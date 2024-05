Rusové se snaží prolomit obranu v Charkovské oblasti. Kyjev vyslal posily

10. 5. 2024 | Zdroj: ČTK , Kyiv Independent , ČT24 , Reuters

Ukrajinská armáda (ilustrační foto)

Ruské jednotky se pokoušejí prolomit ukrajinskou obranu v pohraničí na severu Charkovské oblasti, Kyjev na místo vyslal posily, oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany. Dosavadní útoky se podle něho podařilo odrazit. Šéf charkovské oblastní správy dříve informoval, že ruské síly v noci na pátek zintenzivnily přeshraniční ostřelování města Vovčansk nedaleko ruských hranic. Podle vysoce postaveného zdroje z ukrajinské armády citovaného agenturou Reuters se Rusům podařilo u Vovčansku postoupit o kilometr na ukrajinské území.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byly ukrajinské síly připraveny na nový pozemní útok. „Rusko zahájilo novou vlnu ofenzivních operací ve směru na Charkovskou oblast. Proti agresorovi jsme postavili naše vojáky, brigády a dělostřelectvo. Je důležité si uvědomit, že okupanti mohou v tomto směru posílit svou přítomnost. To je fakt. Naše armáda a její velitelé si to uvědomují a připravili se na to tak, aby na jejich útoky odpověděli dělostřeleckou palbou,“ prohlásil Zelenskyj. V posledních týdnech se v médiích objevily zprávy o možné přípravě velké ruské ofenzivy s cílem obsadit Charkov, což se ruským silám na začátku plnohodnotné války nepodařilo navzdory tomu, že město leží jen třicet kilometrů od hranic s Ruskem. Šéf Charkovské oblasti Oleh Syněhubov už před dvěma dny uvedl, že Rusko vytváří seskupení sil severně od města Charkov a že úřady situaci „pečlivě sledují“.

Ukrajinské ministerstvo obrany nyní oznámilo, že během čtvrtka ruské síly provedly nálety pomocí řízených leteckých pum ve směru na Vovčansk. Ten se nachází asi padesát kilometrů severovýchodně od Charkova a pouhých pět kilometrů od hranic s Ruskem. Ukrajinské úřady již pomohly s evakuací obyvatel Vovčansku a okolí, uvedla podle Reuters tamní správa. Kyjev mluví o neúspěšném pokusu o průlom Ve čtvrtečních večerních hodinách ruské síly „za podpory dělostřelectva zvýšily palebný tlak na přední okraj naší obrany“, popsalo situaci ministerstvo obrany. V pátek kolem páté hodiny ráno „došlo k pokusu nepřítele prorazit naši obrannou linii“, citoval ministerstvo server Kyiv Independent. „Ozbrojené síly Ukrajiny sebejistě drží své pozice: nepřišly ani o metr. Nepřátelské skupiny nepředstavují pro Charkov hrozbu, jejich síly stačí pouze na provokace severním směrem,“ napsal před oznámením ukrajinského ministerstva obrany Syněhubov.

Není jasné, kde přesně mělo k pokusu o průlom dojít, píše Kyiv Independent. Útok byl nicméně odražen a „boje různé intenzity pokračují,“ tvrdí ministerstvo obrany. Na frontu v této oblasti už byli posláni záložníci, aby odrazili útok. Zdroj z ukrajinské armády ale řekl Reuters, že ruské síly postoupily přibližně o kilometr za hranice. Jejich cílem je podle tohoto činitele ustanovit až desetikilometrovou nárazníkovou zónu. Situace je složitá a kritická, ale „dá se ještě řešit“, míní bývalý náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý. „Kilometr není sice žádná velká hloubka, ale rychlost, které Rusové dosáhli, ta je nebezpečná, pokud se Ukrajincům nepodaří přesunout včas posily, pak by se Rusové mohli dostat poměrně blízko k Charkovu, který vždycky chtěli nějakým způsobem ovládnout,“ upozornil generál.

GALERIE Ruský útok v Charkovské oblasti

Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Vojtěcha Bahenského nejspíš k prolomení obranné linie nedošlo. „Znamenalo by to, že se ruské jednotky rázně rychlým způsobem dostaly za ukrajinské síly do oblasti, kde už žádná obrana není, což bychom zpravidla při postupu o jeden kilometr neočekávali, to by byla skutečně mělká obrana. Nicméně opět se jedná o překročení ukrajinských hranic v tomto směru,“ prohlásil expert. Některé proruské vojenské kanály na Telegramu ráno psaly, že ruská armáda zahájila v okolí Vovčansku ofenzivu. Část z nich psala o „průlomu“ a „dobytí některých obydlených oblastí“, píše ruskojazyčný server BBC. Tyto informace však nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Experti: Na Charkov Rusové nemají síly Charkov, druhé největší město Ukrajiny, Rusové už dlouhé týdny intenzivně ostřelují. Podle ukrajinských činitelů se snaží vyvolat mezi obyvateli paniku a zajistit vylidnění města. Na Charkov nicméně podle Šedivého Rusové aktuálně síly nemají. „Ale mohou se k němu přiblížit a provádět některé operace v blízkosti města, izolovat ho. Pro Ukrajince to bude nepříjemné v tom smyslu, že budou muset přesunout buď velkou část svých záloh, a nebo dokonce stáhnout část svých sil z fronty, aby Charkov zachránili, pokud se jim nepodaří to teď zastavit. Oslabí tak jiné pozice na frontě, čehož mohou Rusové využít,“ konstatoval generál. Analytik Bahenský očekává ztráty, což ale považuje za součást války. „Bránit každý centimetr je sice politicky atraktivní, ale vojensky to často nedává smysl a je mnohem smysluplnější o kus ustoupit. Je to každopádně komplikace pro ukrajinské síly, protože každé posily, které ukrajinské velení přesune na tuto část fronty, budou chybět pro obranné operace jižněji, například u často skloňovaného Časiv Jaru. Řekl bych, že to je snaha rozptýlit ukrajinské síly. Charkov je velké město a Rusko by potřebovalo obrovské síly na to ho ovládnout,“ soudí expert. Rakety namířené na obytné budovy Náznaky, že by mohlo dojít k ruskému pokusu o průlom obrany, se podle zpravodaje ČT Jana Řápka, který nedávno působil právě v Charkově, objevovaly pravidelně. „Na druhou stranu tamní představitelé mluvili o tom, že se zatím nedá očekávat, že by se otevřela nějaká velká fronta a ruská armáda by napadla přímo toto druhé největší ukrajinské město, které je klíčové i pro Ukrajinu. Rusové na něj útočí pravidelně,“ poznamenal Řápek. Tlak na Charkov označil za „masivní“. „Zažili jsme útoky na elektrárnu a pak na vysílací věž,“ dodal zpravodaj. Život ve městě je podle něj situací velmi zasažen. Nemocnice používají generátory, část dne si ale musejí vystačit se svíčkami.

Dopady ruského raketového útoku na Charkov (zdroj: EBU/National Police of Ukraine)