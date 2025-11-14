Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů

Americké ministerstvo spravedlnosti žaluje Kalifornii ve snaze zablokovat překreslení tamních volebních obvodů. To má ve volbách do Kongresu zvýhodnit demokraty, s krokem minulý týden souhlasili kalifornští voliči. Přijaté opatření má Demokratické straně přinést až pět mandátů navíc ve volbách do Sněmovny reprezentantů příští rok. Převážně demokratická Kalifornie reagovala na Texas, kde republikáni letos překreslili hranice volebních obvodů tak, aby do budoucna zvýhodnili své spolustraníky.
Novou volební mapu Kalifornie prosazoval její demokratický guvernér Gavin Newsom, o kterém americká média spekulují jako o možném kandidátovi v příštích prezidentských volbách. Překreslení obvodů v Texasu naopak podpořil republikánský prezident Donald Trump. Žaloba tak připravila půdu nejen pro právní, ale také politický souboj, píše stanice CBS News.
Pro změnu hranic volebních obvodů se podle průběžných výsledků vyslovilo téměř 64 procent Kaliforňanů. Změny demokratům dávají šanci získat v příštích volbách do Kongresu pět křesel navíc, nyní obsazených republikány. Zástupci Kalifornie ve Sněmovně reprezentantů mají v současnosti 52 křesel.
Překreslení je dle republikánů protiústavní
Ministerstvo spravedlnosti se ve čtvrtek připojilo k žalobě, kterou minulý týden podala kalifornská větev Republikánské strany. Trumpova administrativa viní Kalifornii z toho, že překreslení volebních obvodů je motivované rasou, tudíž je protiústavní. Nová mapa prý „manipuluje s hranicemi obvodů s cílem zvýšit volební sílu hispánských Kaliforňanů na základě jejich rasové příslušnosti,“ stojí podle CBS News v žalobě. Od soudu vláda žádá, aby zakázal Kalifornii novou mapu používat v jakýchkoliv volbách.
Texaský republikánský guvernér Greg Abbott v srpnu podpisem stvrdil novou mapu volebních obvodů Texasu schválenou texaským zákonodárným sborem, která má za cíl získat republikánům pět křesel ve Sněmovně reprezentantů, jež nyní drží demokraté. Organizace na ochranu občanských práv kvůli nové texaské mapě podaly žalobu s tím, že podle nich snižuje volební sílu voličů z menšin.
Dva nejlidnatější státy USA stojí v čele celostátního boje o přetvoření volebních map před volbami do Kongresu příští rok. Prezident Trump se snaží posílit těsnou většinu republikánů ve federální Sněmovně reprezentantů, a zabránit tak opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.