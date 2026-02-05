Nepodceňovat své schopnosti. Data ukazují, jak na přihlášky na střední školy


před 4 mminutami

Více než třetina zájemců o studium maturitních oborů řadila v minulém roce své přihlášky na střední školy neefektivně, ukazuje analýza výzkumné agentury PAQ Research. Na druhém nebo třetím místě v přihlášce totiž měli výrazně těžší školu než na prvním míst. Další chybou podle této analýzy bylo, že šest procent deváťáků ani nevyužilo možnost podat přihlášku na tři školy.

V minulém roce se asi 94 procent deváťáků dostalo na nějakou střední školu hned v prvním kole přijímacích zkoušek. Tři čtvrtiny uchazečů se dostaly na školu, kterou v přihlášce uvedly na prvním místě. „Z takovýchto statistik nevyplývá, jestli se uchazeči skutečně dostali na školu, na kterou chtěli nejvíce, nebo zda při přihlašování taktizovali. Někteří čeští žáci se hlásí na jistotu – podávají přihlášky na školy, u kterých se domnívají, že mají vyšší šanci přijetí, nikoli na ty, které nejvíce preferují,“ uvedli experti.

Problémem může být, když rodiče společně s dětmi vybírají školy, kde je přetlak zájemců. Pravděpodobnost dostat se na takovou školu je pak nesmírně náročné a selhat může i výjimečně talentovaný žák, který bude mít zkrátka smůlu, přehlédne nějakou drobnost nebo bude třeba nervózní.

Datový tým České televize se podíval na školy, kam bylo nejtěžší se dostat vloni. V infografice jsou zobrazené všechny školy v Česku, kam se dalo hlásit, seřazené podle indexu, který ukazuje, kolik přihlášek usilovalo o jedno místo. V grafice se dá vyhledat jméno konkrétní školy, která vás zajímá.

Vyplývá z toho, že největší zájem je o vyhlášená osmiletá gymnázia v Brně a Praze, tím vůbec nejpoptávanějším je s výrazným náskokem brněnské Gymnázium Matyáše Lercha, kde o jedno místo v lavici vloni usilovalo šestnáct studentů. Absolutním rekordmanem je ale pražské Gymnázium Nad Štolou s šestiletým studiem, kde je zájemců o jedno místo rovnou 25.

Zajímavé je, že mezi těmi úplně nejžádanějšími školami nejsou ty známé jako extrémně prestižní, ale současně velmi náročné – jako je například pražské Gymnázium Jan Keplera. Je možné, že zájemce odrazují přílišné nároky spojované s danými školami.

Riskovat se může vyplatit

Výhodou je, že rozřazovací algoritmus umožňuje podle odborníků riskovat a obory v přihlášce skutečně řadit podle preferencí uchazečů. Na prvním místě v přihlášce podle nich může být i ambiciózní volba. „Pokud se na ni žák nedostane, neovlivňuje to jeho pravděpodobnost přijetí na realističtější volbu na druhém místě, případně na ‚záchrannou‘ školu na třetím,“ uvedli odborníci z PAQ Research.

Od roku 2024 se uchazeči mohou hlásit na střední školy přes elektronický systém DiPSy. Žáci, kteří mají zájem o maturitní obor, skládají takzvanou jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Každý uchazeč si může podat až pět přihlášek, z toho až tři do oborů bez talentové zkoušky a až dvě do oborů s talentovou zkouškou. Na obory je na základě výsledků přijímací zkoušky a preferencí žáků přiřadí algoritmus.

Riskantní je podle nich také nevyužití všech tří přihlášek, tedy těch na netalentové obory, které má žák k dispozici. Zhruba čtvrtina žáků, kteří podali méně než tři přihlášky se podle PAQ na žádnou školu nedostala a musela tak pravděpodobně podat přihlášku do druhého kola.

„Až 27 procent uchazečů mohlo podle svých výsledků v jednotné přijímací zkoušce (JPZ) mířit výše, než kam se reálně dostali,“ uvedli experti. V jejich okrese podle PAQ byla těžší škola s podobným zaměřením jako ta, na kterou se dostali, a zároveň měli na tuto těžší školu dostatečný počet bodů. Podle expertů to neznamená, že škola s náročnějšími požadavky by byla pro každého uchazeče lepší volbou. Může to ale naznačovat tendenci žáků podceňovat svoje schopnosti.

Podle expertů chybí zájemcům srozumitelné a přehledné informace o tom, jak vypadá nabídka škol. S tím by měla rodičům a budoucím studentům pomoci tato grafika. Obsahuje všechny školy v České republice, dá se třídit podle oborů a shrnuje všechny důležité informace o náročnosti přijímacího řízení v minulosti a počtu míst, které nabízí letos:

S výběrem školy může zájemcům pomoci také web Vzdělávání v datech, kde najdou informace o kapacitách škol a přijatých žácích z minulého roku. Video, které vysvětluje fungování rozřazovacího systému, najdou na webu Přihlášky na střední.

Podívejte se na kapacity středních škol. Nadešel čas přihlášek

Termín podávání přihlášek na střední školy je tu. Žáci 9. tříd a část žáků 5. a 7. tříd by již v tuto chvíli měli mít rozhodnuto, kam se chtějí vydat. Podmínky přijímacího řízení i počty přijímaných žáků byly školy podle zákona povinny zveřejnit do 31. ledna. S výběrem může pomoci i ČT24. Nabízí mapu středních škol v Česku, díky níž se dá odhadem posoudit, jaké jsou kde šance.
před 14 mminutami

