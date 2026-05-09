Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřeli dva lidé po ruských útocích, uvedly místní úřady. Není jasné, zda se útoky odehrály po vyhlášení příměří. Jeden člověk zahynul v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti.

„Nepřítel téměř dvacetkrát zaútočil na dva okresy v oblasti dělostřelectvem a drony,“ napsal v sobotu ráno na telegramu Oleksandr Hanža, náčelník správy v Dněpropetrovské oblasti na východě Ukrajiny.

V Nikopolském okrese podle něj zemřel 35letý muž a další dva lidé byli zraněni, v Synelnykivském okrese zabil ruský úder na místní podnik člověka, zničena byla také zemědělská technika.

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev
Následky ruského dronového útoku na Dnipro

Oblasti na pravém břehu řeky Dněpr, která v této části Ukrajiny zároveň představuje frontovou linii, jsou pravidelně vystaveny ruskému ostřelování a útokům FPV dronů.

V pátek večer zaútočila ruská vojska na civilní infrastrukturu ve vsi Pečeňuhy v Černihivské oblasti. Jeden člověk zahynul a další dva byli zraněni, zcela zničena byla budova farmy a sklad s krmivem, uvedl představitel místní správy Oleksandr Sliverstov.

Platí příměří

Hanža v příspěvku neuvedl, kdy se ruské útoky v Dněpropetrovské oblasti odehrály. Kyjev a Moskva v pátek potvrdily příměří, které s platností od soboty do pondělí oznámil americký prezident Donald Trump v souvislosti s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem.

Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

V pondělí Moskva oznámila na pátek a sobotu příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří.

Rusko už pátým rokem vede válku proti sousední zemi a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.

V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřeli dva lidé po ruských útocích, uvedly místní úřady. Není jasné, zda se útoky odehrály po vyhlášení příměří. Jeden člověk zahynul v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti.
Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).
Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou má od 9. do 11. května platit třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně příměří potvrdil a později tak učinila i Moskva. Klid zbraní má zahrnovat také výměnu tisícovky zajatců na každé straně. Oznámení přišlo po vzájemných obviněních Kyjeva a Moskvy z porušování dřívějšího jednostranného příměří vyhlášeného Ruskem kvůli oslavám konce druhé světové války.
Britská vládní Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999, píše agentura AFP. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická strana Plaid Cymru, která obsadila 43 z celkových 96 míst. Labouristům připadlo pouze devět mandátů. Zároveň podle stanice BBC protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage v místních volbách v Anglii dosud získala přes tisíc křesel a posiluje také Strana zelených. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká.
Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.
Vláda Andreje Babiše (ANO) brzy splní závazek Aliance dát na obranu dvě procenta HDP, ideální by to bylo už v letos. V Interview ČT24 to uvedl budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, který chce zabránit „resortismu“. Na summit do Ankary by podle něj měl jet předseda vlády – zažil však i summity, kde se vystřídali prezident a premiér. Klíčový je národní konsenzus, míní Landovský. Spojenci podle něj spor vnímají jako „kuriozitu do kuloárů druhé kategorie“. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.
Policie vnikla do přepadené banky v německém Sinzigu, kde našla v uzamčené místnosti dvě nezraněná rukojmí. Pachatelé jsou na útěku, napsal německý bulvární list Bild. Jedním z rukojmí byl podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.
