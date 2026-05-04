Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, New Voice of Ukraine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil od půlnoci na středu 6. května klid zbraní, dobu trvání nestanovil. Ruské ministerstvo obrany před tím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, u příležitosti oslav konce druhé světové války. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina považuje lidský život za nesrovnatelně větší hodnotu než „oslavy“ jakéhokoli výročí, a vyzval ruské vedení, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.

Zelenskyj na síti X napsal, že Ukrajina nebyla ohledně zastavení bojů oficiálně oslovena. „Věříme, že lidský život je mnohem cennější než ‚oslavy‘ jakéhokoli výročí. V tomto smyslu oznamujeme zavedení klidu zbraní počínaje 00:00 v noci z 5. na 6. května. V čase, který do tohoto okamžiku zbývá, je realistické zajistit, aby klid zbraní nastal. Budeme jednat zrcadlově, počínaje tímto momentem,“ uvedl prezident.

„Nastal čas, aby ruští lídři podnikli skutečné kroky k ukončení své války, zejména vzhledem k tomu, že ruské ministerstvo obrany věří, že bez dobré vůle Ukrajiny nemůže v Moskvě uspořádat (vojenskou) přehlídku,“ uzavřel Zelenskyj v narážce na obavy Ruska z ukrajinského útoku na výroční akci v Moskvě.

Rusko chce příměří na oslavy 9. května

Ruské ministerstvo obrany předtím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května. Na druhý z těchto dnů připadá v zemi konec druhé světové války. Akce, která má v Rusku podobu oslav „vítězství Sovětského svazu“ v konfliktu, je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a zároveň propagandistickou akcí. Hrdost na porážku nacismu režim využívá k ospravedlňování právě i současné agrese proti Ukrajině.

Moskva „počítá s tím“, že Kyjev klid zbraní dodrží. Ministerstvo pohrozilo masivním vzdušným útokem na centrum Kyjeva, pokud by ukrajinská armáda ruské oslavy narušila. „Upozorňujeme civilní obyvatele Kyjeva a zaměstnance zahraničních diplomatických misí na nutnost včas opustit město,“ uvedlo ruské ministerstvo.

Podle ruské služby stanice BBC resort poukázal na dřívější vyjádření Zelenského na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, které interpretoval jako „hrozby úderem na Moskvu 9. května“. Podle veřejnoprávní stanice Suspilne Zelenskyj řekl, že se Rusko obává, že by se nad Rudým náměstím mohly během vojenské přehlídky proletět ukrajinské drony.

Vítězstvím nad nacismem Kreml ospravedlňuje válku proti Ukrajině
Přehlídka na Rudém náměstí

Poprvé za téměř dvě desetiletí a tedy i poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu se přehlídka 9. května na Rudém náměstí v Moskvě uskuteční bez vojenské techniky. Počet hostů se sníží na několik stovek místo obvyklých tisíců a přehlídka nepotrvá ani hodinu.

„V souladu s rozhodnutím nejvyššího velitele ozbrojených sil Ruské federace V. V. Putina je na 8. a 9. května 2026 vyhlášeno příměří na počest oslav vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce,“ uvedlo doslova ministerstvo obrany v Moskvě.

Použilo přitom termín, kterým Rusko označuje druhou světovou válku, respektive její část od napadení Sovětského svazu nacistickým Německem v červnu 1941 do konce války v květnu 1945. Toto pojetí se omezuje na sovětsko-německé boje a ignoruje první dva roky konfliktu, kdy byl SSSR de facto spojencem Německa a na rozpoutání války se po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop podílel.

Polsko přestalo existovat, oznámil Molotov. Před 80 lety obsadila Rudá armáda to, co Hitler dovolil
Vojenská přehlídka Rudé armády a Wehrmachtu v Brestu-Litevském

Zelenskyj má krátké příměří ve světle každodenních útoků za nečestné

Putin minulý týden podle Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav vítězství ve druhé světové válce. Putin vyhlásil u příležitosti oslav 9. května také loni třídenní příměří, které nebylo dohodnuto s Kyjevem.

Zelenskyj minulý týden v reakci na informace o telefonátu mezi šéfy Bílého domu a Kremlu uvedl, že Kyjev požádá tým americké hlavy státu o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří.

Před svým pondělním večerním vyjádřením na sociálních sítích ukrajinský prezident podle serveru RBK-Ukrajina řekl, že ruský návrh na krátký klid zbraní působí ve světle každodenního zabíjení lidí nečestně a Moskva o dočasném příměří Kyjev oficiálně neinformovala. Zelenskyj už dříve uvedl, že Ukrajina, která se přes dvanáct let brání ruské agresi a pátým rokem její plnohodnotné podobě, navrhuje dlouhodobé příměří.

Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května
Poškozená fasáda výškové budovy v Moskvě (4. května 2026)

Ukrajina každou noc čelí útokům ruských dronů a střel na civilní cíle. Ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území, které směřují zejména na podniky důležité pro vedení války a její financování, jako jsou vojenské objekty či ropné rafinerie.

Naposledy bylo příměří v bojích vyhlášeno u příležitosti letošních pravoslavných Velikonoc, ale Kyjev i Moskva se navzájem vinily z jeho porušování.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil od půlnoci na středu 6. května klid zbraní, dobu trvání nestanovil. Ruské ministerstvo obrany před tím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, u příležitosti oslav konce druhé světové války. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina považuje lidský život za nesrovnatelně větší hodnotu než „oslavy“ jakéhokoli výročí, a vyzval ruské vedení, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.
Emirátská protivzdušná obrana zasáhla proti íránským střelám

Íránský dron způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech a v důsledku útoku byli zraněni tři lidé s indickým občanstvím, uvedly úřady. Protivzdušná obrana zneškodnila tři střely vyslané z Íránu, čtvrtá střela dopadla do moře. Ministerstvo obrany SAE uvedlo, že se jednalo o střely s plochou dráhou letu. Resort později dodal, že zachytili také čtyři drony a dvanáct balistických raket. Podle AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily íránský útok na svém území.
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Před útoky na americké lodě pak opět varoval Trump.
V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který může až o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů v daném státě. Změnu volební mapy podpořili i voliči ve Virginii v referendu, které iniciovali demokraté. Mělo se jednat o poslední kapitoly v americkém souboji o volební okrsky v roce 2026. Nejvyšší soud USA však změnil znění zákona o volebních právech, což otevřelo další možnosti pro úpravu volebních obvodů.
Arménie chce do Evropy, EU potřebuje partnery v regionu, řekli Macron a Costa

Arménie si vybrala evropskou budoucnost, mír a rozhodla se zbavit ruského vlivu, prohlásil po summitu Evropského politického společenství (EPC) francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda Evropské rady António Costa po zasedání téměř pěti desítek lídrů v Jerevanu uvedl, že Evropa v zájmu své bezpečnosti musí spolupracovat s partnery ve všech regionech včetně jižního Kavkazu. Česko v Jerevanu zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO).
V centru Lipska vjel řidič auta do lidí, dva zabil a další zranil

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič automobilu do skupiny lidí. Informace o obětech a zraněných se zpočátku různily, policie ale později potvrdila, že dva lidé zemřeli a další utrpěli zranění. Jejich počet neupřesnila, městské úřady ale dříve uváděly zhruba dvacet zasažených. Policie také oznámila, že řidiče zadržela.
Falešné nabídky práce na TikToku slibují stovky eur denně. Z obětí lákají peníze i osobní údaje

Na TikToku se šíří videa s pracovními nabídkami, které slibují výdělek až 570 eur denně (zhruba 14 250 korun), za balení produktů z domova. Inzeráty lákají na flexibilní pracovní dobu i na to, že uchazeči nepotřebují žádné předchozí zkušenosti. Ve skutečnosti jsou ale falešné. Španělská civilní garda (Guardia Civil) a španělský Národní institut kybernetické bezpečnosti (INCIBE) serveru VerificaRTVE potvrdily, že jde o podvodné nabídky, které oběti přesměrovávají na španělská telefonní čísla na WhatsAppu. VerificaRTVE prověřila patnáct takových inzerátů, jež nabízely například balení gumiček do vlasů, bižuterie nebo ponožek.
Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

Tři pasažéři výletní lodi plující z Jižní Ameriky zemřeli, podle některých zpráv u jednoho z nich odborníci zjistili hantavirus. U dalších pěti osob existuje podezření na nákazu. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO), ohrožení široké veřejnosti podle ní zůstává na nízké úrovni. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
