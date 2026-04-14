Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj


Zdroj: X/Volodymyr Zelenskyj, United24media.com

Ukrajincům se nedávno poprvé podařilo dobýt pozice ruských okupantů výhradně za použití dronů a pozemních robotických systémů, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Okupanti se vzdali a operace proběhla bez nasazení pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ uvedl na síti X. Tento údajný milník navazuje na další nedávné příklady bezpilotních technologií pomáhajících v komplexních bojových situacích, píše web United24media.com.

„Budoucnost je již na frontě – a Ukrajina ji buduje,“ začal Zelenskyj příspěvek, v němž informoval o úspěchu ukrajinské armády. „Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmije, Protector, Volja a naše další pozemní robotické systémy již za pouhé tři měsíce provedly na frontě více než 22 tisíc misí,“ představil některé roboty, které Ukrajinci využívají na frontě čím dál častěji.

Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní
Ukrajinský voják se po vzájemné výměně zajatců s Ruskem vrací do vlasti

Web United24media.com připomněl, že náčelník generálního štábu Oleksandr Syrskyj rovněž nedávno informoval o významném nárůstu využívání těchto technologií. Podle Syrského robotické komplexy v březnu vykonaly o padesát procent více úkolů ve srovnání s předchozím měsícem.

Do března 2026 ukrajinské ozbrojené síly výrazně rozšířily využívání pozemních robotických systémů a jen v tomto měsíci splnily více než devět tisíc misí, píše web.

Ukrajinský pozemní robotický systém
Zdroj: X/Volodymyr Zelenskyj

Roboti byli podle United24media.com využíváni především pro kritickou logistickou podporu, jako je dodávka munice a evakuace zraněných vojáků, přičemž počet jednotek využívajících tuto technologii vzrostl z 67 na konci roku 2025 na 167 na jaře roku 2026. Zelenskyj připomněl, že nasazování těchto systémů chrání životy vojáků, místo kterých plní úkoly v nebezpečných oblastech.

V dalších příspěvcích na X se Zelenskyj pochlubil také vzdušnými či námořními dronovými systémy své země. „Nejedná se pouze o vývoj, ale o skutečnou sílu, která je již v akci,“ zdůraznil prezident. Podotkl také, že „Ukrajina disponuje vlastními raketovými zbraněmi dlouhého doletu“.

Volodymyr Zelenskyj v továrně na zbraňové systémy
Zdroj: X/Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj uvedl, že Ukrajina vyrábí miliony FPV dronů ročně. „Všichni vidí historický dolet našich dronů – údery 1750 kilometrů od našich hranic. Bude jich víc. A nejde tu o rekordy – jde o spravedlnost, která najde zlo kdekoli na světě,“ deklaroval prezident.

Ukrajinská námořní technologie
Zdroj: X/Volodymyr Zelenskyj

„Když se mluví o bezpečnosti v Hormuzském průlivu, jde často o teoretickou diskusi. Ti, kdo o tom mluví, sami takové operace neprovedli. Ukrajinci ano. Bojovali jsme s nepřátelskou flotilou, leteckými údery a námořními minami – prošli jsme si tím vším. A pokud nám partneři nabídnou spolupráci na rovnocenné úrovni, Ukrajina může pomoci,“ vztáhl Zelenskyj ukrajinské zkušenosti k současné situaci na Blízkém východě.

Ukrajina tvrdí, že zasáhla vlajkovou loď ruské Černomořské floty
Fregata Admiral Makarov na snímku z října 2018

Výběr redakce

Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

před 17 mminutami
Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

před 54 mminutami
Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

před 1 hhodinou
Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj

před 1 hhodinou
EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

před 2 hhodinami
Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

07:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

01:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

02:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Pro Magyara bude těžké naplnit sliby, říká Petříček. Dle Kotena se může stát kopií Orbána

„Péter Magyar možná v budoucnu může být určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory,“ prohlásil v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle bývalého ministra zahraničí a současného poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka je otázkou, jak předseda vítězné strany Tisza dostojí velkým očekáváním. Debaty moderované Terezou Řezníčkovou se účastnili také exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a někdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
před 7 mminutami

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu.
před 54 mminutami

Část Poláků chce silnici propojující české a ukrajinské hranice

Polští silničáři pokračují v rychlé výstavbě dálnic. Aktuálně už je v zemi otevřených na pět a půl tisíce kilometrů rychlostních komunikací – před pěti lety to bylo přibližně o tisíc kilometrů méně. Lidé především na jihu země ale už nyní horují za další komunikaci. Přejí si novou silnici, která by propojila české a ukrajinské hranice.
06:30Aktualizovánopřed 59 mminutami

Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

Neznámí pachatelé na hlavním nádraží v Gelsenkirchenu na západě Německa přeřízli kabel, čímž způsobili komplikace v železniční dopravě v širším regionu, informovala agentura DPA. Podle policie nelze vyloučit, že šlo o sabotážní akci.
Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

Liberální strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondělních doplňovacích volbách zajistila parlamentní většinu, kterou dosud neměla. V noci na úterý o tom informovala agentura AP. Ta poznamenala, že liberálové nyní budou moci schvalovat zákony bez podpory opozičních stran.
Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

Americký viceprezident JD Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v rozhovoru se stanicí Fox News. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb.
Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na úterý prohlásil americký viceprezident JD Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.
Načítání...