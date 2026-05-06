Rusko porušilo klid zbraní, mír odmítá, uvedl Sybiha


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Ukrajinista a historik David Svoboda k porušování příměří v rusko-ukrajinské válce
Zdroj: ČT24

Rusko porušilo klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na noční ruské nálety. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír a že jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií, dodal ministr. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné.

Moskva vyhlásila tento týden krátké příměří na 8. a 9. května, kvůli oslavám konce druhé světové války, které tradičně doprovází vojenská přehlídka na Rudém náměstí a které jsou velkou propagandistickou akcí tamního režimu.

Kyjev uvedl, že nebyl ohledně zastavení bojů oficiálně osloven a v reakci vyhlásil klid zbraní už od půlnoci na středu. Dobu trvání nestanovil s tím, že bude jednat zrcadlově podle chování Ruska, které vyzval, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.

Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří
Volodymyr Zelenskyj

Nyní Ukrajina oznámila, že Rusko klid zbraní porušilo. Zatím nejsou žádné informace, že by během něj útočil i Kyjev.

„Moskva opět ignorovala realistickou a spravedlivou výzvu k ukončení bojů, kterou podporují jiné státy a mezinárodní organizace. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír a jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií. (Ruský vůdce Vladimir) Putin se zajímá pouze o vojenské přehlídky, a ne o lidské životy,“ uvedl Sybiha.

Zdůraznil, že takový postoj vyžaduje silný a zvýšený tlak na ruský režim, včetně nových kol sankcí, izolace, vyvození odpovědnosti za ruské zločiny a posílení podpory Ukrajiny ve všech oblastech.

Rusko zabíjelo v Dněpropetrovské či Sumské oblasti

Rusko během noci na středu vypustilo proti Ukrajině dvě rakety Iskander-M a leteckou raketu Ch-31, jakož i 108 dronů. Zneškodnit se podařilo 89 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy tří raket a devíti dronů na osmi místech.

Nejméně čtyři lidé byli zabiti a dalších devatenáct utrpělo zranění při ruských útocích na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, informovali záchranáři. V Sumské oblasti na severovýchodě země ruský dron zaútočil na civilní automobil: pasažérku zabil, řidič vyvázl se zraněním, uvedl náčelník oblastní správy Oleh Hryhorov.

Nahrávám video
Ukrajinští hasiči zasahovali u následků ruských úderů na Sumy
Zdroj: Státní služba pro mimořádné situace

Tři lidi podle prokuratury zranily ruské drony o úterním večeru v Charkovské oblasti. Další člověk byl zraněn při náletech ruských dronů na Charkov, oznámil ve středu ráno starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terchov. Záchranáři později uvedli, že v Charkově byly zraněny dvě ženy. Náletům čelilo i Záporoží a Kryvyj Rih.

Ruské útoky na Záporoží a Kramatorsk zabily podle úřadů nejméně dvě desítky lidí
Následky ruského útoku na Kramatorsk, 5. 5. 2026

Výběr redakce

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

před 3 mminutami
Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

08:07Aktualizovánopřed 10 mminutami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

10:00Aktualizovánopřed 17 mminutami
USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

01:23Aktualizovánopřed 34 mminutami
Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách

09:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

ŽivěPoslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

před 4 hhodinami
Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
před 6 mminutami

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Plavidlo se chystá přijmout Španělsko.
11:08Aktualizovánopřed 13 mminutami

Rusko porušilo klid zbraní, mír odmítá, uvedl Sybiha

Rusko porušilo klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na noční ruské nálety. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír a že jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií, dodal ministr. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné.
11:17Aktualizovánopřed 16 mminutami

USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal šéf Bílého domu. Ropa v reakci na Trumpova slova o možné dohodě prudce zlevňuje. Brent ztrácí zhruba šest procent, nachází se blízko 103 dolarů za barel.
01:23Aktualizovánopřed 34 mminutami

Rodríguezová vede přestavbu venezuelského režimu. Sama má „zbraň u hlavy“

Vyměnila sedmnáct ministrů, nahradila vojenské velitele a omezila vliv podnikatelů spojených s bývalým venezuelským autoritářem Nicolásem Madurem, ale šéf represivního aparátu se dokázal udržet. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová své kroky koordinuje s USA. Podle jejích spolupracovníků vládne, jako by jí někdo držel pistoli u hlavy. Venezuela zatím čeká na demokratické volby, zvednutí životního úrovně i propuštění všech politických vězňů.
před 5 hhodinami

Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Írán se ceny zvedly asi o 75 procent. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob.
před 6 hhodinami

VideoBritánii čekají místní volby. Starmerovi hrozí stranický puč

Britskému premiérovi Keiru Starmerovi hrozí po čtvrtečních místních volbách stranický puč. Průzkumy totiž očekávají drtivou porážku jeho vládních labouristů, kteří se k moci dostali v roce 2024 jednoznačným vítězstvím. Nyní by mohli ztratit až tři čtvrtiny křesel, která obhajují. Předvolební kampaň je v Londýně i na mnoha dalších místech v Anglii jiná než obvykle. V metropoli si věří levicoví Zelení. Mimo ni pak hlavně protipřistěhovalečtí Reformisté Nigela Farage. Starmer už měsíce bojuje s nízkou podporou a také se skandálem kolem výběru amerického velvyslance. Tlak na premiéra ze strany některých vládních poslanců už řadu měsíců stoupá. Už teď sepisují dopis, ve kterém premiéra vyzývají ke stanovení data odchodu. Někteří vládní ministři před stranickým pučem varují. A i samotný Starmer říká, že neodejde bez boje.
před 6 hhodinami

Do Austrálie míří skupina žen a dětí s vazbami na Islámský stát

Austrálie tento týden přijme třináct žen a dětí ze Sýrie, které mají vazby na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom australská vláda, která jim nehodlá poskytnout žádnou podporu. Australští rodinní příslušníci se vrací ze Sýrie navzdory obavám některých krajanů, že mohou představovat hrozbu pro bezpečnost obyvatel. Kabinet prý nemá možnost, jak jim v návratu do země zamezit.
před 6 hhodinami
Načítání...