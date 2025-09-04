Washington D.C. podal žalobu na administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli rozmístění Národní gardy v americkém hlavním městě, které považuje za nelegální, informovala agentura Reuters. Trump Národní gardu do demokraty ovládaného Washingtonu vyslal v srpnu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.
Washington D.C. žaluje vládu za nasazení Národní gardy v hlavním městě USA
„Ozbrojení vojáci by neměli dohlížet na americké občany na americké půdě,“ napsal Brian Schwalb, nejvyšší státní zástupce federálního distriktu Kolumbie, na jehož území se nachází metropole Washington. „Vnucená vojenská okupace distriktu Kolumbie porušuje naši místní autonomii a základní svobody. Musí skončit,“ dodal.
Trump podobně postupoval už v červnu v Los Angeles, kam vyslal čtyři tisíce příslušníků Národní gardy a sedm set vojáků námořní pěchoty v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom se proti tomu vehementně bránil a taktéž se obrátil na soud.
V úterý federální soudce rozhodl, že nasazení Národní gardy v jižní Kalifornii bylo nezákonné. Trumpova administrativa podle soudce úmyslně porušila federální zákon, když vojáky využívala i k činnostem, které jim zakazovaly jejich vlastní výcvikové materiály.
Rozhodnutí přišlo v době, kdy Trump opakovaně hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York.