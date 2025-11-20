Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Federální soudkyně nařídila administrativě prezidenta Donalda Trumpa ukončit nasazení příslušníků Národní gardy ve Washingtonu, píše agentura AP. Soudkyně Jia Cobbová nicméně podle agentury Reuters pozastavila platnost svého příkazu do 11. prosince, aby administrativě umožnila odvolat se. Podle soudkyně je Trumpovo rozhodnutí nasadit gardisty ve městě protiústavní a zasahuje do pravomoci místní správy.
Trump nasazení Národní gardy v hlavním městě oznámil 11. srpna s tím, že tam její příslušníci obnoví právo a pořádek. Gardisté se v ulicích města začali objevovat o dva dny později. Podle AP jich bylo poté v metropoli během jednoho měsíce nasazeno více než 2300.
Začátkem září Brian Schwalb, nejvyšší státní zástupce federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se Washington nachází, podal žalobu proti nasazení gardistů s odůvodněním, že krok je protiústavní a porušuje řadu federálních zákonů.
Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump neudělal.
Na rozdíl od Kalifornie a dalších států, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání gardy, má prezident USA přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její příslušníci byli nasazeni například v reakci na události z 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.