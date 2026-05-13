Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na jednání do Pekingu, přestože se na něj vztahují čínské sankce. Rubio zřejmě může vstoupit do asijské země jen díky tomu, že čínské úřady loni změnily přepis jeho jména výměnou jednoho znaku. Píše to agentura AFP.
Rubio se v době, kdy byl ještě senátorem, zasazoval o posílení lidských práv v Číně. Ta něj kvůli tomu dvakrát uvalila sankce. Jde o taktiku, kterou proti svým protivníkům zpravidla používají právě Spojené státy.
Peking v úterý oznámil, že nebude šéfovi diplomacie USA bránit ve vstupu na své území. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl podle AFP mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.
Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal ministerského úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem reprezentujícím „lu“.
Dva nejmenovaní diplomaté řekli, že se domnívají, že pro Peking šlo o způsob, jak se vyhnout uplatňování sankcí proti Rubiovi, který pod původním přepisem svého příjmení měl vstup do země zakázaný. Zástupce amerického ministerstva zahraničí potvrdil jen to, že ministr s Trumpem cestuje.
Změny jsme si nevšimli, zní z Číny
Na otázku ohledně jazykové změny z loňského roku mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning podle státních médií odpověděla, že si jí „nevšimla, ale prozkoumá ji“. Dodala, že důležitější je Rubiovo jméno v angličtině, napsal deník Guardian.
Není neobvyklé, že západní osobnosti mají více než jeden zápis svých jmen v čínštině. Proces překladu západních jmen do čínských znaků není vždy standardizován, podotkl Guardian. Sám Trump má také dvě čínská „jména“. Peking a státní média mu říkají Tche-lang-pchu, ale často je také označován jako čchuan-pchu, což je mírně odlišný přepis.
Syn kubánských emigrantů Rubio je znám svým odporem vůči komunismu. V minulosti byl hlavním autorem zákona, na základě kterého USA zavedly dalekosáhlé sankce na Čínu kvůli využívání nucené práce Ujgurů, což je utlačovaná muslimská menšina. Peking tato obvinění odmítá. Rubio rovněž kritizoval postup asijské mocnosti vůči Hongkongu.
Před svým schvalováním do funkce šéfa americké diplomacie se v projevu v Senátu zaměřil právě na Čínu, kterou označil za „bezprecedentního protivníka“. Nicméně od nástupu do ministerského úřadu Rubio podporuje Trumpa, který o svém čínském protějšku Si Ťin-pchingovi mluví jako o příteli a který se zaměřil na budování obchodních vztahů na úkor lidských práv, píše AFP.
Loni ale šéf americké diplomacie potěšil Tchaj-wan, když řekl, že Trumpova administrativa nebude vyjednávat o budoucnosti tohoto demokraticky spravovaného ostrova ve snaze zajistit si obchodní dohodu s Pekingem. Peking považuje Tchaj-wan za součást svého území.