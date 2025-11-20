Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Federální soudkyně nařídila administrativě prezidenta Donalda Trumpa ukončit nasazení příslušníků Národní gardy ve Washingtonu, píše agentura AP. Soudkyně Jia Cobbová nicméně podle agentury Reuters pozastavila platnost svého příkazu do 11. prosince, aby administrativě umožnila odvolat se. Podle soudkyně je Trumpovo rozhodnutí nasadit gardisty ve městě protiústavní a zasahuje do pravomoci místní správy.

Trump nasazení Národní gardy v hlavním městě oznámil 11. srpna s tím, že tam její příslušníci obnoví právo a pořádek. Gardisté se v ulicích města začali objevovat o dva dny později. Podle AP jich bylo poté v metropoli během jednoho měsíce nasazeno více než 2300.

Začátkem září Brian Schwalb, nejvyšší státní zástupce federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se Washington nachází, podal žalobu proti nasazení gardistů s odůvodněním, že krok je protiústavní a porušuje řadu federálních zákonů.

Washington D.C. žaluje vládu za nasazení Národní gardy v hlavním městě USA
Příslušníci Národní gardy ve Washingtonu na snímku z 21. srpna

Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump neudělal.

Na rozdíl od Kalifornie a dalších států, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání gardy, má prezident USA přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její příslušníci byli nasazeni například v reakci na události z 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská tisková agentura PAP se ve čtvrtek večer omluvila za chybu ve své středeční zprávě, z níž vyplývalo, že polské ministerstvo zahraničí odrazuje občany od cest do Česka kvůli výskytu žloutenky typu A. Středeční informaci PAP o tom, že polská diplomacie doporučuje Polákům vyhnout se kvůli tomuto onemocnění cestám do Česka, převzala řada polských i českých zpravodajských serverů, včetně webu ČT24.
před 21 mminutami

Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

Americký prezident Donald Trump označil za zrádce a buřiče, kteří by mohli být potrestáni smrtí, skupinu demokratických zákonodárců. Reagoval na jejich dřívějších prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky a policisty, aby neplnili rozkazy odporující zákonu. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.
před 1 hhodinou

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci OSN COP30 jsou zrušené po požáru, který zasáhl konferenční areál. Informace byla zveřejněna na portálu konference. Požár tak komplikuje jednání o závěrečném dokumentu krátce před pátečním oficiálním koncem konference. Areál, který byl evakuován, nebude přístupný před půlnocí na pátek 21. listopadu, píše agentura AFP s odkazem na OSN.
před 1 hhodinou

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před osmdesáti lety začal norimberský proces. Před soudem stanuli někteří nacističtí vůdci zodpovědní za rozpoutání války, smrt milionů lidí i za holocaust. V rámci procesu bylo obžalováno 24 mužů, před soud se jich nakonec dostalo jen jednadvacet – byli mezi nimi například Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Rudolf Hess. K trestu smrti bylo odsouzeno dvanáct mužů, popraveno bylo ale jen deset z nich. Kvůli hrůzám druhé světové války museli Spojenci přijít i s definicí nových zločinů. Poprvé v historii tak byli lidé obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Soud zasedal ve válkou zničeném Norimberku. O potrestání nacistických zločinů se zasadil také český právník Bohuslav Ečer.
před 2 hhodinami

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

Dánsko se rozhodlo zakázat používání mobilů dětmi ve školách, od příštího školního roku platí toto omezení na základních a nižších středních státních školách. Dánská vláda už vyjednala tomuto návrhu podporu v parlamentu. Země tak navazuje na předchozí dobrovolná omezení. Učitelé si od tohoto radikálního kroku slibují lepší soustředění žáků.
před 2 hhodinami

V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

V německém Magdeburku se otevřely vánoční trhy, a to za zvýšené pozornosti veřejnosti i médií. Právě tam totiž loni záměrně najel atentátník autem do davu lidí. Útok, při kterém zemřelo šest lidí, patří k nejhorším v Německu. Město letos posílilo bezpečnostní opatření.
před 2 hhodinami

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se dvanáctým rokem brání ruské agresi, uvedl server Onet. Šlo o nejzávažnější incident posledních let, pouze zásah osobních strážců zabránil zmlácení velvyslance, napsal list Gazeta Wyborzca s odvoláním na anonymní zdroj z ministerstva zahraničí.
15:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami
