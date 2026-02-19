Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Asi 7,3 milionu korun loni zaplatilo ministerstvo spravedlnosti právníkům a jiným expertům za rady v bitcoinové kauze. Nejdražší ze služeb byl audit, který stál skoro 3,6 milionu. Na zveřejnění plateb upozornily web Publico a Česká justice. Kauza, která vypukla loni v květnu, souvisela s neprůhledným darem kryptoměny bitcoin za téměř miliardu korun resortu. Bitcoiny dal úřadu Tomáš Jiřikovský, v minulosti trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Kryptoměna může podle policie pocházet z nelegálních obchodů.

Ministerstva na základě vládní protikorupční strategie dvakrát ročně povinně zveřejňují seznamy poradců i plateb za služby, které poradci poskytli úřadům. Ministerstvo spravedlnosti loni dalo právníkům, znalcům nebo auditorům za služby výslovně spojené s bitcoinovou kauzou miliony korun, vyplývá ze seznamu plateb za poradenské služby na webu úřadu.

Největší zakázkou byl externí audit k okolnostem daru bitcoinů od firmy Grant Thornton, který stál zhruba 3,6 milionu. Ministerstvo zveřejnilo jeho výsledky již loni v září. Úřad zadával podle auditu pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Za kroky při přijetí daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně dle auditorů o transakci klíčové informace.

Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě
Tomáš Jiřikovský na snímku z roku 2018

Ministerstvo konzultovalo také s několika právními kancelářemi

Další velká zakázka v souvislosti s bitcoinovou kauzou byla na právní služby a stanoviska od advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba, například k nakládání s penězi z dražby bitcoinů či s ještě nevydraženými bitcoiny. Kancelář za to dostala dohromady zhruba 2,8 milionu.

Ministerstvo se pak kvůli kauze radilo také s dalšími právníky. Advokátní kancelář Clifford Chance Prague Association dostala za poradenství asi 461 tisíc a kancelář Hartmann, Jelínek, Malý, Moreno a partneři zhruba 194 tisíc korun. Přes tři sta tisíc pak stálo vyhotovení dvou znaleckých posudků v souvislosti s uzavřením dohod o narovnání mezi ministerstvem a kupujícími bitcoinů.

Ministerstvo podle České justice v loňském druhém pololetí spolupracovalo s desítkami externích odborníků. Hodinové sazby se většinou pohybovaly mezi 400 a 550 korunami. Nejvyšší částku mezi jednotlivci získal soudce Paul Springer, který za konzultační činnost v justiční a legislativní oblasti obdržel 181 500 korun, podotkl web.

Jiřikovský zadržené bitcoiny nedostane, Ústavní soud odmítl stížnost
Tomáš Jiřikovský na fotografii z roku 2018

Policie: Bitcoiny pocházejí z trestné činnosti

Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení. Tehdejší ministr spravedlnosti Blažek kvůli kauze rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Resort nejprve vydražil darované bitcoiny, ale policie je později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Úřad později oznámil, že vyplatil jedné skupině kupců této kryptoměny kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Tehdejší ministryně Eva Decroix (ODS) sdělila, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.

Soud poslal Jiřikovského z bitcoinové kauzy do vazby
Tomáš Jiřikovský (na snímku z roku 2018)

Výběr redakce

Rozjel se program, který má zvýšit počet učitelů. V plánu jsou i další změny

Rozjel se program, který má zvýšit počet učitelů. V plánu jsou i další změny

před 21 mminutami
Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů

Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů

před 27 mminutami
Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

15:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

05:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

12:32Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

před 4 hhodinami
V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

15:19Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela exprince Andrewa

11:18Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Rozjel se program, který má zvýšit počet učitelů. V plánu jsou i další změny

Začal platit program ministerstva školství na navýšení kapacit vysokých škol. Na univerzitách by tak v budoucnu mělo být více studentů pedagogiky. Školám totiž dlouhodobě chybí učitelé, zejména přírodních věd, jako jsou matematika, informatika nebo fyzika. Ministerstvo plánuje zavést i další kroky, například kariérní řád.
před 21 mminutami

Resort spravedlnosti loni zaplatil za rady v bitcoinové kauze přes sedm milionů

Asi 7,3 milionu korun loni zaplatilo ministerstvo spravedlnosti právníkům a jiným expertům za rady v bitcoinové kauze. Nejdražší ze služeb byl audit, který stál skoro 3,6 milionu. Na zveřejnění plateb upozornily web Publico a Česká justice. Kauza, která vypukla loni v květnu, souvisela s neprůhledným darem kryptoměny bitcoin za téměř miliardu korun resortu. Bitcoiny dal úřadu Tomáš Jiřikovský, v minulosti trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Kryptoměna může podle policie pocházet z nelegálních obchodů.
před 27 mminutami

Národní parky čelí škrtům a propouštění

Kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí se mají národním parkům snížit finance na provoz a mají propouštět. Správa Krkonošského národního parku potvrdila, že obdržela dopis od resortu jako svého zřizovatele s informací, že ministerstvo financí správě navrhlo snížit počet pracovních míst o čtrnáct. Podobné zprávy dostaly podle Deníku N i na Šumavě a v Českém Švýcarsku. Kvůli škrtům už někde počítají s čerpáním rezervních fondů.
15:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Kandidát na ministra životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nechtěl konkretizovat témata schůzky s prezidentem Petrem Pavlem, jednání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl. Hrad odpoledne uvedl, že hlava státu s kandidátem řešila přístup Česka k ochraně přírody, vody a půdy i tematiku klimatické změny. Pavel Červeného v pondělí jmenuje ministrem. Nepojí se s ním kontroverze jako s poslancem Filipem Turkem (za Motoristy), dodal dříve prezident.
05:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Více než sedm set představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Vyslovili proto podporu tuzemským kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je „nepřehlédnutelná“.
před 4 hhodinami

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo. V zahradě dosud uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes třicet zvířat, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří. Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o sedmnáct set jedinců.
15:19Aktualizovánopřed 4 hhodinami

O nový typ partnerství je výrazně vyšší zájem než o to registrované

Nový typ svazku, takzvané partnerství, uzavřelo loni přes sedmnáct set stejnopohlavních párů. Institut partnerství nahradil starší registrované partnerství, které se těšilo několikanásobně menšímu zájmu – mezi lety 2016 a 2024 do něj každoročně vstoupilo jen přibližně 300 až 400 párů, sdělil České televizi mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Ve srovnání se starším typem svazku nyní získávají partneři širší práva v oblastech společného jmění, dědictví, vdoveckých nebo vdovských důchodů, ale také třeba při osvojení dětí.
před 4 hhodinami

Exministr Vlček byl napodruhé zvolen šéfem sněmovního správního výboru

Místopředseda opozičního hnutí STAN a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se pravděpodobně stane novým předsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vlček dostal ve čtvrtek ve druhém kole tajných voleb hlasy sedmnácti z devatenácti přítomných členů výboru. Vlček nahradí v čele výboru stranického kolegu Jana Papajanovského, pokud výsledek volby v březnu potvrdí i sněmovna jako celek. Do čela bezpečnostního výboru míří bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
před 5 hhodinami
Načítání...