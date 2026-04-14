Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj

Ukrajincům se nedávno poprvé podařilo dobýt pozice ruských okupantů výhradně za použití dronů a pozemních robotických systémů, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Okupanti se vzdali a operace proběhla bez nasazení pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ uvedl na síti X. Tento údajný milník navazuje na další nedávné příklady bezpilotních technologií pomáhajících v komplexních bojových situacích, píše web United24media.com.
„Budoucnost je již na frontě – a Ukrajina ji buduje,“ začal Zelenskyj příspěvek, v němž informoval o úspěchu ukrajinské armády. „Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmije, Protector, Volja a naše další pozemní robotické systémy již za pouhé tři měsíce provedly na frontě více než 22 tisíc misí,“ představil některé roboty, které Ukrajinci využívají na frontě čím dál častěji.
Web United24media.com připomněl, že náčelník generálního štábu Oleksandr Syrskyj rovněž nedávno informoval o významném nárůstu využívání těchto technologií. Podle Syrského robotické komplexy v březnu vykonaly o padesát procent více úkolů ve srovnání s předchozím měsícem.
Do března 2026 ukrajinské ozbrojené síly výrazně rozšířily využívání pozemních robotických systémů a jen v tomto měsíci splnily více než devět tisíc misí, píše web.
Roboti byli podle United24media.com využíváni především pro kritickou logistickou podporu, jako je dodávka munice a evakuace zraněných vojáků, přičemž počet jednotek využívajících tuto technologii vzrostl z 67 na konci roku 2025 na 167 na jaře roku 2026. Zelenskyj připomněl, že nasazování těchto systémů chrání životy vojáků, místo kterých plní úkoly v nebezpečných oblastech.
V dalších příspěvcích na X se Zelenskyj pochlubil také vzdušnými či námořními dronovými systémy své země. „Nejedná se pouze o vývoj, ale o skutečnou sílu, která je již v akci,“ zdůraznil prezident. Podotkl také, že „Ukrajina disponuje vlastními raketovými zbraněmi dlouhého doletu“.
Zelenskyj uvedl, že Ukrajina vyrábí miliony FPV dronů ročně. „Všichni vidí historický dolet našich dronů – údery 1750 kilometrů od našich hranic. Bude jich víc. A nejde tu o rekordy – jde o spravedlnost, která najde zlo kdekoli na světě,“ deklaroval prezident.
„Když se mluví o bezpečnosti v Hormuzském průlivu, jde často o teoretickou diskusi. Ti, kdo o tom mluví, sami takové operace neprovedli. Ukrajinci ano. Bojovali jsme s nepřátelskou flotilou, leteckými údery a námořními minami – prošli jsme si tím vším. A pokud nám partneři nabídnou spolupráci na rovnocenné úrovni, Ukrajina může pomoci,“ vztáhl Zelenskyj ukrajinské zkušenosti k současné situaci na Blízkém východě.