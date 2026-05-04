Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil od půlnoci na středu 6. května klid zbraní, dobu trvání nestanovil. Ruské ministerstvo obrany před tím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, u příležitosti oslav konce druhé světové války. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina považuje lidský život za nesrovnatelně větší hodnotu než „oslavy“ jakéhokoli výročí, a vyzval ruské vedení, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.
Zelenskyj na síti X napsal, že Ukrajina nebyla ohledně zastavení bojů oficiálně oslovena. „Věříme, že lidský život je mnohem cennější než ‚oslavy‘ jakéhokoli výročí. V tomto smyslu oznamujeme zavedení klidu zbraní počínaje 00:00 v noci z 5. na 6. května. V čase, který do tohoto okamžiku zbývá, je realistické zajistit, aby klid zbraní nastal. Budeme jednat zrcadlově, počínaje tímto momentem,“ uvedl prezident.
„Nastal čas, aby ruští lídři podnikli skutečné kroky k ukončení své války, zejména vzhledem k tomu, že ruské ministerstvo obrany věří, že bez dobré vůle Ukrajiny nemůže v Moskvě uspořádat (vojenskou) přehlídku,“ uzavřel Zelenskyj v narážce na obavy Ruska z ukrajinského útoku na výroční akci v Moskvě.
Rusko chce příměří na oslavy 9. května
Ruské ministerstvo obrany předtím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května. Na druhý z těchto dnů připadá v zemi konec druhé světové války. Akce, která má v Rusku podobu oslav „vítězství Sovětského svazu“ v konfliktu, je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a zároveň propagandistickou akcí. Hrdost na porážku nacismu režim využívá k ospravedlňování právě i současné agrese proti Ukrajině.
Moskva „počítá s tím“, že Kyjev klid zbraní dodrží. Ministerstvo pohrozilo masivním vzdušným útokem na centrum Kyjeva, pokud by ukrajinská armáda ruské oslavy narušila. „Upozorňujeme civilní obyvatele Kyjeva a zaměstnance zahraničních diplomatických misí na nutnost včas opustit město,“ uvedlo ruské ministerstvo.
Podle ruské služby stanice BBC resort poukázal na dřívější vyjádření Zelenského na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, které interpretoval jako „hrozby úderem na Moskvu 9. května“. Podle veřejnoprávní stanice Suspilne Zelenskyj řekl, že se Rusko obává, že by se nad Rudým náměstím mohly během vojenské přehlídky proletět ukrajinské drony.
Poprvé za téměř dvě desetiletí a tedy i poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu se přehlídka 9. května na Rudém náměstí v Moskvě uskuteční bez vojenské techniky. Počet hostů se sníží na několik stovek místo obvyklých tisíců a přehlídka nepotrvá ani hodinu.
„V souladu s rozhodnutím nejvyššího velitele ozbrojených sil Ruské federace V. V. Putina je na 8. a 9. května 2026 vyhlášeno příměří na počest oslav vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce,“ uvedlo doslova ministerstvo obrany v Moskvě.
Použilo přitom termín, kterým Rusko označuje druhou světovou válku, respektive její část od napadení Sovětského svazu nacistickým Německem v červnu 1941 do konce války v květnu 1945. Toto pojetí se omezuje na sovětsko-německé boje a ignoruje první dva roky konfliktu, kdy byl SSSR de facto spojencem Německa a na rozpoutání války se po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop podílel.
Zelenskyj má krátké příměří ve světle každodenních útoků za nečestné
Putin minulý týden podle Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav vítězství ve druhé světové válce. Putin vyhlásil u příležitosti oslav 9. května také loni třídenní příměří, které nebylo dohodnuto s Kyjevem.
Zelenskyj minulý týden v reakci na informace o telefonátu mezi šéfy Bílého domu a Kremlu uvedl, že Kyjev požádá tým americké hlavy státu o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří.
Před svým pondělním večerním vyjádřením na sociálních sítích ukrajinský prezident podle serveru RBK-Ukrajina řekl, že ruský návrh na krátký klid zbraní působí ve světle každodenního zabíjení lidí nečestně a Moskva o dočasném příměří Kyjev oficiálně neinformovala. Zelenskyj už dříve uvedl, že Ukrajina, která se přes dvanáct let brání ruské agresi a pátým rokem její plnohodnotné podobě, navrhuje dlouhodobé příměří.
Ukrajina každou noc čelí útokům ruských dronů a střel na civilní cíle. Ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území, které směřují zejména na podniky důležité pro vedení války a její financování, jako jsou vojenské objekty či ropné rafinerie.
Naposledy bylo příměří v bojích vyhlášeno u příležitosti letošních pravoslavných Velikonoc, ale Kyjev i Moskva se navzájem vinily z jeho porušování.