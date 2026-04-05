Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
Gubernátor ruské Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin tvrdí, že nad průmyslovou zónou Kstovského okresu byly sestřeleny tři desítky dronů. „Padající trosky poškodily a následně zapálily dva objekty firmy Lukoil-Nižegorodněftěorgsintěz,“ uvedl Nikitin na telegramu, kde informoval také o poškození tepelné elektrárny. Nikdo podle něj nebyl zraněn. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajinský monitorovací telegramový kanál Exilenova+ dříve uvedl, že cílem útoku byla ropná rafinerie ve městě Kstovo, a zveřejnil fotografie a videa hořící průmyslové zóny, podotkla BBC. V případě Lukoil-Nižegorodněftěorgsintěz jde o ropnou rafinérii v Kstovu, která je považována za jednu z největších v zemi.
Zásah ruského Primorsku
„Dnes (v neděli) ráno sestřelily jednotky protivzdušné obrany nad Leningradskou oblastí 19 bezpilotních letounů. Trosky poškodily úsek ropovodu v oblasti přístavu Primorsk,“ tvrdí gubernátor Alexandr Drozděnko, který dodal, že nikdo nebyl zraněn. Původ dronů neoznačil, v jedné ze svých dalších nočních zpráv k situaci hovořil o nepřátelských bezpilotních letounech. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajina, která se už pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi, podle médií v nedávné době několikrát útočila na ruské přístavy Usť-Luga a Primorsk v Baltském moři – důležité pro vývoz ruské ropy. V prvně jmenovaném na konci března podle agentury Reuters zasáhla terminál pro nakládku ropy.
„Ukrajinské drony začaly útočit na Primorsk 23. března. Podle satelitních snímků byly v přístavu vážně poškozeny a spáleny nejméně čtyři palivové nádrže,“ upozornila stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.
Ruské noční útoky
Ruské ministerstvo obrany v neděli ráno informovalo o nočním sestřelu 87 ukrajinských dronů nad Moskvou anektovaným poloostrovem Krym a třinácti ruskými regiony, včetně Leningradské nebo Nižněnovgorodské oblasti. Ruský resort obrany obvykle nesděluje celkový rozsah ukrajinského vzdušného útoku, ale hlásí jen sestřelené drony.
Ve vzdušných útocích pokračovalo také Rusko, které podle ukrajinského letectva vyslalo v noci na napadenou zemi 93 bezpilotních letounů, z nichž 76 ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila. Dalších sedmnáct dronů podle vzdušných sil zasáhlo deset blíže neupřesněných míst a na třech lokacích dopadly úlomky sestřelených strojů. Útok pokračuje, dodalo ukrajinské letectvo v ranním hlášení.
Šéf správy ukrajinské Oděské oblasti na telegramu informoval o několika zraněných kvůli ruskému útoku na přístavní město Oděsu. Server Ukrajinska pravda napsal, že ruský útok v sobotu večer zabil člověka v příhraničním městě Snovsk v Černihivské oblasti.
Šéf správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža v neděli informoval o jednom zabitém a jednom zraněném člověku při ruském útoku FPV dronem ve frontovém městě Nikopol. O několika zabitých civilistech při ruských útocích psali ukrajinské úřady už během soboty.
Načítání...