Chicagská policie nebude spolupracovat s příslušníky Národní gardy ani s federálními agenty, pokud je americký prezident Donald Trump v příštích dnech nasadí do města, jak vyhrožoval. Řekl to v sobotu starosta třetího nejlidnatějšího města ve Spojených státech Brandon Johnson a vyzval republikánského prezidenta, aby změnil kurz.
Chicagský starosta odmítá Trumpův plán poslat do města vojáky
Demokratický starosta, obklopen dalšími představiteli města, v sobotu podepsal vyhlášku, jejímž cílem je připravit Chicago na jakoukoli operaci amerických donucovacích složek, jak to Trump učinil už v případě Los Angeles a Washingtonu.
„Jde o to ujistit, že jsme připraveni,“ řekl novinářům při podpisu příkazu a dodal, že cílem vyhlášky je nabídnout „skutečné a jasné pokyny“ pracovníkům městské správy a „všem obyvatelům Chicaga k tomu, jak se postavit této tyranii“.
Chicagští policisté podle vyhlášky nebudou asistovat Národní gardě
Vyhláška uvádí, že chicagští policisté budou i nadále vynucovat dodržování státních a místních zákonů, ale nebudou asistovat hlídkami, zatýkáním ani jinými donucovacími úkony federálním složkám, včetně Národní gardy.
„Nasazení federálních vojenských sil v Chicagu bez souhlasu místních úřadů podkopává demokratické normy, porušuje suverenitu města, ohrožuje občanské svobody a hrozí eskalací násilí, než aby zajistilo klid,“ uvádí se v nařízení.
Trump hrozí federálními zásahy americkým městům vedeným demokraty včetně Chicaga s poukazem na boj s kriminalitou, a to i přesto, že radnice vykazují pokles počtu vražd, násilí páchaného střelnými zbraněmi a vloupání.
Trump tento měsíc povolal jednotky Národní gardy do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.