Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Horizont ČT24: Přibývá ruských vojáků, kteří se dobrovolně vzdávají ukrajinské armádě
Zdroj: ČT24

Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, tvrdí, že přibývá ruských vojáků, kteří se dobrovolně vzdávají ukrajinské armádě. Někteří z nich se prý dokonce chtějí přidat do řad ukrajinské armády.

Když Rusko vtrhlo na Ukrajinu před více než čtyřmi lety, bylo jim patnáct. O několik let později pak bojovali na straně invazní armády. „U prvních deseti, které jsem zabil, mi to bylo líto – měli přece matku a otce. Ale později jsem už neměl zábrany,“ řekl bývalý ruský voják Arťom.

Někteří z ruských vojáků se dobrovolně vzdali ukrajinské armádě, za kterou se rozhodli bojovat. Teď i spolu s civilisty z Ruska prochází vojenským výcvikem. „Měl jsem plán. Dron shodil vysílačku a ukrajinskou uniformu. Díky vysílačce a souřadnicím Ukrajinců jsem se k nim mohl dostat,“ popsal svou dezerci Arťom.

Zóna ČT24: Ukrajinská armáda rekrutuje vězně a láká i dezertéry
Ukrajinský voják na hlídce v Avdijivce

Devatenáctiletý Jevgenij tvrdí, že s ukrajinskými obránci byl v kontaktu mnohem dřív. Aby mohl uprchnout ze své pozice na frontě, zastřelil dva ruské vojáky. „V šestnácti letech mi došlo, že musím udělat něco konkrétního. Tehdy jsem začal sdílet informace o tom, kde se nacházejí ruští vojáci a vozidla, a také informace o vojenské technice,“ sdělil Jevgenij.

K zajetí Rusů jsou používány létající i pozemní drony

Ukrajinská armáda nejen v boji a logistice využívá bezpilotní letouny k zajetí ruských vojáků. Ke klasickým strojům ve vzduchu se za poslední rok přidávají i pozemní drony. Je to zároveň přesně měsíc od zprávy, kdy Kyjev tvrdil, že dobyl ruské pozice pomocí bezpilotní techniky a bez účasti pěchoty.

Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský pozemní robotický systém

„Do nejnebezpečnějších zón se místo vojáka vypravil robot. Jsou to špičkové technologie na ochranu toho nejcennějšího – lidského života,“ informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Jde nejen o civilisty, ale i vojáky. Z Moskvy mezitím zní, že se Kreml teď soustřeďuje na ukončení války. Podle deníku The Financial Times navzdory pomalému postupu ruských sil se ruský vládce Vladimir Putin spoléhá na vyčerpání ukrajinské armády a postupné rozšiřování podmínek případného příměří. Politická jednání o trvalém míru s účastí Spojených států přitom v minulých měsících ztroskotala.

Výběr redakce

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

před 5 mminutami
Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 42 mminutami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 8 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Bytová nouze se stále více dotýká dětí

VideoBytová nouze se stále více dotýká dětí

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

ŽivěČína a USA se mohou kvůli Tchaj-wanu dostat do střetu, varoval Si Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho oficiální návštěvě Číny. Jednání, které chtějí věnovat především snaze o zlepšení obchodních vztahů, předcházela ceremonie před prezidentským palácem spojená s přehlídkou armádních jednotek. Podle tiskových agentur Si na úvod jednání s Trumpem prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Dodal, že stabilita vztahů obou velmocí je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve.
03:34AktualizovánoPrávě teď

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, tvrdí, že přibývá ruských vojáků, kteří se dobrovolně vzdávají ukrajinské armádě. Někteří z nich se prý dokonce chtějí přidat do řad ukrajinské armády.
před 5 mminutami

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Ruský postup na ukrajinském bojišti se zpomaluje, a proto se Moskva snaží vykreslit své vojenské „úspěchy“ pomocí AI videí, uvedl Institut pro studium války (ISW). Kyjev zároveň tvrdí, že na frontě přebral iniciativu – podle analytika Jana Kofroně je však předčasné o takové situaci mluvit. Větším postupům na frontě pak dle experta Jana Šíra neprospívá stávající podoba bojiště, kde se v řadě úseků nachází i deset kilometrů hluboká „kill zóna“.
před 42 mminutami

Kyjev čelí masivnímu útoku ruských dronů a střel, uvádí činitelé

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, uvedli místní činitelé. Zasaženo podle nich bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony země napadené Ruskem, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti.
před 1 hhodinou

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Parlamentní většina podporující izraelského premiéra Benjamina Netanjahua předložila návrh zákona o rozpuštění Knesetu (izraelského parlamentu), který otevírá cestu k předčasným volbám, uvedla Netanjahuova strana Likud. Podle serveru The Times of Israel (ToI) jsou pod návrhem podepsány všechny koaliční strany a předběžné hlasování se uskuteční nejdříve příští pondělí, podle agentury AFP však zřejmě až příští středu. Návrh je podle ToI snahou koaliční vlády o kontrolu nad legislativním procesem.
před 8 hhodinami

VideoPadesát let po operaci v Entebbe o ní vychází česky kniha Ida Netanjahua

Jonatan Netanjahu velel coby třicetiletý podplukovník riskantní operaci, při níž v roce 1976 elitní izraelské komando Sajeret Matkal zachránilo 102 ze 106 židovských rukojmí z ugandského letiště v Entebbe, kde zároveň zlikvidovalo všech sedm palestinských a německých teroristů, kteří je unesli. Sám při tom přišel o život. O svém bratru Jonatanovi napsal izraelský veterán a spisovatel Ido Netanjahu knihu, která nyní vychází v češtině pod názvem Joniho poslední bitva. S nejmladším z bratrů Netanjahuových, který v knize slavnou operaci popisuje díky desítkám sesbíraných svědectví minutu po minutě, mluvil pro Horizont ČT24 Jakub Szántó.
před 8 hhodinami

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky prezidenta Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si přál.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

Rusko ve středu vyslalo proti Ukrajině přinejmenším osm set dronů. Zabily šest lidí, desítky dalších zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety a střely. Útoky ruských dronů na Zakarpatskou oblast Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina, odsoudilo Maďarsko. Ukrajina podle slovenské policie kvůli masivnímu celodennímu náletu asi na dvě hodiny uzavřela hraniční přechody se Slovenskem.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...