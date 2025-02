Zóna ČT24: Ukrajinská armáda rekrutuje vězně a láká i dezertéry

Příslušník jednotky Škval 28. brigády Ryžnyj uvádí, že důvodem jeho nástupu bylo to, aby pomohl Rusy vyhnat. „Zastavit je dřív, než dorazí k nám domů. Nebál jsem se, vlastně se mi to docela líbilo,“ zmínil. „Pokud si chci dál říkat Ukrajinec, tak se musím do války zapojit a bránit svou vlast,“ dodal také další příslušník jednotky Šaryga.

Podobné jednotky začaly rychle vznikat po celé Ukrajině. Vstoupit do nich ale smí jen vězni odsouzení za lehké a středně těžké trestné činy. Část nových rekrutů tak zpoza mříží lákala vlastenecká povinnost, část vyhlídka na podmínečné propuštění. Hlásili se ale i vězni těsně před vypršením trestu, kteří se chtěli očistit v očích rodiny.

„Žádné množství peněz vám nepomůže očistit karmu. Uniforma to ale dokáže. A nezáleží na tom, kým jste dřív byli, pokud jste nebyli naprostý lotr, máte šanci se ve válce osvědčit a zase se lidem podívat do očí,“ podotkl instruktor jednotky Dobrij.