Rusko slavilo Den vítezství přehlídkou bez pozemní techniky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny


9. 5. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlé vojenské defilé, letos však akce na Rudém náměstí byla „kvůli operační situaci“ bez pozemní vojenské techniky. Ruský vládce Vladimir Putin v projevu podle agentury TASS prohlásil, že ruští vojáci bojující na Ukrajině postupují, ačkoliv Ukrajince podporuje NATO.

Přehlídka začala krátce po 10:00 moskevského času (9:00 SELČ), kdy formace vojáků nesla ruskou vlajku, popsala agentura AFP. Na záběrech vysílaných ruskou státní agenturou RIA Novosti byl vidět na tribuně na Rudém náměstí Putin s několika světovými státníky, včetně běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, který je jedním z nejbližších spojenců Moskvy.

Šéf Kremlu pak vystoupil s projevem, ve kterém podle TASS prohlásil, že ruští vojáci bojující proti Ukrajině „čelí agresivní síle, kterou vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO.“ „A navzdory tomu naši hrdinové postupují vpřed,“ řekl. Ruské vojáky bojující na Ukrajině podle něj inspiruje generace vítězů z druhé světové války. „Pevně věřím, že naše věc je spravedlivá,“ uvedl dále podle AFP.

Česko si připomnělo Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví


Po Putinově projevu bylo na Rudém náměstí promítnuto několik videí popisujících ruskou vojenskou techniku – bezpilotní systémy, válečné lodě i jaderné rakety, napsala ruská služba stanice BBC na svém webu. Na záběrech z Rudého náměstí pak bylo vidět pochodující vojáky z jednotlivých složek armády.

Na přehlídce, kterou Kreml obvykle využívá jako ukázku ruské vojenské síly a zdroj vlastenecké hrdosti, chyběla obvyklá kolona pozemní vojenské techniky. Její absenci už dříve oznámilo ministerstvo obrany a jako důvod uvedlo „operační situaci“. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.

Boje na Ukrajině jsou delší než v 2. světové válce

Rusko už pátým rokem vede válku proti sousední zemi a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko na nepřátelském území. V pondělí Moskva oznámila na pátek a sobotu příměří v bojích a v případě narušení svých oslav pohrozila masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu. Obě strany se poté vinily z porušování jednostranných příměří. V pátek ale americký prezident Donald Trump oznámil klid zbraní platící od soboty do pondělí a toto příměří potvrdily Kyjev i Moskva.

Podle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové alespoň v Charkovské oblasti zatím panuje klid, ukrajinští vojáci podle ní dostali před půlnocí rozkaz, že mají zastavit palbu. Z okolí Kosťantynivky u fronty, která podle ní bývá aktivnější, však sdělila, že tam se „klid zbraní nedodržuje v pravém smyslu“.

„Hned ráno jsme slyšeli palbu ukrajinského dělostřelectva a zároveň i tento den se řada civilistů rozhodla využít pro evakuaci z města jako je Kosťantynivka. Máme potvrzeno, že jedno civilní auto zasáhl ruský FPV dron. V autě zemřel jeden muž a druhý byl silně popálen,“ řekla Stomatová. Dochází podle ní i k dalším útokům na civilní vozy.

Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce


Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle než sovětský boj ve druhé světové válce, píše The Moscow Times. Rusko pro sovětský boj proti nacistickému Německu používá termín Velká vlastenecká válka. Ta označuje část druhé světové války, která začala v červnu 1941 napadením Sovětského svazu Německem. Do té doby byly obě země fakticky spojenci na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov.

Válečné vítězství se v Rusku slaví o den později než v Evropě, protože v době podpisu německé kapitulace bylo v Berlíně 23 hodin večer, ale v Moskvě už byla hodina po půlnoci.

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlé vojenské defilé, letos však akce na Rudém náměstí byla „kvůli operační situaci“ bez pozemní vojenské techniky. Ruský vládce Vladimir Putin v projevu podle agentury TASS prohlásil, že ruští vojáci bojující na Ukrajině postupují, ačkoliv Ukrajince podporuje NATO.
Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřeli dva lidé po ruských útocích, uvedly místní úřady. Není jasné, zda se útoky odehrály po vyhlášení příměří. Jeden člověk zahynul v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti.
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).
Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou má od 9. do 11. května platit třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně příměří potvrdil a později tak učinila i Moskva. Klid zbraní má zahrnovat také výměnu tisícovky zajatců na každé straně. Oznámení přišlo po vzájemných obviněních Kyjeva a Moskvy z porušování dřívějšího jednostranného příměří vyhlášeného Ruskem kvůli oslavám konce druhé světové války.
Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

Britská vládní Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999, píše agentura AFP. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická strana Plaid Cymru, která obsadila 43 z celkových 96 míst. Labouristům připadlo pouze devět mandátů. Zároveň podle stanice BBC protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage v místních volbách v Anglii dosud získala přes tisíc křesel a posiluje také Strana zelených. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká.
Soud ve Virginii zatrhl překreslení volebních okrsků

Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.
Video„Kuriozita do kuloárů druhé kategorie,“ říká ke sporu o summit NATO Landovský

Vláda Andreje Babiše (ANO) brzy splní závazek Aliance dát na obranu dvě procenta HDP, ideální by to bylo už v letos. V Interview ČT24 to uvedl budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, který chce zabránit „resortismu“. Na summit do Ankary by podle něj měl jet předseda vlády – zažil však i summity, kde se vystřídali prezident a premiér. Klíčový je národní konsenzus, míní Landovský. Spojenci podle něj spor vnímají jako „kuriozitu do kuloárů druhé kategorie“. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.
