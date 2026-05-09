Rusko slavilo Den vítezství přehlídkou bez pozemní techniky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlé vojenské defilé, letos však akce na Rudém náměstí byla „kvůli operační situaci“ bez pozemní vojenské techniky. Ruský vládce Vladimir Putin v projevu podle agentury TASS prohlásil, že ruští vojáci bojující na Ukrajině postupují, ačkoliv Ukrajince podporuje NATO.
Přehlídka začala krátce po 10:00 moskevského času (9:00 SELČ), kdy formace vojáků nesla ruskou vlajku, popsala agentura AFP. Na záběrech vysílaných ruskou státní agenturou RIA Novosti byl vidět na tribuně na Rudém náměstí Putin s několika světovými státníky, včetně běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, který je jedním z nejbližších spojenců Moskvy.
Šéf Kremlu pak vystoupil s projevem, ve kterém podle TASS prohlásil, že ruští vojáci bojující proti Ukrajině „čelí agresivní síle, kterou vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO.“ „A navzdory tomu naši hrdinové postupují vpřed,“ řekl. Ruské vojáky bojující na Ukrajině podle něj inspiruje generace vítězů z druhé světové války. „Pevně věřím, že naše věc je spravedlivá,“ uvedl dále podle AFP.
Po Putinově projevu bylo na Rudém náměstí promítnuto několik videí popisujících ruskou vojenskou techniku – bezpilotní systémy, válečné lodě i jaderné rakety, napsala ruská služba stanice BBC na svém webu. Na záběrech z Rudého náměstí pak bylo vidět pochodující vojáky z jednotlivých složek armády.
Na přehlídce, kterou Kreml obvykle využívá jako ukázku ruské vojenské síly a zdroj vlastenecké hrdosti, chyběla obvyklá kolona pozemní vojenské techniky. Její absenci už dříve oznámilo ministerstvo obrany a jako důvod uvedlo „operační situaci“. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.
Boje na Ukrajině jsou delší než v 2. světové válce
Rusko už pátým rokem vede válku proti sousední zemi a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. V pondělí Moskva oznámila na pátek a sobotu příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří. V pátek ale americký prezident Donald Trump oznámil klid zbraní platící od soboty do pondělí a toto příměří potvrdily Kyjev i Moskva.
Podle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové alespoň v Charkovské oblasti zatím panuje klid, ukrajinští vojáci podle ní dostali před půlnocí rozkaz, že mají zastavit palbu. Z okolí Kosťantynivky u fronty, která podle ní bývá aktivnější, však sdělila, že tam se „klid zbraní nedodržuje v pravém smyslu“.
„Hned ráno jsme slyšeli palbu ukrajinského dělostřelectva a zároveň i tento den se řada civilistů rozhodla využít pro evakuaci z města jako je Kosťantynivka. Máme potvrzeno, že jedno civilní auto zasáhl ruský FPV dron. V autě zemřel jeden muž a druhý byl silně popálen,“ řekla Stomatová. Dochází podle ní i k dalším útokům na civilní vozy.
Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle než sovětský boj ve druhé světové válce, píše The Moscow Times. Rusko pro sovětský boj proti nacistickému Německu používá termín Velká vlastenecká válka. Ta označuje část druhé světové války, která začala v červnu 1941 napadením Sovětského svazu Německem. Do té doby byly obě země fakticky spojenci na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov.
Válečné vítězství se v Rusku slaví o den později než v Evropě, protože v době podpisu německé kapitulace bylo v Berlíně 23 hodin večer, ale v Moskvě už byla hodina po půlnoci.