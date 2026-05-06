Rusko porušilo klid zbraní, mír odmítá, uvedl Sybiha

Rusko porušilo klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na noční ruské nálety. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír a že jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií, dodal ministr. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné.
Moskva vyhlásila tento týden krátké příměří na 8. a 9. května, kvůli oslavám konce druhé světové války, které tradičně doprovází vojenská přehlídka na Rudém náměstí a které jsou velkou propagandistickou akcí tamního režimu.
Kyjev uvedl, že nebyl ohledně zastavení bojů oficiálně osloven a v reakci vyhlásil klid zbraní už od půlnoci na středu. Dobu trvání nestanovil s tím, že bude jednat zrcadlově podle chování Ruska, které vyzval, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.
Nyní Ukrajina oznámila, že Rusko klid zbraní porušilo. Zatím nejsou žádné informace, že by během něj útočil i Kyjev.
„Moskva opět ignorovala realistickou a spravedlivou výzvu k ukončení bojů, kterou podporují jiné státy a mezinárodní organizace. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír a jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií. (Ruský vůdce Vladimir) Putin se zajímá pouze o vojenské přehlídky, a ne o lidské životy,“ uvedl Sybiha.
Zdůraznil, že takový postoj vyžaduje silný a zvýšený tlak na ruský režim, včetně nových kol sankcí, izolace, vyvození odpovědnosti za ruské zločiny a posílení podpory Ukrajiny ve všech oblastech.
Rusko zabíjelo v Dněpropetrovské či Sumské oblasti
Rusko během noci na středu vypustilo proti Ukrajině dvě rakety Iskander-M a leteckou raketu Ch-31, jakož i 108 dronů. Zneškodnit se podařilo 89 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy tří raket a devíti dronů na osmi místech.
Nejméně čtyři lidé byli zabiti a dalších devatenáct utrpělo zranění při ruských útocích na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, informovali záchranáři. V Sumské oblasti na severovýchodě země ruský dron zaútočil na civilní automobil: pasažérku zabil, řidič vyvázl se zraněním, uvedl náčelník oblastní správy Oleh Hryhorov.
Tři lidi podle prokuratury zranily ruské drony o úterním večeru v Charkovské oblasti. Další člověk byl zraněn při náletech ruských dronů na Charkov, oznámil ve středu ráno starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terchov. Záchranáři později uvedli, že v Charkově byly zraněny dvě ženy. Náletům čelilo i Záporoží a Kryvyj Rih.