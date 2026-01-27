Tvář Trumpovy protiimigrační kampaně v Minneapolisu opustí město, píše CNN

Šéf pohraniční stráže Greg Bovino a část jeho agentů mají v úterý opustit Minneapolis. Měli by se vrátit do oblastí, kde původně působili. S odvoláním na tři zdroje obeznámené se záležitostí to píše web stanice CNN. Rozhodnutí přichází po kritice, kterou vyvolalo sobotní zastřelení zdravotníka Alexe Prettiho příslušníkem federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Bovino se stal tváří protiimigrační kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa ve státě Minnesota. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle stanice „frustrováni“ tím, jak Bovino situaci po Prettiho zastřelení nezvládá. Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vyšle svého zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana, který bude mít aktivity ICE ve městě na starosti.
Bovino čelil v minulosti kritice kvůli snaze obhájit použití síly při zásahu proti Prettimu i spornému tvrzení o okolnostech střelby. Bovino podle CNN mimo jiné tvrdil, že Pretti měl v úmyslu „zmasakrovat“ federální agenty. Obdobně ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedla, že muž byl zastřelen, protože se podle ní oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a neodpovídá to ani videím, která pořídili svědci na místě.
Zdravotníka Prettiho imigrační agenti zastřelili necelé tři týdny poté, co agent ICE, rovněž v Minneapolisu, zastřelil 37letou Renée Goodovou za volantem jejího vozu.
Podle úřadů byl Pretti legálním držitelem zbraně a zastřelen byl poté, co mu byla odebrána. Na videozáznamech není vidět, že by Pretti se zbraní manipuloval, v pravé ruce držel telefon, levou měl prázdnou.
Trump podle CNN strávil v neděli a v pondělí několik hodin sledováním televizního zpravodajství pokrývajícího incident a jeho dopad. Byl prý „nespokojen s tím, jaký obraz to vrhá na jeho administrativu“. Bílý dům nicméně zdůraznil, že Noemová má stále Trumpovu plnou důvěru.