Čtvrtá největší rafinérie v Rusku zastavila po ukrajinském útoku provoz, píše Reuters

Rafinérie NORSI v Nižněnovgorodské oblasti, která je čtvrtým největším podnikem tohoto druhu v Rusku, po nedělním ukrajinském útoku přerušila provoz, píše Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje z branže. Agentura zároveň uvedla, že po dronovém útoku se zastavil vývoz ropy přes ruský terminál Šescharis v černomořském přístavu Novorossijsk.
Ruské úřady v neděli oznámily, že v rafinérii NORSI (Lukoil-Nižegorodněftěorgsintěz) ve městě Kstovo v důsledku dronového útoku propukl požár. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin tehdy tvrdil, že padající trosky dronu poškodily a následně zapálily dva objekty firmy Lukoil-Nižegorodněftěorgsintěz. Informace nelze nezávisle ověřit.
Podle Mezinárodní komoditní burzy v Petrohradu Lukoil nenabízí k prodeji naftu, benzin ani mazut z rafinérie NORSI ležící jižně od Nižného Novgorodu. Podle zdrojů z branže dodávky mohou být pozastaveny do konce tohoto měsíce.
Reuters uvádí, že NORSI je druhým největším výrobcem benzinu v Rusku. Ročně může zpracovat šestnáct milionů tun ropy.
Další ukrajinské útoky
Dočasná uzavírka rafinérie patřící ropnému gigantu Lukoil dále prohloubí nejistotu panující v ruském energetickém sektoru, který je opakovaně cílem ukrajinských útoků, podotýká Reuters. Další komplikací je podle něj pozastavení vývozu ropy přes terminál Šescharis. Pozastaven je od minulého týdne po těžkých dronových úderech také export ropy z hlavního ruského baltského přístavu Usť-Luga, píše agentura.
Ukrajinský generální štáb v neděli informoval o dalším útoku na ropný terminál v Usť-Luze. „Podle předběžných informací je potvrzen zásah tří nádrží Transněfť-Baltika,“ uvedl. Dodal, že objekt je důležitou součástí ruské infrastruktury pro vývoz ropy.
Ukrajina se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi. Její představitelé i armáda opakují, že svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku se snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.
Rusko bude nuceno omezit svou produkci, jelikož se sklady plní, a to v době, kdy je vysoká mezinárodní poptávka po alternativách k blízkovýchodní ropě, ceny této komodity prudce vzrostly a Moskva by tak mohla maximalizovat přínos pro svou ekonomiku, řekly zdroje Reuters.
