Putin oficiálně zahájil dalších šest let v čele Ruska, řada zemí ceremonii v Kremlu ignorovala

Aby Putina neuznávali jako legitimního ruského prezidenta, vyzvala své mezinárodní partnery Ukrajina. „Setkala se s minimální odezvou. Je to samozřejmě něco, co nepřispívá kredibilitě západních vlád,“ komentoval to expert na postsovětský prostor Jan Šír z Institutu mezinárodních studií FSV UK. Připomněl, že například běloruského vůdce Alexandra Lukašenka nebo venezuelského vůdce Nicoláse Madura EU jako legitimní hlavy států neuznala.

O Putinově vůli a odhodlání ve válce pokračovat podle něj není pochyb. „Rusko zatím nedalo najevo, že by hodlalo slevit z těch absolutně maximalistických cílů, které jdou daleko za hranice Ukrajiny. To není jen otázka toho, jestli Rusko bude kontrolovat nějakou část ukrajinského území, nebo ne. Jde o kontrolu lidí, národů a vůbec o přeformátování mezinárodního systému,“ vysvětlil Šír.

„Všechno nasvědčuje tomu, že otázky spojené s Ukrajinou vnímá velice osobně a jako součást svého historického odkazu. Lze předpokládat, že úměrně tomu, čím víc do dalšího chodu válečné kampaně proti Ukrajině investuje, tím víc může být poznamenán v případě jejího neúspěchu. Ale ta válka je na dlouho a dávat nějaké soudy na krátkou dobu dopředu by bylo až nezodpovědné,“ upozornil expert.

Téměř čtvrtstoletí v čele Ruska

Pro Putina to je popáté, co v Andrejevském sále složil přísahu. Poprvé tak učinil v roce 2000, následně v roce 2004. S ohledem na ústavu poté nemohl usilovat o třetí funkční období v řadě, v roce 2008 ho proto v Kremlu vystřídal Dmitrij Medvěděv, kterého si za svého nástupce vybral. Putin působil čtyři roky jako předseda vlády a v roce 2012 se do čela země vrátil. Hlavou státu byl vyhlášen i po dalších „volbách“ v roce 2018.

V lednu 2021 pak Putin podepsal zákon, který mu umožňuje ještě dvakrát kandidovat na post hlavy státu, a v čele federace tak může být až do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let a měl by za sebou 36 let vládnutí. Tím by překonal i sovětského diktátora Josifa Stalina, který byl u moci v letech 1927 až 1953, tedy 26 let, ale ještě by se nevyrovnal carovi Petru Velikému, který v období 1682 až 1725 vládl 42 let.