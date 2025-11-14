Právě se stalo
Jan Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny Zobrazit

Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti žaluje Kalifornii ve snaze zablokovat překreslení tamních volebních obvodů. To má ve volbách do Kongresu zvýhodnit demokraty, s krokem minulý týden souhlasili kalifornští voliči. Přijaté opatření má Demokratické straně přinést až pět mandátů navíc ve volbách do Sněmovny reprezentantů příští rok. Převážně demokratická Kalifornie reagovala na Texas, kde republikáni letos překreslili hranice volebních obvodů tak, aby do budoucna zvýhodnili své spolustraníky.

Novou volební mapu Kalifornie prosazoval její demokratický guvernér Gavin Newsom, o kterém americká média spekulují jako o možném kandidátovi v příštích prezidentských volbách. Překreslení obvodů v Texasu naopak podpořil republikánský prezident Donald Trump. Žaloba tak připravila půdu nejen pro právní, ale také politický souboj, píše stanice CBS News.

Pro změnu hranic volebních obvodů se podle průběžných výsledků vyslovilo téměř 64 procent Kaliforňanů. Změny demokratům dávají šanci získat v příštích volbách do Kongresu pět křesel navíc, nyní obsazených republikány. Zástupci Kalifornie ve Sněmovně reprezentantů mají v současnosti 52 křesel.

Texaští republikáni schválili změny, kterými si mohou udržet většinu v Kongresu
Demokratičtí zákonodárci v Texasu v boji o změnu volebních obvodů

Překreslení je dle republikánů protiústavní

Ministerstvo spravedlnosti se ve čtvrtek připojilo k žalobě, kterou minulý týden podala kalifornská větev Republikánské strany. Trumpova administrativa viní Kalifornii z toho, že překreslení volebních obvodů je motivované rasou, tudíž je protiústavní. Nová mapa prý „manipuluje s hranicemi obvodů s cílem zvýšit volební sílu hispánských Kaliforňanů na základě jejich rasové příslušnosti,“ stojí podle CBS News v žalobě. Od soudu vláda žádá, aby zakázal Kalifornii novou mapu používat v jakýchkoliv volbách.

Texaský republikánský guvernér Greg Abbott v srpnu podpisem stvrdil novou mapu volebních obvodů Texasu schválenou texaským zákonodárným sborem, která má za cíl získat republikánům pět křesel ve Sněmovně reprezentantů, jež nyní drží demokraté. Organizace na ochranu občanských práv kvůli nové texaské mapě podaly žalobu s tím, že podle nich snižuje volební sílu voličů z menšin.

Kalifornský Senát překreslil obvody, reagoval na obdobný krok Texasu
Volební místnost

Dva nejlidnatější státy USA stojí v čele celostátního boje o přetvoření volebních map před volbami do Kongresu příští rok. Prezident Trump se snaží posílit těsnou většinu republikánů ve federální Sněmovně reprezentantů, a zabránit tak opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Utah musí překreslit volební obvody
Volební místnost v USA, ilustrační snímek

Výběr redakce

Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny

ŽivěSkopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny

09:00Aktualizovánopřed 4 mminutami
Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

před 5 mminutami
Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů

Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů

před 8 mminutami
Stanovit pravidla je podle adiktologů nejdůležitější v prevenci digitální závislosti dětí

Stanovit pravidla je podle adiktologů nejdůležitější v prevenci digitální závislosti dětí

před 33 mminutami
Historik: Centrálně plánovaná ekonomika nedokázala generovat inovace

Historik: Centrálně plánovaná ekonomika nedokázala generovat inovace

14. 11. 2024Aktualizovánopřed 35 mminutami
Máme silnou společnost, ale ne silný stranický systém, míní filozof Kroupa

Máme silnou společnost, ale ne silný stranický systém, míní filozof Kroupa

13. 5. 2025Aktualizovánopřed 47 mminutami
Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

před 48 mminutami
Pákistán zadržel čtyři lidi napojené na Afghánistán, které viní z úterní exploze

Pákistán zadržel čtyři lidi napojené na Afghánistán, které viní z úterní exploze

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Čína protestuje proti americkému prodeji dílů pro stíhačky Tchaj-wanu

Čínské ministerstvo zahraničí v pátek vyjádřilo rozhořčení nad rozhodnutím Spojených států prodat Tchaj-wanu díly pro stíhačky. Čína podle svého ministerstva zahraničí učiní vše nezbytné k obraně své suverenity, územní celistvosti a bezpečnosti, napsala agentura Reuters. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území a v minulosti pohrozil, že se s ostrovem spojí i silou. Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že díly prodá za 330 milionů dolarů (přes 6,8 miliard korun).
Právě teď

Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii, rozhodl soud

Britsko-australský těžební gigant BHP je zodpovědný za největší ekologickou havárii v Brazílii, stěžovatelé proto mohou po firmě žádat odškodné. V pátek o tom rozhodl soud v Londýně. Při protržení přehrady v roce 2015 zahynulo na jihovýchodě Brazílie devatenáct lidí a právníci poškozených už dříve škody vyčíslili až na 36 miliard liber (985 miliard korun).
před 5 mminutami

Resort spravedlnosti USA žaluje Kalifornii kvůli překreslování volebních obvodů

Americké ministerstvo spravedlnosti žaluje Kalifornii ve snaze zablokovat překreslení tamních volebních obvodů. To má ve volbách do Kongresu zvýhodnit demokraty, s krokem minulý týden souhlasili kalifornští voliči. Přijaté opatření má Demokratické straně přinést až pět mandátů navíc ve volbách do Sněmovny reprezentantů příští rok. Převážně demokratická Kalifornie reagovala na Texas, kde republikáni letos překreslili hranice volebních obvodů tak, aby do budoucna zvýhodnili své spolustraníky.
před 8 mminutami

Bitcoin dál klesá, jeho cena sestoupila pod 97 tisíc dolarů

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dál klesá, v pátek ráno sestoupila pod 97 tisíc dolarů (2,01 milionu korun). Obchodníci na kryptoměnových trzích přitom za den zaznamenali nucenou likvidaci kryptoměn za více než miliardu dolarů, ukazují data specializovaného webu CoinGlass. Zhodnocení bitcoinu od začátku roku se tak snížilo asi na pět procent, ještě začátkem října se pohybovalo kolem třiceti pěti procent.
před 48 mminutami

Pákistán zadržel čtyři lidi napojené na Afghánistán, které viní z úterní exploze

Pákistán zadržel čtyři členy údajné teroristické buňky se sídlem v Afghánistánu, které spojuje s úterním útokem v Islámábádu, informovala agentura AFP. Sebevražedný atentátník z islamistické skupiny napojené na afghánské hnutí Taliban odpálil bombu před budovou soudu a zabil dvanáct lidí a 37 dalších zranil. Mezi oběma zeměmi v posledních týdnech panuje napětí, které vyvolaly násilnosti radikálů.
před 1 hhodinou

Nový klimatický cíl EU není dobrá zpráva, říká Knotek. Hladík kvituje vyjednané ústupky

Europarlament schválil plán na snížení emisí o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Česko si podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) vyjednalo ústupky, které v Událostech, komentářích označil za „velmi podstatné“. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) v debatě moderované Terezou Řezníčkovou poukázal na negativní dopady, které nový cíl může pro Česko a Evropu podle něj mít. „Děsily by mě dopady toho, kdybychom řekli, že na dekarbonizaci rezignujeme,“ reagoval europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).
před 1 hhodinou

Lidé v Súdánu se zmítají v koloběhu násilí, říká expertka z Lékařů bez hranic

Už více než dva a půl roku trvající občanská válka v Súdánu má děsivý průběh. Povstalcům se po osmnácti měsících obléhání podařilo dobýt město Fášir v západní provincii Dárfúr, jehož obyvatelé teď čelí masakrům, etnickému násilí a blokování potravinové pomoci. „Humanitární situace je dlouhodobě katastrofální, v mnohých ohledech nejhorší na celém světě,“ říká zástupkyně vedoucího komunikace z organizace Lékaři bez hranic Tereza Wyn Haniaková.
před 5 hhodinami

Ruský noční útok na Ukrajinu si vyžádal čtyři oběti

Údery ruské invazní armády na Kyjev zabily čtyři lidi, dalších 29 jich zranily, uvedl starosta metropole Vitalij Klyčko. Mezi raněnými jsou i děti. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové použili k úderům na ukrajinské území zhruba 430 dronů a dvě desítky střel. Útokům čelilo údajně i Rusko, tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Agentura Reuters napsala, že ruský černomořský přístav Novorossijsk po útoku ukrajinského dronu zastavil vývoz ropy.
05:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...