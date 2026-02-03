Trump vyzval republikány k převzetí kontroly nad volbami

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby během voleb převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by to podle něj měla jeho strana udělat, píší média. Výroky šéf Bílého domu pronesl v rozhovoru s bývalým náměstkem ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Danem Bonginem, který se nedávno vrátil ke kariéře podcastera.
Deník The New York Times (NYT) prezidentovo vyjádření označil za agresivní rétoriku, která by mohla vyvolat nové obavy ohledně snah jeho administrativy zasahovat do volebních záležitostí. Trump a jeho spojenci opakovaně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že prezidentské volby z roku 2020 byly zmanipulované a „ukradené“. Nad Trumpem v nich zvítězil demokrat Joe Biden.
Úřadující prezident USA v dlouhém monologu o imigraci v podcastu Dan Bongino Show vyzval republikány k převzetí kontroly nad volebními postupy na „nejméně patnácti místech“, čímž dle NYT myslel 15 amerických států, které však nejmenoval. „Republikáni by měli říct: ‚Chceme převzít kontrolu‘... Republikáni by měli ‚znárodnit‘ volby,“ prohlásil šéf Bílého domu. Znárodněním je v této souvislosti nejspíš myšlena centralizace a federalizace hlasování.
Volby v USA se totiž podle americké ústavy řídí především zákony jednotlivých států. V decentralizovaném procesu hlasování spravují představitelé okresů a obcí v tisících volebních obvodů po celé zemi.
Trump se však dlouhodobě upíná k nepravdivým a nepodloženým tvrzením, že demokraté volby ovlivňují podvody a rozsáhlým spiknutím, připomíná NYT. Ve volbách podle prezidenta volí přistěhovalci, kteří v zemi nemají povolení k pobytu, a zvyšují tak počet hlasů pro Demokratickou stranu. Případy, kdy ve volbách volí lidé bez amerického občanství, jsou nicméně nesmírně vzácné a už nyní jsou nelegální, upozorňují podle stanice ABC News odborníci.
Prezidentova výzva, aby jeho politická strana převzala kontrolu nad mechanismy hlasování, navazuje na řadu kroků americké administrativy, kterými se Trump zřejmě snaží získat větší kontrolu nad volbami. Agenti FBI minulý týden zabavili volební lístky a další záznamy o prezidentských volbách z roku 2020 z volebního střediska v okrese Fulton v Georgii, kde podle Trumpa a jeho spojenců došlo k volebním podvodům. Šéf Bílého domu následně telefonoval s agenty FBI, kteří se na razii podíleli, a poděkoval jim, informoval NYT.
Národní registr voličů
Ministerstvo spravedlnosti USA rovněž od řady států, včetně Minnesoty, požaduje, aby mu předaly své seznamy voličů. Trumpova administrativa se totiž snaží vytvořit jejich národní registr. Prezident v srpnu na sociálních sítích napsal, že chce ukončit korespondenční hlasování a případně i používání hlasovacích přístrojů.
Letos se budou konat volby do amerického Kongresu. Republikáni se snaží zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a využili většiny k blokování Trumpova programu. Dosud o změnu republikáni usilovali například snahou překreslit volební obvody v některých státech s cílem nahrávat svým kandidátům.