Amerika je jiná. Trump si tentokrát nebere servítky, míní Vostal

Andrea Gričová

před 55 m minutami | Zdroj: ČT24

26 minut Interview ČT24: Zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal Zdroj: ČT24

Proměna Ameriky je zásadní. Prezident USA Donald Trump si tentokrát nebere žádné servítky, řekl v Interview ČT24 s moderátorkou Terezou Kručinskou zpravodaj ČT ve Spojených státech Bohumil Vostal. Dodal, že Američané se jako velmoc zaobírají jen sami sebou. V souvislosti s raziemi proti nelegální migraci dodal, že v USA byly vždy, ale Trump si z nich udělal show. Poukázal také na to, že staronový šéf Bílého domu zahraniční intervence USA roky odsuzoval a najednou udeřil v Íránu, což bylo pro mnohé překvapení.

Zpravodaj podotkl, že od návratu Trumpa do Bílého domu má pocit, že je v jiné Americe. „Začalo to už před jeho oficiálním nástupem, když vyhrál volby. Proměna je zásadní. Donald Trump si tentokrát nebere žádné servítky. Sliboval, že se vrátí jako zkušený prezident a ukáže Američanům, že Amerika je silná, a dělá to na všech úrovních,“ dodal. Zmínil, že Trump má podporu napříč společností, a to jak u technologických titánů, kteří jsou velmi bohatí, vlivní, konzervativní, tak u dělnické vrstvy. Poukázal na to, že když natáčel s republikánskými voliči, tak si mu zejména ti obyčejní stěžovali, že Amerika nevypadá silně a oni zvolili Trumpa, aby opět silná byla. „Divil jsem se a říkal jsem, že Amerika je silná, že v Evropě je vnímána jako velmoc, která pomáhá napadené Ukrajině vůči Rusku. V Kremlu se vás bojí,“ zavzpomínal Vostal s tím, že se mu na toto dostalo odpovědi: „To jste vzal kde? To slyším poprvé.“ Na otázku, zda lidé v USA vnímají proměny obrazu jejich země, zpravodaj zmínil, že Američané se příliš nezaobírají tím, co si o nich myslí ve Francii nebo Británii. „Už ale zaznamenají to, pokud Kanaďané řeknou, že se cítí natolik uraženi, že ruší své dovolené. To už je něco, co se dotkne americké kapsy. To už má vliv,“ dodal a zmínil, že se také zaobírají svou image v případě, kdy se objeví medializované kauzy. Například prohlížení mobilů před vstupem do USA, což bylo citlivé téma. „Ale celkově se jako ‚správná‘ velmoc Američané zaobírají jen sami sebou,“ nastínil svou zkušenost.

„Trump z deportací udělal show“ Tématem rozhovoru byly i rozsáhlé deportace migrantů, kteří žijí ve Spojených státech bez povolení. „Byl jsem u kadeřnice, která byla původem z Chile a říkala mi, že v USA žije třicet let a tohle tu bylo vždycky. A má pravdu, kdokoliv byl ve Spojených státech nelegálně, tak byl vyhošťován, za Baracka Obamy to bylo to samé. Také ve velkém, nicméně počty narůstají a Trump se rozhodl, že udělá z tohoto tématu show,“ sdělil Vostal a doplnil, že toto bylo gros Trumpovy kampaně. „Chce ukázat voličům, že mu jde o jejich bezpečí,“ je přesvědčený zpravodaj. Zmínil, že samotný Trump dal prakticky najevo, že mají v něčem pravdu i kritici. Jde přitom i o jeho voliče, kteří jsou farmáři nebo majitelé hotelových sítí a potřebují některé zahraniční pracovníky, i když v zemi nejsou legálně. „Trump říká, že bude dávat výjimky. (...) Ale proti zbytku bude provádět dále imigrační razie,“ míní novinář. Podle Vostala jde ve výše zmíněných případech často o lidi, kteří pracují v pohostinství, v kuchyních, jsou to uklízeči či sekají zahrady nebo venčí psy. „Jsou to profese, které jsou důležité pro to, aby byla Amerika v chodu,“ podotkl.

Zmínil, že jsou ale desítky států, které jsou v rukou demokratů, velká města často s demokratickými starosty, „kde mají politiku úkrytu pro žadatele o azyl“ a dostává se jim potřebné, například zdravotnické péče. Zmínil také, že na straně druhé nezpochybňuje, že migranti mohou páchat násilí či být zapleteni do prodeje drog. „To vše existuje, nechci znít jako někdo, kdo říká, že migranti bez dokumentů jsou jen andělé a Donald Trump jim ubližuje, v žádném případě. Realita je šedivá,“ dodal. Pokud někoho zajímá americká politika, měl by podle Vostala také sledovat boj o příštího starostu New Yorku, kde se ukázalo, že v demokratických primárkách zvítězil jeden z kandidátů, který je přistěhovalcem – Zohran Mamdani. „Oslovil voliče, kteří i v New Yorku volili Donalda Trumpa,“ upozornil s tím, že demokraté jsou nyní „v pasti“ a podle toho to prý také vypadá. „Nedá se říct, že by Kamala Harrisová v prezidentských volbách prohrála o obří počet hlasů, ale přesto to byla bolestivá porážka. (...) Donald Trump dokázal oslovit obyčejné Američany, včetně Hispánců. Demokraté nyní brzdí a snaží se najít cestu zpět do středu,“ dodal. Útok na Írán jako ukázka síly Zpravodaj hovořil i o situaci v USA po nedávném úderu na Írán. Země podle něj tímto tématem aktuálně žije, přičemž americká administrativa se podle něj cítí velmi uražena zprávami od vlastních tajných služeb, že útoky nezbrzdily íránský jaderný program o roky nebo že jej zcela nezničily, jak tvrdil Trump. „Ministr obrany Pete Hegseth je nesmírně sledovaný kvůli tomu, jak na tiskových konferencích obviňuje média typu CNN, New York Times, dokonce i Fox News, že lžou Američanům a snižují hrdinnost amerických pilotů. A média se brání,“ nastínil.