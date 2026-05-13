Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu

Americký prezident Donald Trump přiletěl ve středu kolem 14:00 SELČ do Pekingu, informují agentury AP či AFP. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.
Trump přiletěl do Číny jako první prezident USA po téměř deseti letech, naposledy tam byl také on, v listopadu 2017 – za svého prvního působení v Bílém domě. BBC však připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a asijská země je nyní silnější a mnohem asertivnější.
Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem. Konflikt s Teheránem zesílil inflační tlaky v USA a prudce zvýšil riziko, že Trumpovi republikáni v doplňovacích listopadových volbách ztratí kontrolu nad jednou či dokonce oběma komorami Kongresu.
Trumpa na cestě do Číny doprovází ministr zahraničí Marco Rubio a řada podnikatelů. Na Rubia přitom Peking v minulosti uvalil sankce, v úterý ale oznámil, že mu nebude bránit ve vstupu na území Číny. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle agentury AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.
Od summitu se podle zpravodajky ČT v Asii Barbory Šámalové neočekává průlom. „Hlavním cílem je udržet stabilitu a křehké obchodní příměří,“ řekla s tím, že příměří potřebují obě strany. O tom, že dohody USA s Čínou nebude snadné dosáhnout, svědčí podle ní i to, že ještě ve středu se v jihokorejském Soulu na poslední chvíli sešly delegace Pekingu a Washingtonu, aby předjednaly konkrétní věci, které by prezidenti na summitu mohli oznámit.