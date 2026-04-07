Čtvrtá největší rafinérie v Rusku zastavila po ukrajinském útoku provoz, píše Reuters


7. 4. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Rafinérie NORSI v Nižněnovgorodské oblasti, která je čtvrtým největším podnikem tohoto druhu v Rusku, po nedělním ukrajinském útoku přerušila provoz, píše Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje z branže. Agentura zároveň uvedla, že po dronovém útoku se zastavil vývoz ropy přes ruský terminál Šescharis v černomořském přístavu Novorossijsk.

Ruské úřady v neděli oznámily, že v rafinérii NORSI (Lukoil-Nižegorodněftěorgsintěz) ve městě Kstovo v důsledku dronového útoku propukl požár. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin tehdy tvrdil, že padající trosky dronu poškodily a následně zapálily dva objekty firmy Lukoil-Nižegorodněftěorgsintěz. Informace nelze nezávisle ověřit.

Podle Mezinárodní komoditní burzy v Petrohradu Lukoil nenabízí k prodeji naftu, benzin ani mazut z rafinérie NORSI ležící jižně od Nižného Novgorodu. Podle zdrojů z branže dodávky mohou být pozastaveny do konce tohoto měsíce.

Reuters uvádí, že NORSI je druhým největším výrobcem benzinu v Rusku. Ročně může zpracovat šestnáct milionů tun ropy.

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti
Ilustrační snímek, ropná rafinerie v ruském městě Orsk

Další ukrajinské útoky

Dočasná uzavírka rafinérie patřící ropnému gigantu Lukoil dále prohloubí nejistotu panující v ruském energetickém sektoru, který je opakovaně cílem ukrajinských útoků, podotýká Reuters. Další komplikací je podle něj pozastavení vývozu ropy přes terminál Šescharis. Pozastaven je od minulého týdne po těžkých dronových úderech také export ropy z hlavního ruského baltského přístavu Usť-Luga, píše agentura.

Ukrajinský generální štáb v neděli informoval o dalším útoku na ropný terminál v Usť-Luze. „Podle předběžných informací je potvrzen zásah tří nádrží Transněfť-Baltika,“ uvedl. Dodal, že objekt je důležitou součástí ruské infrastruktury pro vývoz ropy.

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda
Ilustrační snímek – ropná rafinerie Slavněfť-JANOS v ruské Jaroslavli (snímek z roku 2017)

Ukrajina se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi. Její představitelé i armáda opakují, že svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku se snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.

Rusko bude nuceno omezit svou produkci, jelikož se sklady plní, a to v době, kdy je vysoká mezinárodní poptávka po alternativách k blízkovýchodní ropě, ceny této komodity prudce vzrostly a Moskva by tak mohla maximalizovat přínos pro svou ekonomiku, řekly zdroje Reuters.

Údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán v úterý uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, píše AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že na mosty a železnice útočilo izraelské letectvo. Infrastrukturu podle něj využívaly íránské revoluční gardy. Místa úderů však podle AFP neupřesnil. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Americký prezident Donald Trump pak v úterý odpoledne pohrozil „zničením celé jedné civilizace“, pokud Írán nepřistoupí na dohodu.
15:22Aktualizovánopřed 6 mminutami

V Sydney zadrželi hrdinu z Afghánistánu, viní ho z válečných zločinů

Australská policie zadržela prvního a nejslavnějšího člena speciálních jednotek Bena Robertse-Smitha, kterého viní z páchání válečných zločinů v Afghánistánu. Nositel nejvíce vyznamenání ze všech žijících australských vojáků skončil v cele – podle úřadů má na svědomí vraždu nejméně pěti civilistů. Obviněný jakékoli nezákonné jednání dlouhodobě popírá.
„K vašim službám“. Orbán nabízel pomoc Putinovi, píše Bloomberg

Maďarský premiér Viktor Orbán nabídl loni ruskému vůdci Vladimiru Putinovi všestrannou pomoc – například s uspořádáním summitu v Budapešti o urovnání ruské agrese na Ukrajině, napsal dle agentury Reuters Bloomberg s odvoláním na přepis telefonátu mezi oběma politiky. Putin měl tehdy Orbánovi sdělit, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.
V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

Čtyři lidi zabil ruský útok na čtvrť Korabelnyj v ukrajinském Chersonu, dalších šest lidí je zraněných. S odvoláním na místní úřady to píše web Ukrajinska pravda. Ruské útoky na Ukrajině zabily v úterý devět lidí, včetně jednoho dítěte, píše agentura AFP. Rusko, které Ukrajinu před více než čtyřmi roky vojensky napadlo, naopak informovalo o šesti zabitých včetně dítěte při ukrajinských úderech.
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se nedělních voleb. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa. Spojenci maďarského premiéra požádali o pozorovatelskou misi Trumpovu Radu pro mír.
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden z útočníků, další dva byli zraněni a zadrženi. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Turecké i izraelské úřady potvrdily, že se v době útoku v konzulátu nenacházel žádný izraelský personál. Útok odsoudil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
