Rusko obvykle řekne, co proti nám použije, ale my jsme k tomu někdy hluší, soudí Landovský

Rusko bychom měli studovat, protože zpravidla řekne, co proti nám použije, jakou aktivitu proti nám započne, ale my jsme k tomu jen někdy hluší, řekl v Interview ČT24 končící velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. Reagoval tak mimo jiné na zprávy, že tajné služby v různých evropských zemí varují vlády, že Moskva plánuje sabotážní akce napříč kontinentem.

Landovský doporučuje poslechnout si, co Rusové říkají, a studovat, co dělají. Jejich případné útoky pak pojmenovat, aby věděli, že svou odpovědnost neschovají.

Fond k pomoci Ukrajině

Velvyslanec také věří, že na červencovém summitu NATO ve Washingtonu vznikne fond, navržený generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem. Jeho hodnota by měla být sto miliard eur a sloužil by pro financování pomoci Ukrajině na příštích pět let.

Byl by pod správou Aliance. „NATO je skvělým organizátorem. Jednotlivé členské státy by získaly přehled, co se děje s jejich penězi, ale neztratí nad nimi kontrolu,“ přibližuje Landovský.

Aliance by tak zároveň získala zdroj peněz, který by byl imunní vůči politickým tlakům a působil by jako stabilizační prvek financování pomoci Ukrajině. Zároveň by měl také stabilizovat přechod mezi jednotlivými americkými administrativami.