Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřeli dva lidé po ruských útocích, uvedly místní úřady. Není jasné, zda se útoky odehrály po vyhlášení příměří. Jeden člověk zahynul v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti.
„Nepřítel téměř dvacetkrát zaútočil na dva okresy v oblasti dělostřelectvem a drony,“ napsal v sobotu ráno na telegramu Oleksandr Hanža, náčelník správy v Dněpropetrovské oblasti na východě Ukrajiny.
V Nikopolském okrese podle něj zemřel 35letý muž a další dva lidé byli zraněni, v Synelnykivském okrese zabil ruský úder na místní podnik člověka, zničena byla také zemědělská technika.
Oblasti na pravém břehu řeky Dněpr, která v této části Ukrajiny zároveň představuje frontovou linii, jsou pravidelně vystaveny ruskému ostřelování a útokům FPV dronů.
V pátek večer zaútočila ruská vojska na civilní infrastrukturu ve vsi Pečeňuhy v Černihivské oblasti. Jeden člověk zahynul a další dva byli zraněni, zcela zničena byla budova farmy a sklad s krmivem, uvedl představitel místní správy Oleksandr Sliverstov.
Platí příměří
Hanža v příspěvku neuvedl, kdy se ruské útoky v Dněpropetrovské oblasti odehrály. Kyjev a Moskva v pátek potvrdily příměří, které s platností od soboty do pondělí oznámil americký prezident Donald Trump v souvislosti s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem.
V pondělí Moskva oznámila na pátek a sobotu příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří.
Rusko už pátým rokem vede válku proti sousední zemi a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.