Ukrajina tvrdí, že zasáhla vlajkovou loď ruské Černomořské floty


před 1 hhodinou|Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, New Voice of Ukraine/Novoje vremja, Defense Express, Kyiv Independent, Ukrinform, Militarnyi, Unian, Euromaidan Press, ČT24, Mediazona

Ukrajina pokračuje v útocích na plavidla ruského Černomořského loďstva. Tento týden uvedla, že zasáhla fregatu Admiral Makarov, která je jeho vlajkovou lodí. Kyjev dále tvrdí, že se mu podařilo vyřadit z provozu poslední železniční trajekt, který skrz Kerčský průliv zásoboval ruské síly na okupovaném Krymu.

Zásah ruské fregaty v přístavu Novorossijsk v ruském Krasnodarském kraji potvrdil tento týden ukrajinský generální štáb. Ukrajinské dronové síly uvedly, že jde konkrétně o loď Admiral Makarov, z které Rusko odpaluje na Ukrajinu střely s plochou dráhou letu Kalibr.

Míra poškození lodi není zcela jasná. Některé zdroje tvrdí, že byl zasažen přímo odpalovací systém pro střely Kalibr, jiné píší, že loď sice utrpěla dva zásahy, z toho jeden v blízkosti odpalovacího zařízení, ale že škody nejsou kritické.

Další zdroje dokonce tvrdí, že byla zasažena jiná ruská fregata, a to Admiral Essen, na kterou ukrajinské drony zaútočily už v březnu, kdy ji podle analytiků výrazně poškodily. Většina médií ale uvádí, že zásah z tohoto týdne se týká lodi Admiral Makarov.

Rusům ubývá plavidel pro odpalování střel Kalibr

Součástí Černomořské floty jsou tři fregaty schopné nést střely Kalibr. Kromě zmíněných dvou jde ještě o fregatu Admiral Grigorovič, která je ale od roku 2021 ve Středozemním moři, odkud se kvůli uzavření Bosporské úžiny pro válečné lodě nemůže vrátit.

Podle ukrajinského webu Defence Express tak byl Admiral Makarov dosud poslední ruskou fregatou v Černém moři, z které mohla Moskva střely Kalibr odpalovat.

Kromě ní může Rusko střely Kalibr vysílat v Černém moři ještě ze dvou nebo tří menších lodí (korvet) a dvou ponorek, z nichž jedna je ale zřejmě mimo provoz po útoku ukrajinského dronu, uvádějí ukrajinská média a experti.

Rusko sice podle Kyjeva útočí střelami Kalibr méně často než dříve a ukrajinská protivzdušná obrana většinu z nich sestřelí. Moskva je ale pořád používá v rámci kombinovaných úderů s cílem ukrajinskou obranu zahltit.

Ilustrační snímek

„Náhradní“ křižník Moskva

Právě Admirál Makarov je také podle dostupných informací současnou vlajkovou lodí ruské Černomořské floty, píše stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).

Vlajková loď je vedoucím plavidlem celé floty (loďstva), nese velitelskou vlajku a slouží jako velitelství loďstva, které komunikuje s dalšími složkami ozbrojených sil státu. Působí na ní proto také styční důstojníci z jednotlivých dílčích útvarů loďstva (flotil) či dalších složek ozbrojených sil, vysvětila RFE/RL.

Admirál Makarov převzal tuto funkci po raketovém křižníku Moskva, který se potopil v dubnu 2022 poté, co ho zasáhly ukrajinské námořní drony. Šlo o největší válečnou ztrátu Ruska na moři od druhé světové války.

Rusko původně nepřiznalo, že křižník potopili Ukrajinci. Tvrdilo, že na lodi došlo k výbuchu munice a že se celou posádku podařilo včas evakuovat.

Teprve letos v lednu ruský soud uznal, že křižník zničily ukrajinské námořní drony, napsal ruský opoziční web Mediazona s tím, že oznámení z webu soudu po publikaci rychle zmizelo. Podle Mediazony soud dále přiznal, že útok nepřežily dvě desítky námořníků, další více než dvě desítky utrpěly zranění a osm se stále pohřešuje.

Ruský křižník Moskva

Odchod ruského loďstva z Krymu

V Novorossijsku, kde byl Admirál Makarov zasažen, sídlí ruská Černomořská flota od roku 2024. Přesunula tam své velení poté, co ji ukrajinské útoky vyhnaly z její původní hlavní základny v Sevastopolu na okupovaném ukrajinském Krymu.

Ukrajincům se doposud zřejmě podařilo dostat mimo provoz zhruba třetinu ruské Černomořské floty. „Vypadá to, že 28 procent Černomořského loďstva již bylo zničeno, vyřazeno z provozu,“ uvedl koncem března ukrajinský námořní expert a publicista Volodymyr Zablockyj.

V Sevastopolu Rusové nechávají už jen ty válečné lodě, které jsou mimo provoz nebo nejsou bojeschopné, řekl loni v létě mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk. Okupanti podle něj vysílají ze Sevastopolu na moře pouze bojové čluny, jejichž cílem je primárně hlídkovat a čelit sabotážím.

I ze svého nového centra v Novorossijsku vyplouvají lodě Černomořské floty na bojové mise kvůli ukrajinským útokům spíše zřídka, uvádějí analytici oslovení stanicí RFE/RL. Jde podle nich primárně o plavidla, která odpalují rakety Kalibr na Ukrajinu a pak se hned vracejí zpět.

Letos v únoru šla v Sevastopolu k zemi i budova bývalého velitelství Černomořské floty, kterou v září 2023 výrazně poškodil ukrajinský raketový útok.

HUR: Rusko přišlo o poslední železniční trajekt v Kerčském průlivu

Zásobování ruských sil na okupovaném Krymu z ruské pevniny navíc zřejmě zkomplikoval další ukrajinský zásah.

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) tvrdí, že úspěšný dronový útok vyřadil tento týden z provozu železniční trajekt Slavjanin. Šlo podle ní o poslední plavidlo tohoto druhu, které operovalo v Kerčském průlivu mezi Krymem a ruskou pevninou a zásobovalo ruskou armádu na okupovaném ukrajinském poloostrově.

HUR uvedla, že plavidlo dostalo zásah už v polovině března, kdy se terčem útoku stal i další trajekt Avangard. Zatímco Avangard zůstal mimo provoz už po tomto březnovém útoku, Slavjanin byl tehdy jen poškozen a dále fungoval až do nynějšího úderu, tvrdí HUR.

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Ruské úřady v pátek téměř úplně zablokovaly komunikační platformu Telegram. Úroveň anomálií, svědčící o blokování telegramu, k ránu dosáhla 95 procent, informoval server Agentstvo. Ruské úřady podle portálu nyní blokují Telegram dokonce přísněji než západní aplikace pro zasílání zpráv WhatsApp nebo Signal.
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česká republika může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo.
Ukrajina tvrdí, že zasáhla vlajkovou loď ruské Černomořské floty

Ukrajina pokračuje v útocích na plavidla ruského Černomořského loďstva. Tento týden uvedla, že zasáhla fregatu Admiral Makarov, která je jeho vlajkovou lodí. Kyjev dále tvrdí, že se mu podařilo vyřadit z provozu poslední železniční trajekt, který skrz Kerčský průliv zásoboval ruské síly na okupovaném Krymu.
Ukrajina hlásí dva mrtvé po ruských úderech

Ruské útoky v noci na pátek v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zabily dva lidi, hlásí šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. V jihoukrajinském Chersonu je podle úřadů po útoku zraněná seniorka, o dvou raněných v Sumské oblasti na severovýchodě země informovali ukrajinští záchranáři. Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se opět stala také Oděsa. Obětí náletu ukrajinských dronů se stal civilista ve Volgogradké oblasti, tvrdí ruské úřady.
Stávka personálu ochromila provoz Lufthansy. Zrušeny byly i spoje s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine ochromila stávka palubního personálu. Začala v pátek minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale i řada dalších menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i šestnáct spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně.
Na Špicberkách zemřel polárník Miroslav Jakeš

Mrtvým českým lyžařem na Špicberkách je zkušený polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Úmrtí pětasedmdesátiletého muže, který spadl do trhliny v ledovci Skilfonna, na svém webu potvrdil úřad špicberského guvernéra.
Trumpová popřela vazby s Epsteinem. Svolala kvůli tomu tiskovou konferenci

První dáma USA Melania Trumpová ve svém čtvrtečním prohlášení z Bílého domu uvedla, že se nikdy nepřátelila se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a označila se za oběť pomluv, píše agentura Reuters. Agentura označila prohlášení za výjimečné. Prezident Donald Trump později podle reportéra serveru MS Now sdělil, že o prohlášení své ženy ohledně Epsteina „nic nevěděl“.
Desítky tisíc Ukrajinců v Maďarsku vyhlížejí výsledek voleb

Výsledek nedělních maďarských voleb může ovlivnit osud desítek tisíc Ukrajinců v zemi. Vládní strana Fidesz v intenzivní předvolební kampani otevřeně kritizuje Kyjev a tamního prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle oficiálních údajů požádalo od začátku ruské invaze na Ukrajinu maďarské úřady o udělení statusu dočasné ochrany přibližně 56 tisíc občanů Ukrajiny.
