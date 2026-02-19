Rozjel se program, který má zvýšit počet učitelů. V plánu jsou i další změny

Začal platit program ministerstva školství na navýšení kapacit vysokých škol. Na univerzitách by tak v budoucnu mělo být více studentů pedagogiky. Školám totiž dlouhodobě chybí učitelé, zejména přírodních věd, jako jsou matematika, informatika nebo fyzika. Ministerstvo plánuje zavést i další kroky, například kariérní řád.
„Ambicí je, aby se zvýšil počet studentů učitelství druhého stupně základních a středních škol zhruba o deset procent. U aprobací, které jsou nedostatkové, což jsou právě přírodní vědy, až o dvacet procent,“ uvedl mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
Učitelé fyziky si díky svému nedostatečnému počtu nemůžou stěžovat na nedostatek zájmu potenciálních zaměstnavatelů. „Teď mám nabídky od čtyř ředitelů, abych k nim šel učit. Co se týče fyziky, nemám vůbec problém se kdekoliv uchytit,“ sdělil fyzikář ze základní školy Brána jazyků Lukáš Kobrle.
„Stát nyní velmi dobře řeší situaci kolem kapacit na vysokých školách. To, co potřebujeme, je vytvořit podmínky, aby učitelé v profesích zůstávali,“ říká děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík.
Ministerstvo chce také lepší platy pro pedagogy
Ministerstvo školství plánuje v budoucnu zavést pro učitele také kariérní řád, který má nahradit systém tabulkových platů.
Ani Kobrle se nespoléhá jen na učitelský plat. Pracuje totiž také v IT oboru – a není mezi kolegy zdaleka jediný. „Ten plat by stačil třeba na vesnici nebo v mém rodném městě Pelhřimově, kde ten nájem je jiný. Ale tady na pražské poměry čistě učitelský plat nestačí,“ vysvětluje fyzikář.
„Uvítal bych kariérní řád. My jsme to koneckonců měli taky ve volebním programu. Bude to jedna z věcí, na které se, doufám, dokážeme dohodnout,“ prohlásil předseda TOP 09 a poslanec působící ve školském výboru Matěj Ondřej Havel.
Vláda proto chce také zvýšit platy učitelů. V roce 2029 by měli brát v průměru sedmdesát pět tisíc korun.