Soud nařídil propuštění pětiletého chlapce zadrženého agenty ICE v Minneapolisu


před 30 mminutami

Soud v Texasu nařídil propuštění pětiletého chlapce, kterého před necelými dvěma týdny spolu s otcem zadržel při zásahu v Minneapolisu americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vyjádření soudu.

Soudce ve svém odůvodnění propuštění zvolil neobvykle ostrá slova. Případ má podle něj původ ve „špatně promyšlené a nekompetentně provedené snaze vlády plnit denní kvóty deportací, a to zjevně i tehdy, když to vede k traumatizaci dětí“.

Soud nevyloučil, že tento konkrétní případ by mohl skončit vyhoštěním, zdůraznil však, že o tom musí být rozhodnuto řádným a humánnějším způsobem, než jaký byl zvolen dosud.

Kritici v zatčení pětiletého chlapce vidí další důkaz toho, jak bezohledně postupují příslušníci ICE při svých zásazích, které jsou součástí zpřísněné migrační politiky administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.

Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů
Agenti ICE v Minneapolisu, ilustrační snímek

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti k případu pětiletého chlapce tvrdí, že cílem zásahu měl být otec, který je z Ekvádoru a v USA se zdržuje nelegálně. Podle dřívějších informací právníka obeznámeného s případem rodina v prosinci 2024 požádala o azyl na oficiálním hraničním přechodu. Rozhodnutí o deportaci podle něj americké úřady nevydaly.

Nedávné zásahy ICE v Minneapolisu, při nichž federální agenti zastřelili při dvou incidentech ženu a muže, vyvolaly demonstrace a odpor veřejnosti. Podle nedávného průzkumu Reuters/Ipsos poklesla podpora Trumpovy imigrační politiky na vůbec nejnižší úroveň.

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt
Pieta v Minneapolisu za zastřeleného zdravotníka Alexe Prettiho

Český státní zástupce Klement se ujal řízení bruselského úřadu OLAF

Český státní zástupce Petr Klement se v neděli oficiálně ujal vedení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Fakticky začne bruselskou instituci řídit od pondělka. Kdo jedenapadesátiletého Klementa nahradí ve funkci českého evropského žalobce u lucemburského úřadu EPPO, zatím není zřejmé. Podle informací ČTK to pravděpodobně bude Pavel Zeman, někdejší nejvyšší státní zástupce.
před 2 mminutami

před 30 mminutami

Dvě íránská města reportují výbuchy a mrtvé. Dle úřadů šlo o plyn

Íránskými městy Bandar Abbás a Avház v sobotu otřásly exploze. Při výbuchu v Avházu na jihozápadě země zemřeli čtyři lidé, další dva mrtvé hlásí přístavní město Bandar Abbás. Dle úřadů šlo v obou případech o únik plynu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

Na Ukrajině došlo v sobotu dopoledne k masivnímu výpadku elektrické sítě, kvůli systémovému selhání byly přerušeny dodávky ve významné části země. V Kyjevě se ocitli obyvatelé bez elektřiny, tepla i vody, výpadek zasáhl také Charkov a řadu dalších oblastí. Během sobotního odpoledne začali energetici dodávky obnovovat, k plnému obnovení došlo během večera. Problémy mělo i sousední Moldavsko.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Poradce slovenského premiéra Lajčák rezignuje. Figuruje v Epsteinových spisech

Poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák končí ve funkci. Robert Fico (Smer) už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak několik hodin poté, co slovenská média informovala, že Lajčákovo jméno se znovu objevilo v dokumentech souvisejících s americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Nově zveřejněné Epsteinovy spisy ukazují na Trumpa, Muska či Gatese

Páteční zveřejnění dalších spisů v případu Jeffreyho Epsteina ukazuje nové detaily o vazbách zesnulého sexuálního delikventa na vlivné osobnosti z politiky, byznysu i umění, píší média. Rozsáhlý soubor dokumentů obsahuje mimo jiné další zmínky o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ve spisech se také objevily jména ministra obchodu Howarda Lutnicka, miliardářů Elona Muska a Billa Gatese nebo poradce slovenského premiéra Roberta Fica Miroslava Lajčáka.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle nemocnic tři desítky lidí

Při izraelských úderech v Pásmu Gazy zemřelo v sobotu nejméně třicet Palestinců. Uvedly to agentura AP s odkazem na prohlášení nemocnic v oblasti. Podle agentury se jedná o jeden z nejvyšších počtů mrtvých od říjnového vyhlášení příměří. Izraelská armáda (IDF) údery potvrdila, jsou podle ní reakcí na páteční porušení příměří.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů probrali letouny L-159 i směřování zahraniční politiky

Prosba o letouny L-159 ze strany Ukrajiny stále trvá, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Český rozhlas. Možnost dodávky čtveřice bojových letounů zmínil prezident Petr Pavel při návštěvě napadené země v polovině ledna. Vládní koalice ale podpořila stanovisko ministerstva obrany, podle kterého jsou stroje pro Česko nepostradatelné. Poslanec Jiří Mašek (ANO) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou uvedl, že letouny jsou pro českou armádu potřebné. Je proto přesvědčen, že je vláda Ukrajině nepošle. Poslanec Pavel Žáček (ODS) vidí v neposkytnutí bojových letounů politické důvody. Hosté probrali také současné směřování české zahraniční politiky nebo to, zda má na summitu NATO Česko zastoupit prezident, nebo premiér.
před 11 hhodinami
