Rusko se nezastaví na Ukrajině, varují západní experti. Mohlo by napadnout i státy NATO

Ruská agrese se nezastaví na Ukrajině, Kreml by mohl v budoucnu napadnout i další státy včetně členů NATO, varují západní bezpečnostní analytici i státní představitelé. Cílem Moskvy by se podle nich mohlo stát Moldavsko či Pobaltí. Sám šéf Kremlu Vladimir Putin mezitím hrozí Finsku, že jeho vstup do NATO způsobí „problémy“. Zároveň tvrdí, že Rusko nemá v plánu na NATO zaútočit. Stejně tak ale Moskva do poslední chvíle popírala, že chystá plnohodnotnou válku proti Ukrajině.

Spojené státy: Když Rusko vyhraje na Ukrajině, půjde dál

Také americké ministerstvo zahraničí upozornilo, že agresivní ambice Ruska se nezastaví na Ukrajině. Mluvčí diplomacie USA Matthew Miller v pondělí potvrdil, že obavy Washingtonu z ruské agrese přetrvávají. „Nedomníváme se, že Putin bude spokojený a že se zastaví na Ukrajině, pokud by byl schopný nakonec Ukrajinu dobýt a podrobit Rusku,“ konstatoval.

Miller připomněl, že právě obava z ruské agrese podnítila Finsko a Švédsko k podání přihlášky do NATO, a podobně jako Hofman podotkl, že Rusko prokázalo jak připravenost, tak touhu použít své ozbrojené síly k dobývání svých sousedů silou.

Před tím, že vítězství Ruska nad Ukrajinou by umožnilo Moskvě zaútočit na spojence NATO a mohlo by vtáhnout do války i americké vojáky, varoval tento měsíc i prezident Joe Biden. Snažil se tím přesvědčit republikány, aby přestali blokovat další vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.

Američtí i evropští představitelé podle CNN zdůrazňují, že bez další podpory od Spojených států Ukrajina padne. Už nyní podle nich mají ukrajinské ozbrojené síly munici jen na příděl, přičemž Rusové opětují palbu v pětkrát či sedmkrát větším rozsahu, než co si mohou dovolit vystřelit Ukrajinci. Vysoce postavený ukrajinský vojenský představitel řekl CNN, že podle ukrajinských velitelů vedl tento negativní dopad na palebnou sílu armády k dalším ukrajinským obětem.

Také ISW nedávno vyhodnotil, že kolaps západní pomoci by zřejmě vedl ke kolapsu schopnosti Ukrajiny zadržet ruskou armádu a Západ by se v důsledku toho musel připravit na obranu proti případnému ruskému útoku proti NATO. „Cena těchto obranných opatření by byla astronomická a pravděpodobně by byla doprovázena obdobím velmi vysokého rizika. Podpora Ukrajině nabízí Západu nejlepší příležitost, jak se těmto nákladům a rozšířené ruské hrozbě vyhnout,“ dodal ISW.

Kolik let má NATO na přípravu?

Německý think-tank DGAP na podzim napsal, že jakmile na Ukrajině ustanou intenzivní boje, bude Rusku trvat šest až deset let, aby obnovilo své ozbrojené síly do té míry, že bude schopné napadnout NATO. Aliance by podle něj měla dokončit přípravy na takovou eventualitu rok předtím, než bude schopná Moskva zaútočit, aby ji od útoku odradila.

Alianci tak podle těchto analytiků zbývá pět až devět let. „Otázkou pro NATO a Německo už není, zda někdy budou muset být schopny vést válku proti jiné zemi, ale pouze kdy,“ míní DGAP.

Jacek Siewiera, který řídí polský Úřad pro národní bezpečnost, míní, že odhady německých analytiků jsou příliš optimistické. „Pokud se chceme vyhnout válce, pak by země NATO na východním křídle měly přijmout kratší, tříletou časovou lhůtu pro přípravu na konfrontaci. To je doba, za kterou se na východním křídle musí vytvořit potenciál, který bude jasným odstrašujícím prostředkem,“ řekl začátkem měsíce polským médiím.

Právě pobaltské státy, které na nebezpečí ze strany Ruska upozorňovaly už roky před zahájením agrese proti Ukrajině, dále posilují svou obranu. Bývalý lotyšský ministr obrany Artis Pabriks loni v červenci uvedl, že Rusko by podle něj mohlo být schopné další útoku do dvou let od případného konce války proti Ukrajině. Estonská rozvědka letos v únoru napsala, že kapacity ruské armády u vzájemné hranice by mohly být kvantitativně obnoveny do čtyř let.

Mezinárodní tým novinářů letos v lednu zveřejnil ruské plány z podzimu 2021 ukazující, jak se Moskva snaží ovlivňovat dění v pobaltských zemích mimo jiné financováním proruských nevládních organizací, snahami o zachování ruského jazyka ve školách či bojem proti demolicím sovětských pomníků.