Do Washingtonu dorazili první příslušníci Národní gardy – nasazení osmi set vojáků v metropoli Spojených států nařídil prezident Donald Trump. Ten tvrdí, že sedmisettisícové město nezvládá boj s kriminalitou. Uplynulý rok však patřil dle úřadů k vůbec nejbezpečnějším za poslední tři dekády. Tamní policie je přechodně podřízená federální vládě. Šéf Bílého domu prohlásil, že požádá Kongres, aby prodloužil období třiceti dní, na které je to aktuálně možné učinit.
Do Washingtonu dorazili první členové Národní gardy
