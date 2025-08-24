Pentagon plánuje nasadit v Chicagu americkou armádu, píše s odkazem na své zdroje z řad úřednictva web deníku The Washington Post (WP). Prezident Donald Trump si od toho slibuje snížení kriminality, bezdomovectví a nelegální migrace. Podle demokratického guvernéra státu Illinois JB Pritzkera je plán šéfa Bílého domu zneužitím pravomocí.
Trump hodlá do Chicaga poslat armádu, město se brání
Plány se chystají již několik týdnů. Počítají s několika možnostmi, včetně mobilizace nejméně několika tisíc členů Národní gardy již v září, informuje list.
Demokratický guvernér státu Illinois JB Pritzker reagoval slovy, že Trumpův plán vyslat vojáky do Chicaga je zneužitím moci. Podle jeho prohlášení neexistuje žádná mimořádná situace, která by ospravedlňovala nasazení Národní gardy ve státě Illinois, a americký prezident se „pokouší uměle vyvolat krizi“, píše web BBC.
Pokud by tato mise byla schválena, měla by podobný charakter jako operace, kterou Trump nařídil v červnu v Los Angeles a která vzbudila protichůdné reakce. Navzdory protestům státních a místních představitelů tam tehdy vláda nasadila čtyři tisíce členů Kalifornské národní gardy a sedm set aktivních členů námořnictva.
Radnice má vážné obavy
Starosta Chicaga Brandon Johnson na Trumpovy komentáře reagoval prohlášením, že neobdržel žádné informace o nasazení Národní gardy ve městě. Zároveň podle BBC uvedl, že radnice má „vážné obavy“ ohledně jakéhokoli nasazení vojáků, a označil přístup prezidenta za „nekoordinovaný, zbytečný a nezodpovědný“.
Johnson dodal, že „nezákonné nasazení“ by mohlo „vyvolat napětí mezi obyvateli a orgány činnými v trestním řízení“ a ohrozit pokrok, kterého město dosáhlo v oblasti snižování kriminality.
Deník Washington Post dále poznamenal, že Chicagská operace by dále rozšířila Trumpovo využívání vojenské síly na domácí půdě, a to i přesto, že státní a místní úřady takovou myšlenku označují za nevítanou a neopodstatněnou.