Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Americký prezident Donald Trump přiletěl ve středu kolem 14:00 SELČ do Pekingu, informují agentury AP či AFP. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.

Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017 – za svého prvního působení v Bílém domě. BBC však připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a asijská země je nyní silnější a mnohem asertivnější.

Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem. Konflikt s Teheránem zesílil inflační tlaky v USA a prudce zvýšil riziko, že Trumpovi republikáni v doplňovacích listopadových volbách ztratí kontrolu nad jednou či dokonce oběma komorami Kongresu.

Nahrávám video
Zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová o nadcházející návštěvě prezidenta USA Donalda Trumpa v Číně
Zdroj: ČT24

Trumpa na cestě do Číny doprovází ministr zahraničí Marco Rubio a řada podnikatelů. Na Rubia přitom Peking v minulosti uvalil sankce, v úterý ale oznámil, že mu nebude bránit ve vstupu na území Číny. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle agentury AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.

Od summitu se podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové neočekává průlom. „Hlavním cílem je udržet stabilitu a křehké obchodní příměří,“ řekla s tím, že příměří potřebují obě strany. O tom, že dohody USA s Čínou nebude snadné dosáhnout, svědčí podle ní i to, že ještě ve středu se v jihokorejském Soulu na poslední chvíli sešly delegace Pekingu a Washingtonu, aby předjednaly konkrétní věci, které by prezidenti na summitu mohli oznámit.

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy
Prezident USA Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching při setkáni na summitu APEC 30. října 2025

Výběr redakce

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

10:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 5 hhodinami
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 18 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 22 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

včera v 14:54

Aktuálně z rubriky Svět

V senátu na Filipínách se po vstupu vojáků střílelo

Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), zazněla střelba. Informovala o tom agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Svědci slyšeli několik výstřelů.
14:42Aktualizovánopřed 7 mminutami

Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu

Americký prezident Donald Trump přiletěl ve středu kolem 14:00 SELČ do Pekingu, informují agentury AP či AFP. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.
před 12 mminutami

Summit NATO musí vyslat vzkaz o jednotě a připravenosti Aliance, řekl Nawrocki

Summit Severoatlantické aliance v Ankaře musí podle polského prezidenta Karola Nawrockého vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Důvěryhodné odstrašení přitom vyžaduje investice, řekl ve středu Nawrocki na úvod summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Summitu se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Do Bukurešti dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
před 50 mminutami

Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.
13:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vysoké ceny paliv ohrožují živobytí indonéských rybářů

Tisíce pestrobarevných lodí indonéských rybářů ještě donedávna vyrážely na několikaměsíční plavby do vod Tichého oceánu. Nedávné světové události je však přinutily zůstat v přístavech. Kvůli konfliktu na Blízkém východě totiž výrazně vzrostly ceny nafty, která plavidla pohání. Například v středojávské Juwaně mohlo vyplout jen asi čtyři sta z přibližně 1680 zakotvených lodí. Pro mnoho rybářů současná krize znamená velkou nejistotu. Najít práci na pevnině je bez předchozích zkušeností téměř nemožné. Někteří proto doufají v podporu ze strany státu.
před 3 hhodinami

Jako z Hitchcocka. Městečko u Ravenny zaplavili pávi

Italské letovisko Punta Marina u Jaderského moře čelí „invazi“ pávů. Místní obyvatelé si stěžují na hluk a znečištění, píší agentury AFP a DPA. Ptáci chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří Italové ale tvrdí, že více než pávi je obtěžuje zájem médií.
před 3 hhodinami

Nabídka ropy nepokryje poptávku, varuje IEA

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
před 4 hhodinami

Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba dvaceti bytech a dalších objektech v metropoli.
před 4 hhodinami
Načítání...