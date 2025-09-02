Nasazení Národní gardy vládou prezidenta USA Donalda Trumpa během protestů a protiimigračních razií v jižní Kalifornii bylo nezákonné, rozhodl v úterý federální soudce s tím, že jeho nařízení vstoupí v platnost v pátek, napsala agentura AP. Podle agentury Reuters se očekává, že se Trumpova administrativa proti rozhodnutí soudu odvolá.
Trump nasadil Národní gardu v Los Angeles nelegálně, rozhodl federální soudce
Soudce Charles Breyer dospěl k tomu, že Trumpova administrativa porušila federální zákon vysláním vojáků jako ozbrojeného doprovodu federálních agentů při protiimigračních raziích. Stažení zbývajících jednotek však soudce podle AP nenařídil.
Trump v červnu nařídil vyslání čtyř tisíc příslušníků Národní gardy a sedmi set vojáků námořní pěchoty do Los Angeles v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA. Rozhodnutí vyslat na místo gardisty vyvolalo napětí a odsouzení ze strany demokratů, podle nichž Trump jen využil vojáky k potlačení odporu proti své přísné protiimigrační politice. Případ zároveň rozvířil nové otázky ohledně rozsahu prezidentských pravomocí.
Kalifornie podala na Trumpovu administrativu žalobu s tím, že vojáci vyslaní v létě do Los Angeles porušovali zákon, který zakazuje využívání ozbrojených sil k prosazování místních zákonů. Právníci republikánské administrativy naopak argumentovali, že příslušný zákon se na případ nevztahuje, protože vojáci chránili federální úředníky, ale nevynucovali místní zákony. Trumpova administrativa zároveň tvrdí, že gardisté byli povoláni na základě pravomoci, která prezidentovi umožňuje je nasadit.
Rozhodnutí přichází v době, kdy Trump opakovaně hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York. Gardu už prezident nasadil v rámci svého bezprecedentního převzetí dohledu nad vymáháním práva v hlavním městě Washingtonu, poznamenala AP.