Od masakru v Beslanu uplynulo 15 let. Pozůstalí se dodnes dožadují celé pravdy

Pátek 3. září 2004 – Teroristé povolili odvézt mrtvá těla. Poté, co se ke škole za tímto účelem přiblížily nákladní vozy, se v 13:05 místního času ozvala exploze a střelba. Skupina školáků se dala na útěk. Podle oficiální verze po nich teroristé začali střílet a ruské jednotky reagovaly neplánovaným útokem, do kterého se zapojili i příbuzní rukojmích. Důvodem exploze bylo, že teroristé změnili rozmístění bomb a jedna při tom náhodně explodovala.

Čtvrtek 2. září 2004 – Členové komanda odmítli propustit rukojmí i nabídku volného odchodu do Čečenska nebo Ingušska a odmítli také potraviny, vodu a léky pro rukojmí. Poté propustili 10 žen a 16 dětí, včetně kojenců.

Středa 1. září 2004 – V 10:00 místního času (8:00 našeho času) vnikly tři desítky ozbrojenců do školy v městě Beslan v Severní Osetii a zadržely asi 1120 lidí. Při přepadení přišlo o život 12 lidí a asi 50 dětem a jednomu dospělému se podařilo uprchnout.

Chyby byly podle něj jak v plánování a provedení policejní operace, tak i ve vyšetřování. Rusko mělo podle soudu v první řadě útoku zabránit. Moskva dostala mimo jiné od soudu za úkol, aby udělala vše pro to, aby o tehdejším dění vyšla najevo celá pravda.

„Ani jedním z bodů tohoto rozsudku se bohužel nikdo neřídí, a to je velmi smutné,“ uvedla předsedkyně organizace Beslanské matky Susanna Dudijevová. „Stále se vracíme do té doby mezi 1. a 3. zářím 2004, protože tam zůstávají prázdná místa a my pořád máme otázky… Máme obavy, že nebylo učiněno vše, protože nedošlo na žádné objektivní vyšetřování,“ uvedla. Organizace proto bude opět žádat, aby vyšetřování beslanského útoku bylo obnoveno.