Vláda USA oznámila konec imigračního zásahu v Minnesotě


Zásah proti imigrantům v Minnesotě se chýlí ke konci, uvedl ve čtvrtek zmocněnec Bílého domu pro ochranu hranic Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti. Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz již v úterý řekl, že očekává ukončení zátahu v řádu dní.

„Výsledkem našeho úsilí zde je to, že Minnesota už není takovým útočištěm pro zločince, jako bývala,“ řekl Homan. „Navrhl jsem a prezident (Donald) Trump souhlasil, aby tato operace byla ukončena,“ dodal.

Zásah Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a dalších federálních agentur v Minnesotě, která sousedí s Kanadou, proti migrantům bez dokladů začal loni v prosinci, ale agenti zadrželi i řadu amerických občanů. Operaci Metro Surge vláda označovala za dosud největší protiimigrační akci. Homan už počátkem února oznámil stažení části agentů, což zdůvodnil zlepšením spolupráce s tamními úřady při zadržování migrantů.

Rozsáhlé protesty

Federální zásah v Minnesotě vyvolal značné kontroverze. Ve státě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům, které ještě nabraly na síle poté, co příslušník ICE 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou Renée Goodovou za volantem jejího vozu.

Federální agenti následně 24. ledna v Minnesapolisu zastřelili stejně starého Alexe Prettiho. Muže zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP. Oba zastřelení byli američtí občané.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová po těchto incidentech oznámila, že všichni agenti ICE v terénu v Minneapolisu budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Nařízení nosit kamery dostali i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících ministerstvu vnitřní bezpečnosti, tedy i zaměstnanci CBP.

