Muž podezřelý z útoku na gardisty ve Washingtonu spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Afghánec podezřelý z postřelení dvou gardistů nedaleko Bílého domu spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně CIA, oznámil podle televize Fox News ředitel CIA John Ratcliffe. Dodal, že nyní byl devětadvacetiletý muž příslušníkem partnerské síly v Kandaháru. Do USA přišel v rámci programu exprezidenta Joea Bidena. Jeho vláda nechala do Spojených států evakuovat desítky tisíc Afghánců po stažení amerických vojáků z Afghánistánu.
„Bidenova administrativa ospravedlnila převezení údajného střelce do Spojených států v září 2021 jeho předchozí spoluprací s americkou vládou včetně CIA,“ uvedl podle Fox News Ratcliffe. Doplnil, že muži podle něj vstup do USA nikdy neměl být povolen.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa po útoku oznámila, že zastavila zpracovávání žádostí o imigraci z Afghánistánu.
„Tento ohavný útok byl činem zla, činem nenávisti a činem teroru. Nyní musíme znovu prověřit každého cizince, který za Bidena přišel z Afghánistánu do naší země,“ prohlásil Trump v reakci na útok. „Pokud nedokážou milovat naši zemi, nechceme je (tady),“ řekl americký prezident, který byl v době útoku na Floridě.
Útočník zneškodněn
Útok na gardisty se stal ve středu okolo 14:15 místního času (20:15 SEČ) u náměstí Farragut Square nedaleko Bílého domu. Podezřelý vyšel zpoza rohu a oba gardisty „přepadl ze zálohy,“ popsal na tiskové konferenci zástupce šéfa metropolitní policie Jeff Carroll. Po přestřelce se dalším jednotkám gardy podařilo střelce zneškodnit. Policie následně místo činu uzavřela, stejně jako Bílý dům.
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel uvedl, že postřelení gardisté jsou v kritickém stavu. Zranění utrpěl rovněž střelec.
Program Trumpova předchůdce Bidena do Spojených států podle agentury AP přivedl přibližně 76 tisíc lidí, z nichž mnozí pracovali po boku amerických vojáků a diplomatů jako tlumočníci a překladatelé.