Carroll. Po přestřelce se dalším jednotkám gardy podařilo střelce zneškodnit. Policie následně místo činu uzavřela, stejně jako Bílý dům.

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel uvedl, že postřelení gardisté jsou v kritickém stavu. Zranění utrpěl rovněž střelec.

Program Trumpova předchůdce Bidena do Spojených států podle agentury AP přivedl přibližně 76 tisíc lidí, z nichž mnozí pracovali po boku amerických vojáků a diplomatů jako tlumočníci a překladatelé.

Nedaleko Bílého domu byli postřeleni příslušníci Národní gardy
Zajištěné místo činu po střelbě na členy Národní gardy ve Washingtonu

Výběr redakce

Muž podezřelý z útoku na gardisty ve Washingtonu spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Muž podezřelý z útoku na gardisty ve Washingtonu spolupracoval s CIA v Afghánistánu

před 13 mminutami
Hasiči zasahují u masivního úniku plynu v pražských Nuslích

Hasiči zasahují u masivního úniku plynu v pražských Nuslích

09:04Aktualizovánopřed 14 mminutami
Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

před 2 hhodinami
„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

před 3 hhodinami
Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Muž podezřelý z útoku na gardisty ve Washingtonu spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Afghánec podezřelý z postřelení dvou gardistů nedaleko Bílého domu spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně CIA, oznámil podle televize Fox News ředitel CIA John Ratcliffe. Dodal, že nyní byl devětadvacetiletý muž příslušníkem partnerské síly v Kandaháru. Do USA přišel v rámci programu exprezidenta Joea Bidena. Jeho vláda nechala do Spojených států evakuovat desítky tisíc Afghánců po stažení amerických vojáků z Afghánistánu.
před 13 mminutami

Do Evropy čím dál víc proniká fentanyl

Evropské země s obavami sledují pronikání analgetika fentanyl na černý trh. Nárůst vysoce návykového syntetického opioidu, stokrát silnějšího než morfin, zaznamenalo zejména Polsko a Bulharsko. Ve Spojených státech, které čelí už léta akutní fentanylové krizi, umírá na zneužití drogy padesát tisíc lidí ročně.
před 2 hhodinami

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

Ukrajina je neustále pod tlakem ruské okupační armády. Ruské drony v noci na středu útočily hlavně na Záporoží, kde zranily devatenáct lidí. A pokračuje i bitva o Pokrovsk. Z nedalekého města Dobropillja se proto stává jižní pevnost donbaského valu. Štáb ČT se do stále víc zdevastovaného města nyní po několika měsících vrátil.
před 3 hhodinami

Nedaleko Bílého domu byli postřeleni příslušníci Národní gardy

Dva příslušníci americké Národní gardy byli po 20. hodině SEČ postřeleni nedaleko Bílého domu. Guvernér Západní Virginie Patrick Morrisey následně na síti X oznámil, že oba gardisté zemřeli, ale o pár minut později uvedl, že dostává „rozporuplné informace“. Podle ředitele FBI Kashe Patela jsou oba příslušníci v kritickém stavu. Úřady zadržely muže afghánské státní příslušnosti, uvedl prezident USA Donald Trump.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump požádal Takaičiovou o zmírnění vyjádření ohledně Tchaj-wanu

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém hovoru požádal japonskou premiérku Sanae Takaičiovou, aby „neprovokovala Čínu v otázce svrchovanosti Tchaj-wanu“. Usiloval také o zmírnění jejích slov ze začátku listopadu. S odvoláním na středeční informaci deníku The Wall Street Journal (WSJ) to napsala agentura Kjódó. Takaičiová řekla, že Japonsko by v případě napadení Tchaj-wanu mohlo tomuto ostrovu přijít na pomoc.
před 4 hhodinami

Trump zakázal Jihoafrické republice účast na summitu zemí G20 v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zakazuje Jihoafrické republice, aby se příští rok zúčastnila summitu zemí G20 ve floridském Miami. Chce také zastavit veškeré platby a podporu pro zemi – a to kvůli tomu, jak dle Trumpa zacházela s americkým zástupcem při ukončení letošního summitu G20 v Johannesburgu. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa vyjádřil lítost nad Trumpovými výroky.
před 8 hhodinami

Po požáru obytného komplexu v Hongkongu jsou desítky mrtvých

Při středečním požáru obytného komplexu v Hongkongu zahynulo nejméně 44 lidí a dalších 45 jich zůstává v kritickém stavu, píše agentura Reuters. Dalších 279 osob úřady pohřešují, uvedl správce města John Lee. V komplexu se nachází asi dva tisíce bytových jednotek a bydlí tam na 4800 lidí. Policie zadržela v souvislosti s požárem tři muže.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Jsem ochoten jednat, vzkázal Trump Madurovi

Šéf Bílého domu Donald Trump v době rostoucího napětí mezi USA a Venezuelou prohlásil, že je ochoten jednat s venezuelským autoritářským vládcem Nicolásem Madurem. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou napjaté a spekuluje se o možném americkému útoku na jihoamerickou zemi. Američané v posledních týdnech vyslaly do Karibiku jednotky s více než patnácti tisíci vojáky, včetně největší a nejmodernější letadlové lodě na světě USS Gerald R. Ford. Zároveň od září podnikají údery proti plavidlům s údajnými pašeráky drog.
před 10 hhodinami
Načítání...