Poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí povolal do hlavního města USA Národní gardu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality, uvedl Bílý dům, že ve středu večer bylo ve městě zatčeno 45 osob, z toho devětadvacet jich pobývá v zemi nelegálně. Na policejní operaci se podle Bílého domu podílí více než 1650 lidí, informuje agentura Reuters.
Po Trumpově povolání Národní gardy do Washingtonu bylo zatčeno 45 lidí
Trump povoláním Národní gardy zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě, městská policie se nyní zodpovídá ministryni spravedlnosti Pam Bondiové. Krok přišel poté, co šéf Bílého domu slíbil vymýtit bezdomovectví ve Washingtonu a pozavírat místní zločince.
Snaha zahrnuje vyklizení táborů lidí bez domova a jejich přesídlení daleko od města, ačkoli podrobnosti tohoto plánu jsou nejasné. Podle Pentagonu bude Národní garda moci při pomoci policejním složkám dočasně zadržovat osoby, ale její vojáci nebudou mít pravomoc zatýkat.
Trumpovo oprávnění k dočasnému převzetí kontroly nad washingtonskou policií vyprší za třicet dní, prodloužení by musel schválit Kongres.
Nasazení Národní gardy ve Washingtonu představuje stejnou kontroverzní taktiku, kterou Trump nedávno použil také v Los Angeles k potlačení protestů proti operacím migračních úřadů – a to navzdory nesouhlasu kalifornských představitelů.