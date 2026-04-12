Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast.
Ruský dron zasáhl v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny sanitku a zranil tři zdravotníky. Nejsou v ohrožení života, informoval ráno náčelník oblastní správy Oleh Hryhorov.
„K sedmé hodině ranní (06:00 SELČ) bylo zaznamenáno 2299 případů porušení příměří. Konkrétně šlo o 28 nepřátelských útočných akcí, 479 nepřátelských ostřelování, 747 útoků kamikadze dronů typu Lancet a Molnija a 1045 útoků drony FPV. Nebyly zaznamenány žádné útoky raketami, naváděnými leteckými pumami ani bezpilotními letouny typu Šáhed,“ uvedl v neděli ukrajinský generální štáb.
Ruské síly klid zbraní přísně dodržovaly, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Obvinilo ukrajinské jednotky ze tří nočních útoků na ruské pozice u Pokrovska, jakož i útoků na dalších úsecích fronty v Dněpropetrovské, Sumské a Doněcké oblasti. Celkem Rusové během příměří zaznamenali 1971 porušení klidu zbraní ukrajinskými vojsky, dodalo ministerstvo.
Vražda zajatých Ukrajinců
Ruští vojáci v Charkovské oblasti zajali a pak zastřelili čtyři vojáky, uvedl v noci ukrajinský portál DeepState, pokládaný za blízký ukrajinské armádě. Server BBC News poznamenal, že nebyl s to ověřit pravost zveřejněného videa. Ruská strana se k obvinění nevyjádřila, v minulosti ruské ministerstvo obrany ignorovalo nařčení z páchání válečných zločinů či z porušování Ženevské úmluvy, dodal server.
Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc má platit 32 hodin, od sobotních 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ). Ukrajinská armáda v sobotu večer oznámila, že zaznamenala 469 případů, kdy Rusko klid zbraní porušilo. Během soboty ruská vojska zabila tři civilisty a dalších 28 zranila v Doněcké a Chersonské oblasti, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady.
Oficiálně ale klid zbraní zatím zrušen nebyl. Podle dřívějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by mohl být prodloužen i na dobu po Velikonocích. K tomu se ale Moskva zatím nevyjádřila.
Načítání...