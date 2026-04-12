Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní


12. 4. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast.

Ruský dron zasáhl v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny sanitku a zranil tři zdravotníky. Nejsou v ohrožení života, informoval ráno náčelník oblastní správy Oleh Hryhorov.

„K sedmé hodině ranní (06:00 SELČ) bylo zaznamenáno 2299 případů porušení příměří. Konkrétně šlo o 28 nepřátelských útočných akcí, 479 nepřátelských ostřelování, 747 útoků kamikadze dronů typu Lancet a Molnija a 1045 útoků drony FPV. Nebyly zaznamenány žádné útoky raketami, naváděnými leteckými pumami ani bezpilotními letouny typu Šáhed,“ uvedl v neděli ukrajinský generální štáb.

Ruské síly klid zbraní přísně dodržovaly, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Obvinilo ukrajinské jednotky ze tří nočních útoků na ruské pozice u Pokrovska, jakož i útoků na dalších úsecích fronty v Dněpropetrovské, Sumské a Doněcké oblasti. Celkem Rusové během příměří zaznamenali 1971 porušení klidu zbraní ukrajinskými vojsky, dodalo ministerstvo.

Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině
Následky ruského útoku v Oděse (11. dubna 2026)

Vražda zajatých Ukrajinců

Ruští vojáci v Charkovské oblasti zajali a pak zastřelili čtyři vojáky, uvedl v noci ukrajinský portál DeepState, pokládaný za blízký ukrajinské armádě. Server BBC News poznamenal, že nebyl s to ověřit pravost zveřejněného videa. Ruská strana se k obvinění nevyjádřila, v minulosti ruské ministerstvo obrany ignorovalo nařčení z páchání válečných zločinů či z porušování Ženevské úmluvy, dodal server.

Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc má platit 32 hodin, od sobotních 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ). Ukrajinská armáda v sobotu večer oznámila, že zaznamenala 469 případů, kdy Rusko klid zbraní porušilo. Během soboty ruská vojska zabila tři civilisty a dalších 28 zranila v Doněcké a Chersonské oblasti, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady.

Oficiálně ale klid zbraní zatím zrušen nebyl. Podle dřívějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by mohl být prodloužen i na dobu po Velikonocích. K tomu se ale Moskva zatím nevyjádřila.

Načítání...

Výběr redakce

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast.
09:13Aktualizovánopřed 21 mminutami

Maďaři si volí parlament. Orbán i Magyar mluvili o vítězství

O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách v neděli ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.
06:00Aktualizovánopřed 22 mminutami

Izrael zničil „připravený“ raketomet v Libanonu

Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla raketomet na jihu Libanonu, který byl připravený k odpalu směrem na židovský stát. Uvedla to stanice BBC. Nejnovější údery židovského státu si podle al-Džazíry vyžádaly mrtvé, teroristické hnutí Hizballáh poslalo drony na sever Izraele. Stále není jasné, zda se dočasné příměří mezi USA a Íránem vztahuje i na Libanon. Sobotní jednání v Pákistánu navíc selhala.
08:29Aktualizovánopřed 57 mminutami

Rozhovory mezi Íránem a USA skončily bez dohody, oznámil Vance

Rozhovory s Íránem v Islámábádu skončily po 21 hodinách bez dohody. Oznámil to americký viceprezident JD Vance, který byl v čele delegace USA v pákistánské metropoli. Washington tam s Teheránem jednal o urovnání vzájemného konfliktu. Vance se podle agentury AFP vrací poté, co Íránu předložil „konečnou a nejlepší možnou nabídku“. Podle něj se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Pákistán vyzval k dodržování příměří.
04:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoFalešná videa v maďarské kampani bavila i děsila

V Maďarsku se před volbami šířila videa vytvořená umělou inteligencí. Falešné nahrávky mají pobavit, dojmout, znejistit i vyvolat obavy. Fidesz premiéra Viktora Orbána straší Bruselem či Ukrajinou, opozice vytáhla třeba nízké důchody. Dlouho bylo tématem i možné kompromitující video na lídra opoziční Tiszy Pétera Magyara. Z TikToku zmizely v poslední době desítky falešných účtů politiků – včetně videí, které zhlédly tisíce lidí.
před 4 hhodinami

Nejméně 30 mrtvých si vyžádala tlačenice v haitské pevnosti Citadelle Laferrière

Nejméně 30 lidí zemřelo při sobotní tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Podle agentury AP to oznámily místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP patří památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.
05:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Jednání Američanů s Íránci má i přes „neshody“ pokračovat, tvrdí Teherán

V Islámábádu skončilo další kolo mírových rozhovorů mezi Íránem, USA a Pákistánem. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že američtí zástupci s íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu. Americký viceprezident JD Vance i delegace z Teheránu předtím hovořili s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Nejmenovaný americký činitel podle agentury Reuters popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Íránské revoluční gardy hrozí reakcí na vojenská plavidla v Hormuzu

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se „setkal se silnou odpovědí". V noci na neděli to napsala agentura Reuters. Ozbrojené síly USA v sobotu oznámily, že Hormuzským průlivem propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Před dalšími kroky směrem ke zbrojení Íránu naopak varoval prezident USA Donald Trump, Čína se dle něj nemá pokoušet o zbrojní dodávky Teheránu.
před 9 hhodinami
Načítání...