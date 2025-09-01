Federální soudkyně v neděli zablokovala na čtrnáct dní deportace dětí, které přišly do Spojených států bez rodičů či jiných právních zástupců z Guatemaly. Rozhodnutí se týká podle odhadů na 600 dětí, z nichž některé již čekaly v letadlech na deportaci. Píší o tom agentury Reuters a AP. Rozhodnutí soudkyně kritizoval Bílý dům.
Federální soud pozastavil deportace dětí z USA do Guatemaly
Podle ochránců práv děti a migrantů administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nejednala v souladu se zákonem, když nařídila převoz dětí, které přišly do USA bez doprovodu, zpět do Guatemaly. Ochránci také poukazovali na to, že v některých případech dětem v Guatemale hrozilo špatné zacházení.
Zástupci americké vlády však tvrdili, že cílem deportace je, aby se děti vrátily k rodičům, s čímž podle nich souhlasila i vláda v Guatemale.
Podle zpravodajských agentur soudkyně Sparkle Sooknananová vydala nařízení, které zakazuje deportaci dětí ve věku deseti do sedmnácti let na čtrnáct dní do Guatemaly, v „naléhavé situaci“. Některé děti už čekaly na odlet do své rodné země. „Kdyby soud nic neudělal, tak by bylo možné vrátit všechny tyto děti do Guatemaly, což je potenciálně velmi nebezpečná situace,“ upozornila soudkyně.
Tlak z Bílého domu
Sooknananová popsala, že byla kvůli „naléhavosti“ probuzena ve 2:35 ráno. Vládní právník v neděli večer potvrdil, že děti, které plánovala adminstrativa přepravit do Guatemaly, byly vysazeny z letadel a byly vráceny do péče Úřadu pro přesídlování uprchlíků.
Podle agentury AP chce Trumpova vláda ze země deportovat na sedm stovek dětí z Guatemaly. Je to součástí jeho tvrdé politiky proti migraci.
Jeho administrativa uzavřela s Guatemalou dohodu, která by umožnila posílání dětí bez doprovodu zpět do země. Deportace prý plánuje zahájit už nadcházející víkend, řekl agentuře Reuters jeden současný a dva bývalí američtí úředníci. O plánech v pátek poprvé informovala CNN. Guatemalský prezident Bernardo Arévalo v červenci potvrdil, že jeho vláda spolupracuje s USA na repatriaci dětí bez doprovodu.
Děti migrantů, které dorazí na hranice USA bez rodiče nebo zákonného zástupce, jsou právně klasifikovány jako „děti bez doprovodu“ a poslány do budov spravovaných federální vládou, dokud nebudou moci být umístěny k rodinnému příslušníkovi nebo do pěstounské péče. Tak se k problematice staví federální zákon USA.