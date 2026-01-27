Agenti ICE budou na olympiádě v Miláně

Americké velvyslanectví v Itálii v úterý potvrdilo, že na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou mít bezpečnostní úlohu agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura AP.
Skutečnost, že agenti úřadu pomohou příští měsíc podporovat bezpečnostní operace USA na OH, potvrdil agentuře AFP také mluvčí ICE. „Na olympijských hrách bude oddělení ICE pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti podporovat diplomatickou bezpečnostní službu amerického ministerstva zahraničí a hostitelskou zemi při prověřování a snižování rizik ze strany nadnárodních zločineckých organizací,“ uvedl ICE v prohlášení, které citovala AFP.
„Veškeré bezpečnostní operace zůstávají v kompetenci italských orgánů,“ dodal s tím, že „ICE samozřejmě neprovádí imigrační operace v zahraničí“, píše se dále v prohlášení.
Potenciální přítomnost agentů ICE na Hrách, které se konají od 6. do 22. února, vyvolala v Itálii obrovskou debatu provázenou vlnou pobouření nad smrtí dvou civilistů během imigrační razie v Minneapolisu, uvedla AFP.
Starosta Milána ostře proti
Italské úřady nejprve přítomnost ICE v zemi popřely a poté se snažily bagatelizovat jakoukoli úlohu, kterou by její agenti mohli hrát, tvrzením, že budou pomáhat pouze s bezpečností americké delegace.
Starosta Milána Giuseppe Sala prohlásil, že agenti ICE „nejsou vítáni“. „Jedná se o milici, která zabíjí... Je jasné, že v Miláně nejsou vítáni, o tom není pochyb. Nemůžeme prostě jednou říct (americkému prezidentovi Donaldu) Trumpovi ‚ne‘?“ řekl Sala v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RTL 102.5.
Attilio Fontana, předseda krajské rady regionu Lombardie, kde se konají některé olympijské disciplíny, v pondělí novinářům řekl, že zapojení agentů ICE se omezí na sledování amerického viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marka Rubia, kteří se zúčastní zahajovacího ceremoniálu.
Pouze v obranné roli
„Budou tu pouze v obranné roli, ale jsem přesvědčen, že se nic nestane,“ řekl Fontana. Jeho kancelář ale vzápětí vydala prohlášení, že Fontana nemá žádné informace o přítomnosti agentů ICE v Itálii a reagoval jen na hypotetickou otázku.
Prezident Donald Trump nasadil tisíce federálních agentů včetně příslušníků ICE do různých měst USA, aby provedli zátah na nelegální imigraci. Jejich akce vyvolaly rozsáhlé protesty. Značné pobouření vyvolala nedávná smrt amerických občanů Renee Goodové a Alexe Prettiho, které agenti zastřelili v Minneapolisu.