Republikánští zákonodárci v Texasu ve středu večer schválili změny volebních obvodů ve svém státě. Na popud prezidenta Donalda Trumpa tak učinili první krok k získání až pěti nových křesel ve volbách do federální Sněmovny reprezentantů v příštím roce. Informují o tom agentury AP a Reuters, podle nichž tak texaští republikáni zřejmě zahájili celostátní bitvu o překreslování volebních obvodů ve vlastní prospěch jedné ze dvou dominantních politických stran v USA.
Texaští republikáni schválili změny, kterými si mohou udržet většinu v Kongresu
Republikán Trump prosazuje mimořádnou revizi takzvaných kongresových map, které se obvykle přepracovávají jen jednou za deset let po sčítání lidu v USA. Podle agentur tak chce otevřeně docílit toho, aby měla jeho strana větší šanci udržet si většinu ve Sněmovně reprezentantů i po volbách v roce 2026, které se konají v polovině prezidentského mandátu a často v nich vítězí ta strana, která právě nemá svého zástupce v Bílém domě.
Aby změny volebních obvodů v Texasu vstoupily v platnost, musí je vedle tamní Sněmovny reprezentantů schválit také texaský Senát, rovněž ovládaný republikány, a podepsat republikánský guvernér Greg Abbott.
S krokem už na začátku srpna nesouhlasilo přes 50 texaských demokratických zákonodárců. Na protest organizovaně opustili domovský stát, aby zablokovalo jednání sněmovny, která tak přestala být usnášeníschopná. Po jejich pondělním návratu po dvou týdnech jim byl přidělen nepřetržitý policejní dohled, aby se zajistila jejich účast na středečním zasedání.
Pokračující gerrymandering
Návrat texaští demokraté ohlásili poté, co republikáni první zasedání odročili a demokraté po celých Spojených státech se sjednotili ve snaze zabránit dalším účelovým změnám v překreslení volebních obvodů ve prospěch republikánů. Zejména demokraté v Kalifornii plánují překreslit hranice volebních obvodů ve svém státě tak, aby neutralizovali zisky republikánů v Texasu. Novou „volební mapu“, která vytvoří pět nových obvodů nakloněných demokratům, by mohli schválit už tento týden, píše agentura AP. Nová kalifornská mapa však bude v listopadu ještě vyžadovat souhlas voličů. Kalifornie je nejlidnatějším státem USA, po ní následuje právě Texas.
O překreslení volebních obvodů nicméně uvažují i další republikánské státy jako Ohio, Florida, Indiana a Missouri. Z tradičně republikánských států pak podobné změny plánují Maryland a Illinois, píše agentura Reuters. Ve Sněmovně reprezentantů, která bude v příštím roce kompletně obměněna, drží republikáni těsnou většinu 219 ze 435 křesel.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje ve Spojených státech. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.
Odpor demokratů
Texaští republikáni otevřeně prohlašují, že jednají v zájmu své strany. „Základní cíl tohoto plánu je přímočarý: zlepšit politickou výkonnost republikánů,“ uvedl na půdě sněmovny člen strany Todd Hunter, autor nové legislativy. Po téměř osmi hodinách parlamentní debaty si pak opět vzal slovo, aby celý spor shrnul ve smyslu, že jde pouze o stranický boj. „V čem je vlastně rozdíl, řekněme celému světu. Republikánům se to líbí, a demokratům ne,“ dodal.
Zákonodárci Demokratické strany však tvrdí, že v celém sporu nejde jen o stranickou příslušnost. „V demokracii si lidé vybírají své zástupce,“ řekl člen sněmovny za demokraty Chris Turner. „Tento návrh zákona to staví na hlavu a nechává politiky ve Washingtonu, aby si vybírali své voliče,“ prohlásil.
Jeho kolega ve sněmovně John Bucy prohlásil, že nové volební obvody mají evidentně oslabit volební sílu černošských, latinskoamerických a asijských voličů a že je velmi znepokojivé, že se jeho republikánští kolegové podřizují Trumpově vůli. „Tohle není demokracie, to je autoritářství v reálném čase,“ zhodnotil Bucy. „Tohle je mapa Donalda Trumpa. Jasně a záměrně vyrábí dalších pět republikánských křesel v Kongresu, protože Trump dobře ví, že voliči jeho agendu odmítají,“ míní demokratický zákonodárce.