Nejvyšší soud USA dovolil Kalifornii překreslit volební obvody


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud USA ve středu dovolil Kalifornii použít v letošních volbách do Kongresu novou volební mapu s překreslenými obvody, které zvýhodňují demokraty. Soud tak zamítl pokus kalifornských republikánů a Trumpovy vlády změny zablokovat. Přijaté opatření má demokratům přinést až pět mandátů navíc v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů.

Novou volební mapu Kalifornie prosazoval její demokratický guvernér Gavin Newsom, o kterém se spekuluje jako o možném kandidátovi v příštích prezidentských volbách. Převážně demokratický stát reagoval na Texas, kde republikáni loni překreslili hranice volebních obvodů tak, aby do budoucna zvýhodnili své spolustraníky.

Trumpova administrativa, která podpořila změnu volebních obvodů v Texasu, viní Kalifornii z toho, že překreslení jejích volebních obvodů je motivované rasou, tudíž je protiústavní. Nová mapa „manipuluje s hranicemi obvodů s cílem zvýšit volební sílu hispánských Kaliforňanů na základě jejich rasové příslušnosti,“ uvedla vláda v žalobě.

Spory o změny v Texasu

Nejvyšší soud už loni v prosinci dovolil Texasu, aby používal nově vytyčené volební obvody, které zvýhodňují republikány. Využívání nových obvodů tam předtím zablokoval federální soud, podle kterého zákonodárci změnili hranice obvodů na základě rasových úvah. Organizace na ochranu občanských práv předtím kvůli nové texaské mapě podaly žalobu s tím, že podle nich snižuje volební sílu voličů z menšin.

Díky změnám hranic, a tudíž skladby voličů by republikáni v Texasu mohli získat až pět mandátů v obvodech, kde v předchozích volbách do Sněmovny reprezentantů zvítězili demokraté.

Texas a Kalifornie, dva nejlidnatější státy USA, stanuly v čele celostátního boje o přetvoření volebních map před volbami do Kongresu. Prezident Trump se snaží posílit těsnou většinu republikánů ve federální Sněmovně reprezentantů, a zabránit tak opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

