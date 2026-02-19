Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů

Asi 7,3 milionu korun loni zaplatilo ministerstvo spravedlnosti právníkům a jiným expertům za rady v bitcoinové kauze. Nejdražší ze služeb byl audit, který stál skoro 3,6 milionu. Na zveřejnění plateb upozornily web Publico a Česká justice. Kauza, která vypukla loni v květnu, souvisela s neprůhledným darem kryptoměny bitcoin za téměř miliardu korun resortu. Bitcoiny dal úřadu Tomáš Jiřikovský, v minulosti trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Kryptoměna může podle policie pocházet z nelegálních obchodů.
Ministerstva na základě vládní protikorupční strategie dvakrát ročně povinně zveřejňují seznamy poradců i plateb za služby, které poradci poskytli úřadům. Ministerstvo spravedlnosti loni dalo právníkům, znalcům nebo auditorům za služby výslovně spojené s bitcoinovou kauzou miliony korun, vyplývá ze seznamu plateb za poradenské služby na webu úřadu.
Největší zakázkou byl externí audit k okolnostem daru bitcoinů od firmy Grant Thornton, který stál zhruba 3,6 milionu. Ministerstvo zveřejnilo jeho výsledky již loni v září. Úřad zadával podle auditu pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Za kroky při přijetí daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně dle auditorů o transakci klíčové informace.
Ministerstvo konzultovalo také s několika právními kancelářemi
Další velká zakázka v souvislosti s bitcoinovou kauzou byla na právní služby a stanoviska od advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba, například k nakládání s penězi z dražby bitcoinů či s ještě nevydraženými bitcoiny. Kancelář za to dostala dohromady zhruba 2,8 milionu.
Ministerstvo se pak kvůli kauze radilo také s dalšími právníky. Advokátní kancelář Clifford Chance Prague Association dostala za poradenství asi 461 tisíc a kancelář Hartmann, Jelínek, Malý, Moreno a partneři zhruba 194 tisíc korun. Přes tři sta tisíc pak stálo vyhotovení dvou znaleckých posudků v souvislosti s uzavřením dohod o narovnání mezi ministerstvem a kupujícími bitcoinů.
Ministerstvo podle České justice v loňském druhém pololetí spolupracovalo s desítkami externích odborníků. Hodinové sazby se většinou pohybovaly mezi 400 a 550 korunami. Nejvyšší částku mezi jednotlivci získal soudce Paul Springer, který za konzultační činnost v justiční a legislativní oblasti obdržel 181 500 korun, podotkl web.
Policie: Bitcoiny pocházejí z trestné činnosti
Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení. Tehdejší ministr spravedlnosti Blažek kvůli kauze rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Resort nejprve vydražil darované bitcoiny, ale policie je později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Úřad později oznámil, že vyplatil jedné skupině kupců této kryptoměny kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Tehdejší ministryně Eva Decroix (ODS) sdělila, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.