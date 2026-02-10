Šéfové amerických imigračních úřadů vypovídají před sněmovním výborem

Ředitelé amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a americké imigrační služby USCIS vypovídají před výborem pro vnitřní bezpečnost Sněmovny reprezentantů. Jde o jejich první svědectví od zastřelení dvou lidí imigračními agenty v Minneapolisu a od částečného stažení federálních agentů z Minnesoty.
Americká vláda do Minnesoty původně vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci.
Příslušník ICE v lednu v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně zastřelili stejně starého zdravotníka Alexe Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP. Incidenty vyvolaly hněv a protesty v Minnesotě a po celých Spojených státech.
Z více než tří tisíc federálních imigračních agentů nasazených v Minnesotě jich nejméně dva tisíce patří k ICE a nejméně tisíc z nich jsou příslušníky CBP. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden oznámila, že sedm set federálních imigračních agentů z Minnesoty stáhne.