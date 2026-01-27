Soudce v Minnesotě předvolal šéfa ICE, hrozí mu obvinění z pohrdání soudem

Předsedající soudce federálního soudu v Minnesotě Patrick Schiltz předvolal prozatímního ředitele Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todda Lyonse. Soudce chce, aby mu šéf ICE v pátek vysvětlil, proč administrativa prezidenta Donalda Trumpa opakovaně neuposlechla soudní příkazy učinit kroky k umožnění slyšení se zadrženými migranty. Schiltz podle amerických médií Lyonsovi pohrozil obviněním z pohrdání soudem.
Schiltz v pondělním nařízení uvedl, že Lyons se musí v pátek k soudu dostavit osobně. Není jasné, zda Lyons nařízení vyhoví, či zda se právníci ministerstva spravedlnosti pokusí jednání soudu zablokovat, píše deník The Washington Post (WP).
„Soud uznává, že nařídit hlavě federální agentury, aby se osobně dostavila (k soudu), je mimořádný krok. Rozsah porušování soudních příkazů ze strany ICE je však obdobně mimořádný a méně přísná opatření už byla vyzkoušena a selhala,“ napsal Schiltz, kterého do funkce jmenoval někdejší republikánský prezident George Bush mladší.
Soudy jsou zahlceny žalobami migrantů
Trumpova administrativa vyslala tisíce federálních agentů do Minnesoty, aby tam zatýkali migranty, aniž by zajistila vyřizování stovek předvídatelných žalob napadajících tato zadržení, uvedl soudce. Federální soudy v Minneapolis jsou zahlceny žalobami podanými migranty, kteří žádají o propuštění z imigrační vazby. ICE přitom podle Schiltze neučinil kroky k tomu, aby zadrženým migrantům bylo poskytnuto slyšení, jak úřadu nařídili soudci v Minneapolis.
Předvolání šéfa ICE k soudu přichází v době, kdy Trump dal svému zmocněnci pro ochranu hranic Tomu Homanovi pokyn, aby převzal velení nad protiimigračním zásahem v Minnesotě poté, co tam federální agenti v sobotu zastřelili už druhého člověka během několika týdnů. Očekává se, že s příchodem Homana do Minnesoty odtud v úterý odejde velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino.
Minnesota žádá odchod agentů ICE
Agenti pohraniční stráže (USBP), která spadá pod CBP, v sobotu na ulici v Minneapolis zastřelili 37letého Alexe Prettiho. Agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathan Ross předtím 7. ledna v Minneapolis zastřelil stejně starou Renee Goodovou. Videa incidentů pořízená svědky vyvracejí tvrzení představitelů Trumpovy administrativy, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.
V pondělí se u federálního soudu v Minnesotě konalo soudní slyšení o žádosti státu a starostů Minneapolis a Saint Paul, aby soud nařídil ukončení rozsáhlé protiimigrační operace ve státě. Nasazení velkého počtu federálních agentů je podle místních představitelů tak nebezpečné a rušivé, že porušuje suverenitu státu podle desátého dodatku americké ústavy. Tento dodatek stanoví, že americká federální vláda má pouze ty pravomoci, které jsou jí v ústavě výslovně svěřeny.
Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně dva tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně tisíc z nich jsou příslušníky CBP, uvedl podle stanice Fox News právník ministerstva spravedlnosti Brantley Mayers.