Soud nařídil propuštění pětiletého chlapce zadrženého agenty ICE v Minneapolisu

Soud v Texasu nařídil propuštění pětiletého chlapce, kterého před necelými dvěma týdny spolu s otcem zadržel při zásahu v Minneapolisu americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vyjádření soudu.
Soudce ve svém odůvodnění propuštění zvolil neobvykle ostrá slova. Případ má podle něj původ ve „špatně promyšlené a nekompetentně provedené snaze vlády plnit denní kvóty deportací, a to zjevně i tehdy, když to vede k traumatizaci dětí“.
Soud nevyloučil, že tento konkrétní případ by mohl skončit vyhoštěním, zdůraznil však, že o tom musí být rozhodnuto řádným a humánnějším způsobem, než jaký byl zvolen dosud.
Kritici v zatčení pětiletého chlapce vidí další důkaz toho, jak bezohledně postupují příslušníci ICE při svých zásazích, které jsou součástí zpřísněné migrační politiky administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.
Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti k případu pětiletého chlapce tvrdí, že cílem zásahu měl být otec, který je z Ekvádoru a v USA se zdržuje nelegálně. Podle dřívějších informací právníka obeznámeného s případem rodina v prosinci 2024 požádala o azyl na oficiálním hraničním přechodu. Rozhodnutí o deportaci podle něj americké úřady nevydaly.
Nedávné zásahy ICE v Minneapolisu, při nichž federální agenti zastřelili při dvou incidentech ženu a muže, vyvolaly demonstrace a odpor veřejnosti. Podle nedávného průzkumu Reuters/Ipsos poklesla podpora Trumpovy imigrační politiky na vůbec nejnižší úroveň.