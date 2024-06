Putin chce po Ukrajině, aby se vzdala jihu a východu země. Jedná jako Hitler, reagoval Zelenskyj

Takzvaná Doněcká lidová republika (DNR) a Luhanská lidová republika (LNR) jsou politické organizace, které na východě Ukrajiny vyhlásily Moskvou koordinované síly v prvním roce ruské války v dubnu 2014. Poté, co Rusko svou agresi ještě vystupňovalo a v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou pozemní invazi, oznámila Moskva anexi celých čtyř výše zmíněných ukrajinských oblastí, přestože je zcela neovládá.

Putin požaduje, aby ukrajinské jednotky opustily Doněckou, Luhanskou, Chersonskou i Záporožskou oblast, tedy regiony, které Rusko částečně okupuje, ale nemá je pod kontrolou celé. Ukrajina by se tedy musela vzdát i území, které Rusko dosud neokupovalo a které má od začátku války zcela pod kontrolou Kyjev. Moskva navíc od začátku své války v roce 2014 okupuje ukrajinský poloostrov Krym.

Další Putinovy požadavky: omezení ukrajinské armády a zrušení protiruských sankcí

Podle ruské státní agentury TASS stanovil šéf Kremlu celkem čtyři podmínky pro jednání s Ukrajinou: kromě stažení ukrajinských vojáků ze čtyř ukrajinských oblastí a formálního slibu Kyjeva nevstoupit do NATO požaduje také neutrální a bezjaderný status Ukrajiny a zrušení všech západních sankcí proti Rusku. Moskva přitom opakovaně tvrdí, že západní sankce Rusku neubližují.

Podle agentury AP zmínil Putin i omezení ukrajinských ozbrojených sil a ochranu zájmů rusky mluvícího obyvatelstva země. Kreml opakovaně tvrdí, Kyjev rusky mluvící obyvatele diskriminuje, což ale neodpovídá realitě. Ruština se v zemi dlouho těšila přinejmenším stejné popularitě jako ukrajinština, což z velké části změnila právě až ruská agrese.

Putin tvrdí, že jakmile Kyjev začne vojska stahovat a zaváže se nevstoupit do NATO, Moskva přeruší palbu a bude připravena k jednání. Rusko přitom v minulosti opakovaně porušilo dohody, které se samo zavázalo dodržovat. Do poslední chvíle popíralo i to, že má v úmyslu zahájit plnohodnotnou válku proti Ukrajině.