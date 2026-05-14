Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, tvrdí, že přibývá ruských vojáků, kteří se dobrovolně vzdávají ukrajinské armádě. Někteří z nich se prý dokonce chtějí přidat do řad ukrajinské armády.
Když Rusko vtrhlo na Ukrajinu před více než čtyřmi lety, bylo jim patnáct. O několik let později pak bojovali na straně invazní armády. „U prvních deseti, které jsem zabil, mi to bylo líto – měli přece matku a otce. Ale později jsem už neměl zábrany,“ řekl bývalý ruský voják Arťom.
Někteří z ruských vojáků se dobrovolně vzdali ukrajinské armádě, za kterou se rozhodli bojovat. Teď i spolu s civilisty z Ruska prochází vojenským výcvikem. „Měl jsem plán. Dron shodil vysílačku a ukrajinskou uniformu. Díky vysílačce a souřadnicím Ukrajinců jsem se k nim mohl dostat,“ popsal svou dezerci Arťom.
Devatenáctiletý Jevgenij tvrdí, že s ukrajinskými obránci byl v kontaktu mnohem dřív. Aby mohl uprchnout ze své pozice na frontě, zastřelil dva ruské vojáky. „V šestnácti letech mi došlo, že musím udělat něco konkrétního. Tehdy jsem začal sdílet informace o tom, kde se nacházejí ruští vojáci a vozidla, a také informace o vojenské technice,“ sdělil Jevgenij.
K zajetí Rusů jsou používány létající i pozemní drony
Ukrajinská armáda nejen v boji a logistice využívá bezpilotní letouny k zajetí ruských vojáků. Ke klasickým strojům ve vzduchu se za poslední rok přidávají i pozemní drony. Je to zároveň přesně měsíc od zprávy, kdy Kyjev tvrdil, že dobyl ruské pozice pomocí bezpilotní techniky a bez účasti pěchoty.
„Do nejnebezpečnějších zón se místo vojáka vypravil robot. Jsou to špičkové technologie na ochranu toho nejcennějšího – lidského života,“ informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Jde nejen o civilisty, ale i vojáky. Z Moskvy mezitím zní, že se Kreml teď soustřeďuje na ukončení války. Podle deníku The Financial Times navzdory pomalému postupu ruských sil se ruský vládce Vladimir Putin spoléhá na vyčerpání ukrajinské armády a postupné rozšiřování podmínek případného příměří. Politická jednání o trvalém míru s účastí Spojených států přitom v minulých měsících ztroskotala.
