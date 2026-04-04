Rusko zabíjelo na trhu v Nikopolu, Ukrajina cílila na ruské chemické závody

Rusko zasáhlo trh a obchod v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti. Nejméně pět lidí zemřelo, další jsou zranění. Na jiném místě ve stejném regionu zranil ruský útok mimo jiné dvě malé děti. Rusko zaútočilo drony i na obytnou čtvrť v Sumách, kde zasáhlo vysokopodlažní bytový dům. Ukrajinské drony cílily na chemické závody v Toljatti v ruské Samarské oblasti, píší ukrajinská média s odvoláním na ruské zdroje.
Ruský dronový útok na trh v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti zabil pět lidí a 26 dalších zranil, sdělila v sobotu večer oblastní správa. Bilance zraněných se v průběhu dne několikrát zvýšila. Úder, který kromě stánků poškodil také blízký obchod, provedli Rusové před desátou hodinou dopoledne, dodala prokuratura, která čin označila za další ruský válečný zločin.
„Nepřítel zaútočil bezpilotními letouny (typu) FPV. Vypukl požár,“ uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža na sociální síti, kde doplnil, že útok nepřežily tři ženy a dva muži. Mezi zraněnými je podle něj čtrnáctiletá dívka, která je ve vážném stavu v nemocnici. FPV drony jsou vybaveny kamerami a jejich operátoři mají v reálném čase možnost vidět potenciální cíle.
Nikopol se nachází v blízkosti frontové linie, kterou v těchto místech tvoří řeka Dněpr. Zprávy o ruských útocích na Nikopol přicházejí relativně často. Město leží v podstatě naproti Záporožské jaderné elektrárně, kterou už od počátku plnohodnotné invaze v roce 2022 okupují Rusové.
Hanža také již dříve informoval o třech zraněných po ruském útoku na jiném místě Dněpropetrovské oblasti. Jsou jimi dva chlapci ve věku pět měsíců a šest let, třetí zraněnou je jednačtyřicetiletá žena.
Ruský dron zasáhl také vícepatrovou budovu ve městě Sumy na severu Ukrajiny. Masivní nálet na město zranil nejméně třináct lidí, včetně patnáctiletého teenagera, uvedl starosta.
Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko na telegramu napsal, že trosky sestřeleného ruského dronu dopadly na střechu kancelářské budovy v jedné ze čtvrtí metropole, kde způsobily požár v posledním patře.
V noci na sobotu Rusové zaútočili na Ukrajinu 286 bezpilotními letouny, z nichž protivzdušná obrana zneškodnila 260, sdělilo ráno ukrajinské letectvo. Jedenáct dronů ale podle něj zasáhlo deset blíže neupřesněných míst a trosky sestřelených strojů dopadly na šest lokací. Útok trvá, ve vzdušném prostoru zůstávají dvě desítky nepřátelských dronů, dodaly v té době vzdušné síly.
Ukrajina zřejmě zasáhla chemičky v Toljatti
Ukrajinské síly zřejmě zaútočily na chemické závody ve městě Toljatti v ruské Samarské oblasti, píší ukrajinská média s odvoláním na ruské zdroje. Videa zveřejněná na sociálních sítích ukazují požáry hořící v oblasti chemických závodů Togliattikauchuk a KujbyševAzot, které se nacházejí blízko sebe.
Cílem byl i Taganrog v Rostovské oblasti, kde byla podle tamních úřadů zasažena „obchodní infrastruktura“. V Taganrogu byly údajně začátkem týdne poškozeny dva podniky související s obranou, a to závod Atlant-Aero, který vyvíjí a vyrábí drony, a letecký závod Berjiev, kde se modernizují bombardéry Tu-95 a průzkumné letouny A-50.