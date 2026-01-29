Soudce zakázal Trumpově administrativě zadržovat v Minnesotě uprchlíky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Federální americký soudce John Tunheim ve středu zakázal administrativě prezidenta Donalda Trumpa zadržovat v Minnesotě uprchlíky, kteří čekají na udělení povolení k trvalému pobytu, a nařídil propuštění těch, kteří jsou ve vazbě. Rozhodnutí soudu je reakcí na iniciativu ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) oznámenou na začátku měsíce, jejímž cílem bylo přezkoumat právní status 5600 migrantů v Minnesotě, kteří jsou v USA legálně.

Soudce John Tunheim v rozhodnutí uvedl, že federální agenti pravděpodobně porušili několik federálních zákonů, když některé z těchto uprchlíků zatkli, aby je podrobili dodatečné prověrce. „Amerika ve své nejlepší podobě slouží jako útočiště individuálních svobod ve světě příliš často zahlceném tyranií a krutostí. Od tohoto ideálu upouštíme, když své sousedy vystavujeme strachu a chaosu,“ napsal soudce.

Tunheimovo nařízení dočasně zakazuje federálním agentům zadržovat migranty žijící ve státě, kteří nečelí obvinění z porušení imigračních zákonů. Soudce uvedl, že rozhodnutí zůstane v platnosti, dokud nevyslechne další právní argumenty skupin na ochranu lidských práv, které politiku DHS napadly.

Federální úřady v posledních týdnech zadržely více než sto migrantů, kteří se v souladu se zákonem usadili v Minnesotě, píše deník The Guardian s odvoláním na právníky a občanskoprávní skupiny. Někteří z nich skončili v detenčních zařízeních v Texasu, odkud byli náhle propuštěni a museli si sami zařídit a zaplatit cestu domů.

Jeden z žalujících v případu, označovaný jako D. Doe, podle The Guardian uvedl, že byl doma se svou rodinou, když muž v civilu zaklepal na dveře a řekl mu, že naboural jeho auto. Když Doe vyšel ven, obklopili ho ozbrojení muži a zatkli ho. Byl zadržován nejprve v Minnesotě a poté letecky přemístěn do Texasu, kde byl podroben výslechu ohledně svého uprchlického statusu. Následně byl propuštěn a musel si najít cestu domů. „Uprchl jsem ze své země, protože jsem čelil vládnímu útlaku. Nemůžu uvěřit, že se to opět děje tady,“ řekl Doe.

Podobné případy zatýkání vyvolávají paniku mezi uprchlíky v Minnesotě, píše The Guardian. Mnozí z nich se už předtím obávali vycházet z domu či chodit do práce, protože se báli, že se na ně kvůli jejich rasové identitě zaměří tisíce federálních agentů, kteří provádějí protiimigrační razie po celém státě.

