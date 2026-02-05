Podívejte se na kapacity středních škol. Nadešel čas přihlášek

Termín podávání přihlášek na střední školy je tu. Žáci 9. tříd a část žáků 5. a 7. tříd by již v tuto chvíli měli mít rozhodnuto, kam se chtějí vydat. Podmínky přijímacího řízení i počty přijímaných žáků byly školy podle zákona povinny zveřejnit do 31. ledna. S výběrem může pomoci i ČT24. Nabízí mapu středních škol v Česku, díky níž se dá odhadem posoudit, jaké jsou kde šance.
Ve výběru mohou pomoci i dny otevřených dveří jednotlivých institucí. Pokud žáci ve výběru školy stále ještě tápou, výběr může usnadnit také například on-line projekt ČT Jak (si) vybrat střední školu. To doporučuje i analytička vzdělávání EDUin Nikola Šrámková.
„Kromě toho by se rodiny měly zajímat také o podpůrné mechanismy školy, například o to, jak škola pracuje s žáky ohroženými studijním neúspěchem, jak zohledňuje rozdílné vzdělávací potřeby žáků, jaké je klima školy a vztahy,“ radí analytička.
Žáci by se podle ní při výběru školy také neměli řídit prestiží školy nebo momentálními trendy, ale rozhodovat se na základě sebepoznání – silných a slabých stránek, očekávání či předpokladů. „A také podle toho, zda již mají, či nemají představu o svém budoucím kariérním směřování. Důležité je rovněž zvážit perspektivu jednotlivých oborů, možnosti jejich dlouhodobého uplatnění a příležitosti k dalšímu vzdělávání,“ radí analytička.
Pokud si žáci při volbě nejsou jisti, je dobré podle ní se obrátit na kariérového poradce, případně alespoň na výchovného poradce ve škole nebo na někoho z blízkých, komu důvěřují. „Nejistota je v tomto věku naprosto přirozená,“ podotýká s tím, že pokud nejistota přetrvává, je v těchto případech vhodné volit spíše širší a méně specializované obory. „Typicky se jedná o gymnázia, lycea nebo odborné obory se silnějším základem všeobecného vzdělání,“ podotýká.
Uchazeči o studium na střední škole mohou podávat přihlášky od 1. do 20. února, a to nově jen dvěma způsoby – buď elektronicky přes systém DiPSy, nebo pomocí vytištěného formuláře. Kombinaci papírové přihlášky s podporou elektronického systému novela školského zákona zrušila. Podle ministerstva školství byl o takzvanou hybridní přihlášku malý zájem.
Mapa škol v Česku
ČT24 připravila podrobnou mapu škol v Česku. U každé je uvedené, jaké jsou její letošní kapacity, kolik se na konkrétní obor hlásilo žáků loni a jaká tehdy byla kapacita. Další informace mimo jiné říkají, kolik žáků si ji minule zvolilo jako první, druhou a třetí nebo další volbu a také základní kontaktní údaje. Školy se dají filtrovat podle délky studia a oboru studia.
Pokud vás zajímají konkrétní obory, je třeba je nejdřív v mapě vybrat pomocí možnosti „skrýt/rozbalit nabídku oborů“. Poté lze přejít na mapu a dá se přiblížit na hledaná místa. Pokud vás zajímají školy ve vašem okolí, můžete zaškrtnout všechny obory a přiblížit se ke svému bydlišti.
Až pět přihlášek
Žáci si letos, stejně jako v minulém školním roce, mohou podat až pět přihlášek, z toho tři na obory bez talentové zkoušky a dvě do oborů s talentovou zkouškou. Počet přihlášek, které podají, je zcela na nich. Mohou podat přihlášku i jen do jednoho či dvou oborů bez talentových zkoušek. V případě, že mají přihlášek více, zvolí na nich, na kterou školu chtějí nejvíce.
„Pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete ‚nad čarou‘ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého,“ vysvětluje ministerstvo.
Ministerstvo už v minulosti doporučovalo sestavit pořadí škol na přihlášce podle skutečného zájmu žáků. Taktizování podle něj nemá smysl, jelikož žáci budou přijati do školy, u které mají nejvyšší prioritu, a výsledky přijímacího řízení je opravňují k přijetí. Do ostatních přijati nebudou.
Termíny zkoušek
Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o čtyřleté obory, včetně nástavbového studia konat v pátek 10. dubna a v pondělí 13. dubna 2026. Uchazeči o obory šestiletých a osmiletých gymnázií budou konat zkoušky v úterý 14. dubna a ve středu 15. dubna 2026. V roce 2026 mají přihlášky do oborů s talentovou zkouškou shodný termín podání přihlášky jako ostatní obory.
Pokud se žák nemůže zúčastnit řádného termínu, musí se nejpozději do tří pracovních dnů omluvit řediteli či ředitelce školy, ve které měl zkoušku konat. „Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ke zkoušce v řádném termínu nemohli dostavit z vážných důvodů (například nemoc),“ informuje Cermat. Pokud ředitel či ředitelka důvod neúčasti uzná, odešle uchazeči pozvánku ke zkoušce v náhradním termínu.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na středu 29. dubna a čtvrtek 30. dubna 2026.
Maturitní středoškolské obory, na kterých je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, musí ve druhém kole přijímacích zkoušek zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. Ve druhém kole se nekoná. Uchazeči, kteří v prvním kole tuto zkoušku nekonali a budou se v druhém kole hlásit na maturitní obor, nově obdrží za jednotnou přijímací zkoušku nula bodů. Dříve se žáci, kteří v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku nekonali, nemohli hlásit do maturitních oborů, kde je tato zkouška součást přijímacího řízení.
Testy lze nacvičit
Cermat připravil také „Přijímačky bez obav“ – procvičování a následné vyhodnocení testů a skupin úloh z českého jazyka a literatury a z matematiky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky. „Cílem je usnadnit uchazečům přípravu na jednotnou přijímací zkoušku,“ uvádí Cermat. Prostřednictvím webové stránky Trénuj a uč se! (TAU) si žáci mohou zkoušet testy použité na přijímacích zkouškách v minulých letech.
K dispozici jsou i vzorová řešení některých úloh. On-line procvičování testů a úloh lze také nalézt na procvicprijimacky.cermat.cz. Kromě jiného lze v aplikaci podle ministerstva provést simulaci opravdové zkoušky. Uchazeči si rovněž mohou vytisknout zkušební dokumentace z předchozích let, které jsou volně ke stažení na stránkách Cermatu.
Žáci si rovněž 28. ledna mohli vyzkoušet přijímačky nanečisto, které zorganizoval Cermat a ministerstvo školství. Cermat letos nabídl základním školám k vyzkoušení i test z anglického jazyka, protože některé střední školy znalost angličtiny při zkouškách ověřují. Test z angličtiny ale není součástí jednotné přijímací zkoušky.
Nedostatky míst na školách
Podle loňské analýzy PAQ Research Česko nabízí méně míst na všeobecných středních školách, než kolik jich poptávají rodiče a mladiství. Největší nedostatek většinou panuje v Praze, což vytváří enormní tlak nejen na úspěch v přijímacích zkouškách, ale i na taktiku. Uchazeči se tak často snaží odhadnout, kam mají největší šanci se dostat.
„Mladí lidé nevolí jen podle toho, kam chtějí, ale kam si myslí, že mají šanci. Poptávka kolísá kvůli taktice, nikoliv kvalitě škol,“ uvedl analytik PAQ Research Jan Zeman. Právě loni do přihlášek podle analýzy promluvilo taktizování.
Školy, které byly předloni „přeplněné“, tak loni zažily propad v počtu přihlášek. Méně žádané naopak čelily náporu. „Celkový počet přihlášek se přitom skoro nezměnil. Jen se přelévají podle očekávání uchazečů,“ uvedl Zeman.
„Dlouhodobý převis poptávky je patrný zejména u všeobecného vzdělávání a u atraktivních odborných programů ve větších městech. Některé kraje v řešení postupují pomalu, někde je na ně vyvíjen tlak místních aktérů, aby udržovaly či rozšiřovaly kapacity oborů, o které již není ze strany uchazečů takový zájem. Dochází tak k plýtvání potenciálem žáků, případně k jejich odchodu za studiem do jiných krajů,“ dodává také Šrámková.
Podle Šrámkové se kapacitní problém u veřejných středních škol týká především všeobecných programů a atraktivních odborných programů ve větších městech. „Tato situace zvyšuje nejistotu mezi uchazeči a vytváří tlak na přijímací řízení na veřejné střední školy. Taktizování proto zcela nevymizí. Rodiny zvažují, jak ‚rozložit riziko‘, tedy kam podat přihlášky s ohledem na šance na přijetí, nikoli pouze podle skutečného zájmu žáka. Dokud nebude nabídka oborů a jejich kapacit lépe sladěna s poptávkou, taktizování se nevyhneme,“ uvedla.
Podle ní také český vzdělávací systém nabízí téměř tři sta úzce specializovaných oborů, což činí nabídku nepřehlednou. „Současná oborová soustava navíc nereflektuje skutečnost, že většina maturantů, včetně absolventů středních odborných škol, se hlásí na vysoké či vyšší odborné školy. Přibližně pětina absolventů SOŠ však uvádí, že se na toto studium necítí být svou střední školou dostatečně připravena,“ doplnila.
Expert: Systém by se měl změnit
Někteří experti hovoří o tom, že by se systém přijímacích zkoušek měl změnit. Daniel Münich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR navrhuje, aby se přijímací zkoušky konaly předtím, než si žáci vybírají školy.
Podle Münicha by měly přijímací zkoušky dělat všechny děti, nikoliv pouze ty, které se hlásí na maturitní obory. Předřazení testů před výběr školy a rozšíření nabídky testů Cermatu by žákům umožnilo podávat přihlášky na neomezený počet škol.
Tím by prý opadl stres z výběru školy, zároveň by ministerstvo školství získalo informace o skutečné poptávce po oborech. „Byl by to obrovský přínos, jenom je potřeba tu změnu dotáhnout do roku, řekněme, 2027,“ uvedl v minulosti Münich. Změnit systém přijímacího řízení a předřadit konání testů státní části zkoušky před podávání přihlášek se již zavázala současná vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení.
