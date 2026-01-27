Soudce v Minnesotě předvolal šéfa ICE, hrozí mu obvinění z pohrdání soudem


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Předsedající soudce federálního soudu v Minnesotě Patrick Schiltz předvolal prozatímního ředitele Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todda Lyonse. Soudce chce, aby mu šéf ICE v pátek vysvětlil, proč administrativa prezidenta Donalda Trumpa opakovaně neuposlechla soudní příkazy učinit kroky k umožnění slyšení se zadrženými migranty. Schiltz podle amerických médií Lyonsovi pohrozil obviněním z pohrdání soudem.

Schiltz v pondělním nařízení uvedl, že Lyons se musí v pátek k soudu dostavit osobně. Není jasné, zda Lyons nařízení vyhoví, či zda se právníci ministerstva spravedlnosti pokusí jednání soudu zablokovat, píše deník The Washington Post (WP).

„Soud uznává, že nařídit hlavě federální agentury, aby se osobně dostavila (k soudu), je mimořádný krok. Rozsah porušování soudních příkazů ze strany ICE je však obdobně mimořádný a méně přísná opatření už byla vyzkoušena a selhala,“ napsal Schiltz, kterého do funkce jmenoval někdejší republikánský prezident George Bush mladší.

Svědci vyvracejí tvrzení federálních úřadů o zabití v Minneapolisu
Protestní shromáždění v Minneapolisu

Soudy jsou zahlceny žalobami migrantů

Trumpova administrativa vyslala tisíce federálních agentů do Minnesoty, aby tam zatýkali migranty, aniž by zajistila vyřizování stovek předvídatelných žalob napadajících tato zadržení, uvedl soudce. Federální soudy v Minneapolis jsou zahlceny žalobami podanými migranty, kteří žádají o propuštění z imigrační vazby. ICE přitom podle Schiltze neučinil kroky k tomu, aby zadrženým migrantům bylo poskytnuto slyšení, jak úřadu nařídili soudci v Minneapolis.

Předvolání šéfa ICE k soudu přichází v době, kdy Trump dal svému zmocněnci pro ochranu hranic Tomu Homanovi pokyn, aby převzal velení nad protiimigračním zásahem v Minnesotě poté, co tam federální agenti v sobotu zastřelili už druhého člověka během několika týdnů. Očekává se, že s příchodem Homana do Minnesoty odtud v úterý odejde velitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Greg Bovino.

Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá
Gregory Bovino v Minneapolisu

Minnesota žádá odchod agentů ICE

Agenti pohraniční stráže (USBP), která spadá pod CBP, v sobotu na ulici v Minneapolis zastřelili 37letého Alexe Prettiho. Agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathan Ross předtím 7. ledna v Minneapolis zastřelil stejně starou Renee Goodovou. Videa incidentů pořízená svědky vyvracejí tvrzení představitelů Trumpovy administrativy, že agenti v obou případech stříleli v sebeobraně.

V pondělí se u federálního soudu v Minnesotě konalo soudní slyšení o žádosti státu a starostů Minneapolis a Saint Paul, aby soud nařídil ukončení rozsáhlé protiimigrační operace ve státě. Nasazení velkého počtu federálních agentů je podle místních představitelů tak nebezpečné a rušivé, že porušuje suverenitu státu podle desátého dodatku americké ústavy. Tento dodatek stanoví, že americká federální vláda má pouze ty pravomoci, které jsou jí v ústavě výslovně svěřeny.

Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Nejméně dva tisíce z nich jsou agenty ICE, zatímco nejméně tisíc z nich jsou příslušníky CBP, uvedl podle stanice Fox News právník ministerstva spravedlnosti Brantley Mayers.

V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů
Protesty v Minneapolisu (23. ledna 2026)

Výběr redakce

Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

před 5 mminutami
Rusko opět rozsáhle útočilo. Oběti si vyžádal úder na vlak v Charkovské oblasti

Rusko opět rozsáhle útočilo. Oběti si vyžádal úder na vlak v Charkovské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 8 mminutami
Soudce v Minnesotě předvolal šéfa ICE, hrozí mu obvinění z pohrdání soudem

Soudce v Minnesotě předvolal šéfa ICE, hrozí mu obvinění z pohrdání soudem

před 58 mminutami
Poslanci řešili Macinkovy zprávy Pavlovi

Poslanci řešili Macinkovy zprávy Pavlovi

03:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

16:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

13:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

13:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Francouzská vláda ustála další dvě hlasování o nedůvěře, rozpočet jí prošel

Francouzská vláda přečkala další dvě hlasování o nedůvěře vyvolaná krajní levicí a pravicí kvůli přijetí rozpočtu bez souhlasu poslanců. Vládní návrh rozpočtu díky tomu může zamířit ke schválení do Senátu, informují francouzská média. Horní komora by o něm měla hlasovat ve čtvrtek.
před 5 mminutami

Rusko opět rozsáhle útočilo. Oběti si vyžádal úder na vlak v Charkovské oblasti

Ruský úder na ukrajinskou Oděsu připravil o život tři lidi a zranil 25 dalších. Nejméně jeden dron zasáhl obytný dům, který se pak částečně zhroutil. Další budovy a infrastruktura zůstaly poškozené. Jiné útoky ruské armády zabily čtyři civilisty v různých ukrajinských regionech. Při útoku na osobní vlak v Charkovské oblasti zemřeli tři lidé, uvedla ukrajinská prokuratura.
10:14Aktualizovánopřed 8 mminutami

Soudce v Minnesotě předvolal šéfa ICE, hrozí mu obvinění z pohrdání soudem

Předsedající soudce federálního soudu v Minnesotě Patrick Schiltz předvolal prozatímního ředitele Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todda Lyonse. Soudce chce, aby mu šéf ICE v pátek vysvětlil, proč administrativa prezidenta Donalda Trumpa opakovaně neuposlechla soudní příkazy učinit kroky k umožnění slyšení se zadrženými migranty. Schiltz podle amerických médií Lyonsovi pohrozil obviněním z pohrdání soudem.
před 58 mminutami

Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie

Nová studie Oxfordské univerzity zjistila, že lidí, kteří budou čelit extrémním teplotám, bude do roku 2050 už 41 procent, pokud globální oteplení dosáhne dvou stupňů. A to je scénář, který klimatologové považují za stále pravděpodobnější.
před 6 hhodinami

Agenti ICE budou na olympiádě v Miláně

Americké velvyslanectví v Itálii v úterý potvrdilo, že na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou mít bezpečnostní úlohu agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AP.
před 7 hhodinami

EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

Indický premiér Nárendra Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili v úterý ráno uzavření přelomové obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se obě strany snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.
07:32Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá

Gregory Bovino byl odvolán z funkce velitele v terénu americké pohraniční stráže a odvelen do Kalifornie. Tam by měl brzy odejít do důchodu. S odvoláním na server Atlantic a úředníky to napsala agentura Reuters. Jde o reakci na sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho federálním agentem. Bovino o incidentu šířil tvrzení, která vyvrátili svědci. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti odvolání popřelo.
00:11Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Itálie žádá účast na vyšetřování požáru. Jinak do Švýcarska nevrátí velvyslance

Italská vláda oznámila, že nepošle svého velvyslance zpět do Švýcarska, dokud nebude vytvořen společný tým pro vyšetřování požáru baru v Crans-Montaně. Minulý víkend Řím povolal do vlasti svého velvyslance Giana Lorenza Cornada na protest proti propuštění spolumajitele baru Jacquese Morettiho z vazby. Při požáru na přelomu roku zemřelo čtyřicet lidí, včetně šesti Italů.
před 11 hhodinami
Načítání...